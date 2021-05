Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cd6b5ba5-ffb0-4d0a-99ee-c0e061329cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A verekedőket a rendőrök elfogták.","shortLead":"A verekedőket a rendőrök elfogták.","id":"20210519_verekedes_lancfuresz_satorvas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5ba5-ffb0-4d0a-99ee-c0e061329cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de230775-1fcf-45cf-8710-a5e5bc8dbafe","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_verekedes_lancfuresz_satorvas","timestamp":"2021. május. 19. 10:11","title":"Láncfűrésszel és sátorvassal verekedtek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az EU és az Egyesült Államok júliusig rendezni kívánja a repülőgépgyártóknak nyújtott támogatások miatti vitáját.","shortLead":"Az EU és az Egyesült Államok júliusig rendezni kívánja a repülőgépgyártóknak nyújtott támogatások miatti vitáját.","id":"20210520_eu_usa_repulo_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=257de223-652c-44f6-becb-1dd6d2c9800b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f8a5a1-6881-4d34-b512-0699eae01e9d","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_eu_usa_repulo_tamogatas","timestamp":"2021. május. 20. 20:42","title":"17 éve küzd az EU és az USA a repülőgépgyártók támogatásai miatt, 51 napon belül rendeznék a vitát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","shortLead":"A tagországok dönthetnek arról, hogy az EU-ban engedélyezett vakcinák mellett elfogadják-e a Sinopharmot is. ","id":"20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb2e20bb-6018-465f-bd21-b67b335f52ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2c7845-9c54-4bde-b356-dde0b2b59ef3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210519_eu_beutazas_teljesen_beoltott","timestamp":"2021. május. 19. 16:15","title":"Az uniós tagállamok megállapodtak: megnyitják a külső határokat a beoltottak előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik helyen áll az Angliában történt halálozások leggyakoribb okainak listáján.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai felmérés szerint a koronavírus-fertőzésből kialakuló Covid–19 betegség már csak a kilencedik...","id":"20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb4fd8b-ae52-4d55-8791-35c5060a9cd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_covid_19_anglia_halalok_koronavirus","timestamp":"2021. május. 20. 18:03","title":"A Covid-19 már csak a kilencedik leggyakoribb halálok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató erőivel.","shortLead":"Putyin szerint \"határozottan állítható\", hogy Oroszország rendelkezik a világ legkorszerűbb nukleáris feltartóztató...","id":"20210520_putyin_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2fa14a2-1c4c-4964-90b8-210a4af53da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bfe171b-8f1d-4996-96fd-7c3f2c5633ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_putyin_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 20. 20:30","title":"Putyin: Oroszország kiüti a fogát annak, aki harapni akar belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapcsolatukról a rapper beszélt, „élete szerelmének” nevezte az énekesnőt egy interjúban.","shortLead":"A kapcsolatukról a rapper beszélt, „élete szerelmének” nevezte az énekesnőt egy interjúban.","id":"20210520_Hivatalos_Rihanna_es_ASAP_Rocky_egy_par","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b873a6e6-c0f7-45c7-8175-549127bc0d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969454aa-590c-4163-8d6d-81cb363e8f75","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Hivatalos_Rihanna_es_ASAP_Rocky_egy_par","timestamp":"2021. május. 20. 09:48","title":"Hivatalos: Rihanna és ASAP Rocky egy pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Fidesz-közeli üzletemberek piacszerzési igyekezete száz ember munkahelyébe kerülhet.","id":"20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29dd1512-23de-4e69-a788-e47f80cde2cb","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_Habany_Arpad_korei_rastartoltak_a_vasutra__Meszaros_Lorinc_volt_eromuvenel","timestamp":"2021. május. 19. 13:55","title":"Habony Árpád körei rástartoltak a vasútra – Mészáros Lőrinc volt erőművénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c36f4f-881f-43e1-adce-8c2f8af66ceb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok és a sebesültek is mind fiatal nők, akik egy partibuszban ünnepeltek. A járműre ismeretlenek mintegy hetven lövést adtak le.","shortLead":"A halálos áldozatok és a sebesültek is mind fiatal nők, akik egy partibuszban ünnepeltek. A járműre ismeretlenek...","id":"20210519_kalifornia_partibusz_lovoldozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c36f4f-881f-43e1-adce-8c2f8af66ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a6e9e5-66ec-4ef9-afc0-a92abded48e8","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_kalifornia_partibusz_lovoldozes","timestamp":"2021. május. 19. 05:20","title":"Bulizó fiatalokra nyitottak tüzet Kaliforniában, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]