0,4 százalékkal volt nagyobb a magyar ipari termelés márciusban, mint egy hónappal korábban – számolt a Központi Statisztikai Hivatal. Ha az egy évvel korábbihoz viszonyítjuk a termelést, akkor elképesztő nagy rekordot látunk, 16,5 százalékkal volt jobb az ipar teljesítménye, mint tavaly márciusban.

Ennek a hatalmas éves alapú növekedésnek természetesen az az oka, hogy tavaly márciusban már elkezdett állóra fékezni a magyar ipar, vagyis ahhoz képest már az is kiugróan nagy emelkedésnek számított volna, ha most nincs teljes összeomlás. Ugyanemiatt borítékolni lehet azt is, hogy amikor egy hónap múlva ilyenkor megkapjuk az áprilisi adatot, az a gazdaságtörténelem minden korábbi rekordját megdöntő növekedést fog mutatni, amihez képest még a mostani 16,5 százalék is eltörpül majd, hiszen az igazán durva zuhanás tavaly olyankor volt.

© KSH

De annál többről van most szó, mint hogy tavaly márciusban leálltak a gyárak, idén pedig nem. Ezt mutatja, hogy februárhoz képest is sikerült egy kis növekedést elérni, pedig márciusban voltak már járványügyi korlátozások. Virovácz Péter, az ING elemzője kommentárjában azt írta: a járvány miatti szigor márciusban munkaerőproblémákat okozhatott az iparvállalatoknak.

2021 első három hónapjában összesen 4 százalékkal volt nagyobb a termelés, mint 2020 januárja és márciusa között.

Részletes számokat a KSH csak később közöl, egyelőre annyit írtak, hogy a járműgyártás nőtt kiugróan. Ebben nincs is semmi meglepetés, hiszen tavaly márciusban már leállt több gyár is. A számítógép, elektronikai, optikai termék és az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása az ipari átlag alatti mértékben emelkedett. Idén a mikrochipek és a félvezetők hiánya okoz problémákat, áprilisban egy időre például a kecskeméti Mercedes-gyárban le is állt a termelés emiatt – ez persze a most kiadott számokon még nem látszhat.