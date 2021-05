Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap eleje napos lesz, a vége inkább esős.","shortLead":"A nap eleje napos lesz, a vége inkább esős.","id":"20210524_A_punkosd_hetfot_se_usszuk_meg_eso_nelkul_de_napsutes_is_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b7363b-825b-46e9-bc87-4719243d4655","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_punkosd_hetfot_se_usszuk_meg_eso_nelkul_de_napsutes_is_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 08:45","title":"A pünkösd hétfőt se ússzuk meg eső nélkül, de napsütés is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nyugati demokráciák a túlélésért küzdenek a tolvaj rezsimek ellen, amelyek mindennél nagyobb fenyegetést jelentenek – írja a tekintélyes brit konzervatív The Times. Már az is előrelépés, hogy megkezdődött harc a kleptokráciák ellen, amelyek kifosztják a saját országukat, és felforgatják a Nyugatot. De lehet, hogy már túl késő. ","shortLead":"A nyugati demokráciák a túlélésért küzdenek a tolvaj rezsimek ellen, amelyek mindennél nagyobb fenyegetést jelentenek –...","id":"20210524_The_Times_A_kleptokratak_egyelore_nyeresre_allnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2ef20a-cf86-4b1b-81cf-714ada8f1693","keywords":null,"link":"/360/20210524_The_Times_A_kleptokratak_egyelore_nyeresre_allnak","timestamp":"2021. május. 24. 10:15","title":"The Times: A kleptokraták egyelőre nyerésre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több halálos fenyegetést kapott.","shortLead":"A rendőrség szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a támadás személyesen őt célozta. Pártja szerint korábban több...","id":"20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a398c3e-0b5e-4cc0-8573-bd6e83a93d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d67cc43-ff1e-4ff1-bae8-208c64bd5cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Valsagos_allapotban_van_a_Londonban_fejbe_lott_Black_Lives_Matteraktivista","timestamp":"2021. május. 24. 09:10","title":"Válságos állapotban van a Londonban fejbe lőtt Black Lives Matter-aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét a Pest megyei Nagykőrösön.","shortLead":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét...","id":"20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c288286-72c4-4615-a8c8-f7a67fc3f66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab45f45-f634-41fb-a67c-fab14befac19","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Puspokke_szenteltek_Balog_Zoltant","timestamp":"2021. május. 24. 19:27","title":"Püspökké szentelték Balog Zoltánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e2296d-3eac-4726-8924-6b3817b621c3","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","timestamp":"2021. május. 24. 21:15","title":"Zivatar, villámlás, jégeső - ez vár ránk kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss videófelvétel.","shortLead":"A BBC azt írja, hogy a Ryanair gépéről Minszkben leszállított belorusz ellenzéki újságíróról kijött egy friss...","id":"20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c3b8c5-8606-4079-92b4-331b97e3ca1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"536afd59-f818-463b-864f-8c6643389400","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Kiderultek_reszletek_a_letartoztatott_Raman_Prataszevics_allapotarol","timestamp":"2021. május. 24. 21:55","title":"Kiderültek részletek a letartóztatott Raman Prataszevics állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591b3bf0-0bbe-4a45-993a-9957ba08fbe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Måneskin zenekar tagja egy videófelvételen mintha az asztalra borulva csinálna valamit.","shortLead":"A Måneskin zenekar tagja egy videófelvételen mintha az asztalra borulva csinálna valamit.","id":"20210523_Az_olasz_Euroviziogyoztestol_megkerdeztek_kokaint_szippantotte_a_dijatadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=591b3bf0-0bbe-4a45-993a-9957ba08fbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da764bea-1c4f-4c89-b6cc-093869db673d","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Az_olasz_Euroviziogyoztestol_megkerdeztek_kokaint_szippantotte_a_dijatadon","timestamp":"2021. május. 23. 18:01","title":"Az olasz Eurovízió-győztestől megkérdezték, hogy kokaint szippantott-e az élő közvetítésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit egy júniusi aukción Los Angelesben.","shortLead":"Elárverezik a többi között Bob Dylan kézírásos dalszövegét, Kurt Cobain önarcképét és Britney Spears diákkori leveleit...","id":"20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b365ce0d-d489-487c-be4a-451237a2dcb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df94dedd-463b-4149-b2a5-6c2ddf4aac3e","keywords":null,"link":"/kultura/20210524_Bob_Dylan_Kurt_Cobain_es_Britney_Spears_szemelyes_dolgai_kerulnek_kalapacs_ala","timestamp":"2021. május. 24. 17:50","title":"Bob Dylan, Kurt Cobain és Britney Spears személyes dolgai kerülnek kalapács alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]