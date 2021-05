Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Mongóliával és Grúziával elismerjük egymás oltási igazolványait és a hét végétől életbe lép a szabad utazási rendszer, ami azt jelenti, hogy ezen országok oltott állampolgárai karantén és tesztkötelezettség nélkül utazhatnak Magyarországra, illetve a magyarok a két országba – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

A külügyminiszter a facebookos videóban azt is elmondta, több európai országal is tárgyalnak, köztük a szomszédainkkal is, de szerinte azt be kell látni, mivel nálunk az egyik legmagasabb az átoltottság, mi tudunk gyorsabban mozdulni, a többiek még kevésbé.

Szijjártó az Európai Unió külgazdasági, külkereskedelmi minisztereinek az ülésére utazott Brüsszelbe.

Magyarország a fenti két országon kívül, Bahreinnel, Csehországgal, Észak-Macedóniával, Horvátországgal, Montenegróval, Szerbiával, Szlovéniával és Törökországgal állapodott meg a Konzuli Szolgálat adatai szerint.