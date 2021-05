Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","shortLead":"Túl sokan érkeznek autóval a környékre, ezért mostantól fizetni kell a parkolásért az Apátkúti-völgyben.","id":"20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=247063ee-fb4e-436b-a011-c2ca480828e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee2b328-3af3-4fad-b529-ebdeec179f27","keywords":null,"link":"/cegauto/20210529_Bevezettek_a_fizetos_parkolast_Visegradnal_az_erdoben","timestamp":"2021. május. 29. 17:44","title":"Fizetős parkolást vezettek be Visegrádnál az erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok kivétel nélkül a földbe döngölték, nem is véletlenül. Megnéztük, és csalódnunk kellett, bár nem úgy, mint vártuk.","shortLead":"Amint felkerült a netre, A lecsap csapat azonnal a Netflix legnézettebb filmje lett Magyarországon, pedig a kritikusok...","id":"20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e0145c-874c-41ba-a2fd-2c99a0c2a8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10e7b23-dd1f-4f44-8ec1-a6d5765b6dee","keywords":null,"link":"/kultura/20210529_a_lecsap_csapat_kritika_netflix_thunder_force_melissa_mccarthy_octavia_spencer_szuperhosfilm","timestamp":"2021. május. 29. 18:00","title":"Tényleg annyira fertelmes a Netflix új szuperhősfilmje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","shortLead":"Kína felbocsátotta első teherűrhajóját az épülő űrállomására.","id":"20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=642a3e0f-d5f0-40c8-a56c-4399321b21d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82095ac-3bc2-4dbc-be30-35038bea802b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_Kina_elinditotta_elso_teherurhajojat_az_epulo_urallomasra","timestamp":"2021. május. 29. 18:25","title":"Kína elindította első teherűrhajóját az épülő űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"8,7 százalékkal nőtt az átlagkereset márciusban, nagyrészt az állami béremeléseknek köszönhetően.","shortLead":"8,7 százalékkal nőtt az átlagkereset márciusban, nagyrészt az állami béremeléseknek köszönhetően.","id":"20210528_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62933ccd-3d9d-491d-beb2-ee15ad51032a","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_KSH_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2021. május. 28. 09:47","title":"KSH: 289 ezer forint a magyar nettó átlagkereset, az orvosi béremelés is megdobta az összeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","shortLead":"A kormány az UEFA javaslatait figyelembe véve döntött.","id":"20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083658dd-3505-43e3-8473-b7324d263966","keywords":null,"link":"/sport/20210528_Foci_Eb_vedettsegi_negativ_PCRteszt","timestamp":"2021. május. 28. 18:11","title":"A külföldi nézők negatív PCR-teszttel is jöhetnek az Eb meccsekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vádemelést javasol a rendőrség azzal a férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást kísérelt meg végrehajtani a koronavírusról és a gazdaság újraindításáról szóló nemzeti konzultációnak otthont adó weboldal ellen tavaly szeptemberben.

","shortLead":"Vádemelést javasol a rendőrség azzal a férfival szemben, akit azzal gyanúsítanak, hogy támadást kísérelt meg...","id":"20210529_vademeles_rendorseg_gyanusitas_tamadas_nemzeti_konzultacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d502e0-2e0f-48c9-9590-f85b8da0a0a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210529_vademeles_rendorseg_gyanusitas_tamadas_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. május. 29. 10:06","title":"Vádat emelhetnek a férfi ellen, aki rájött, hogyan lehet meghackelni a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a05809e-ca76-4899-afb5-4bb6209b583e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jurij C. a csütörtöki tanúvallomások után szólalt fel ukránul. ","shortLead":"Jurij C. a csütörtöki tanúvallomások után szólalt fel ukránul. ","id":"20210528_radar_Viking_Sigyn_Hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a05809e-ca76-4899-afb5-4bb6209b583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962add8b-26c0-49bf-ae7a-2ee438d4eae4","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_radar_Viking_Sigyn_Hableany","timestamp":"2021. május. 28. 10:33","title":"Hableány: Elismerte a Viking Sigyn kapitánya, hogy nem volt bekapcsolva a radar a baleset idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Patrióta nevet kapott csatornát szeptemberre már jelentős nézettségig akarják vinni a kormánypárti influenszereket gyűjtő Megafonnál. Rákay állítja, semmilyen állami pénz nincs benne, ahogy ő is az államtól függetlenül lett jómódú.","shortLead":"A Patrióta nevet kapott csatornát szeptemberre már jelentős nézettségig akarják vinni a kormánypárti influenszereket...","id":"20210528_Rakay_Philip_patriota_megafon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccbc952-f4ad-470a-82f9-e344201fc01d","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Rakay_Philip_patriota_megafon","timestamp":"2021. május. 28. 16:37","title":"Rákay Philipékkel születik meg a \"jobboldali Partizán\" Youtube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]