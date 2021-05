Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","shortLead":"Az egyik gócpont az északnyugat-angliai Bolton.","id":"20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a30465-55be-45bc-98ff-9a6512f35d1a","keywords":null,"link":"/vilag/20210517_koronavirus_nagybritannia_indiai_varians","timestamp":"2021. május. 17. 21:10","title":"Angliában már több helyen is az indiai koronavírus-változat okozza megbetegedések javát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter szerint az ötlet csak akadályozza a gazdaság gyors újraindulását.","shortLead":"Szijjártó Péter szerint az ötlet csak akadályozza a gazdaság gyors újraindulását.","id":"20210518_globalis_minimumado_szijjarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44d6a5-c2e3-4e9e-b7a0-4fad5b94d053","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_globalis_minimumado_szijjarto","timestamp":"2021. május. 18. 17:43","title":"Nem fogadja el a globális minimumadót a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210517_oltopontok_sorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76459b4-30c9-4e5e-9daf-dcc20645d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_oltopontok_sorok","timestamp":"2021. május. 17. 16:09","title":"Több száz méteres sorok álltak több budapesti oltópontnál is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy évben leginkább ruházati terméket, háztartási gépeket, egészségügyi termékeket, mobiltelefonokat és kiegészítőket vettek online. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben leginkább ruházati terméket, háztartási gépeket, egészségügyi termékeket, mobiltelefonokat és...","id":"20210519_online_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1acaa9-c0a9-4021-9e0b-7490b9921fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_online_vasarlas","timestamp":"2021. május. 19. 05:05","title":"Kév év alatt megduplázódott a legalább hetente online vásárlók aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A poszt, amely a trezorral foglalkozik, pár perccel később eltűnt a Facebookról.","shortLead":"A poszt, amely a trezorral foglalkozik, pár perccel később eltűnt a Facebookról.","id":"20210517_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_trezor_pancelszekreny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d0a559-60f1-4a0e-b6f4-890dbd30f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7562df07-efd7-4168-845c-2289e1162068","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_meszaros_lorinc_varkonyi_andrea_trezor_pancelszekreny","timestamp":"2021. május. 17. 13:47","title":"800 kilós páncélszekrényt emeltek daruval Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea új házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","shortLead":"A Tatu énekese, Julia Volkova politikusnak áll.","id":"20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb361548-4104-431d-a544-fa542483fe58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33418d82-cc1b-400d-99dc-6f225558a8f4","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Egykor_leszbikuskent_pozolt_most_Putyin_partjanak_a_szineiben_indul_a_valasztasokon","timestamp":"2021. május. 18. 10:24","title":"Egykor leszbikusként pózolt a Tatu énekese, most Putyin pártjának a színeiben indul a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e99164e-86f7-43f4-b4b6-00f46141b311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbították az opciós szerződést a gyártókkal, idén novemberig, illetve jövő májusig vásárolhatja meg a járműveket a BKK “megfelelő pénzügyi forrás rendelkezésre állása esetén\".\r

\r

","shortLead":"Meghosszabbították az opciós szerződést a gyártókkal, idén novemberig, illetve jövő májusig vásárolhatja meg...","id":"20210517_bkk_cafvillamos_solarisskoda_troli_beszerzes_opcios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e99164e-86f7-43f4-b4b6-00f46141b311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77add93c-ca65-40e4-b469-fd99bc800485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210517_bkk_cafvillamos_solarisskoda_troli_beszerzes_opcios","timestamp":"2021. május. 17. 15:40","title":"99 újabb villamos és troli jöhet Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275dff6-c064-418c-baaa-6af2b0f848de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz mérnökök minden korábbinál nagyobb teljesítményt facsarnak ki a 6,5 literes blokkból.","shortLead":"Az olasz mérnökök minden korábbinál nagyobb teljesítményt facsarnak ki a 6,5 literes blokkból.","id":"20210519_tovabb_feszitik_a_hurt_830_loeronel_erosebb_szivo_v12_jon_a_ferraritol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4275dff6-c064-418c-baaa-6af2b0f848de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9516ccbd-25a0-42e6-aa35-377bd11de8d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_tovabb_feszitik_a_hurt_830_loeronel_erosebb_szivo_v12_jon_a_ferraritol","timestamp":"2021. május. 19. 11:21","title":"Tovább feszítik a húrt: 830 lóerőnél erősebb V12 jön a Ferraritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]