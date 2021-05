Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"47abd1ca-d7d2-494f-abea-613d7eaa2e28","c_author":"HVG","category":"360","description":"A milliárdos cégeinél bizonyító alkalmazottak saját vállalkozásban is kipróbálhatják magukat. ","shortLead":"A milliárdos cégeinél bizonyító alkalmazottak saját vállalkozásban is kipróbálhatják magukat. ","id":"202120_smart_hotel_solution_fontos_emberek_kartyat_gyartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47abd1ca-d7d2-494f-abea-613d7eaa2e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bba9953-36db-45ba-8bd4-6a2f84c4dcd1","keywords":null,"link":"/360/202120_smart_hotel_solution_fontos_emberek_kartyat_gyartanak","timestamp":"2021. május. 24. 14:00","title":"Mészáros köreitől az áramkörökig jutott pár hasznos káder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1420 beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"1420 beteget ápolnak kórházban.","id":"20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11e0c-f1d4-45d2-b728-1e2ee321d30c","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2021. május. 24. 09:39","title":"Újabb 41 magyar halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","shortLead":"A DK miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy az ellenzéki pártok hamarosan bemutatják a közös minimumprogramot.","id":"20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11314ee-a384-48d3-a72a-5f032b35a63d","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_Dobrev_Klara_ellenzeki_kormany_Fidesz_DK","timestamp":"2021. május. 25. 09:09","title":"Dobrev Klára: Arra kérünk felhatalmazást, hogy az elrabolt vagyont visszavegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4295805a-53e7-48aa-b0cb-32e10064053a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan köztéri elemek jelentek meg az angliai Walsallban, mint amilyenekbe a Nintendo kultikus figurája, Mario is belemászik. A városvezetés ugyanakkor állítja: az esetnek semmi köze a videojátékhoz.","shortLead":"Olyan köztéri elemek jelentek meg az angliai Walsallban, mint amilyenekbe a Nintendo kultikus figurája, Mario is...","id":"20210524_cserep_anglia_walsalla_mario","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4295805a-53e7-48aa-b0cb-32e10064053a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3010f1-82e6-4451-8fab-2af1e22c64ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_cserep_anglia_walsalla_mario","timestamp":"2021. május. 24. 08:03","title":"Pár utcai virágcserép miatt most úgy néz ki egy angliai város, mint a Super Mario egyik pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","shortLead":"Szeptemberben nyit a Hungexpo, a második félévi naptár nagyjából betelt, lesz például Vadászati Világkiállítás.","id":"20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270ae10d-fdb6-4639-bf62-4daaf01e0462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408ced05-d48f-4821-a88b-762c1c06ee15","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210524_Erintesmentes_beleptetes_lesz_a_70_milliard_forintos_Vadaszati_Vilagkiallitason","timestamp":"2021. május. 24. 08:24","title":"Érintésmentes beléptetés lesz a 70 milliárd forintos Vadászati Világkiállításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Visszatér a Professzor és csapata. ","shortLead":"Visszatér a Professzor és csapata. ","id":"20210525_A_nagy_penzrablas_Netflix_utolso_evad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80846c2-3b24-4a9f-b549-56bf5306a915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0e2305-edeb-4e9b-8459-931d920a61f6","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_A_nagy_penzrablas_Netflix_utolso_evad","timestamp":"2021. május. 25. 10:37","title":"Kiderült, mikor érkezik A nagy pénzrablás utolsó évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz kapcsolatok, a brexit, a Covid-járvánnyal kapcsolatos helyzet és az éghajlatpolitika kérdései szerepelnek. Rendkívüli témaként szó lesz a fehérorosz hatóságok által leszállásra kényszerített polgári légijárat ügyéről is.","shortLead":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben. A napirenden az EU-orosz...","id":"20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f832438-e83c-4cc0-be66-3680827472a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31906079-0bdc-4aa1-bbe3-56dfce78ff0f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210524_EUcsucs_az_elteritett_repulorol_is_szo_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 13:25","title":"EU-csúcs: az eltérített repülőről is szó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak viszont ez teljesen egyértelmű.\r

\r

","shortLead":"Bár ma már szinte mindennek van napja, mégis sokaknak fura lehet, hogy van törülközőnap is. A Douglas Adams-rajongóknak...","id":"20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92cab528-f060-4354-bd97-6acfce2458d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cecd089-8f88-4b2e-b786-50b0cfb3e42e","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Miert_ne_lenne_a_torulkozonek_is_nemzetkozi_napja_De_miert_pont_ma_van","timestamp":"2021. május. 25. 11:19","title":"Persze hogy van a törülközőnek is nemzetközi napja. De miért pont ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]