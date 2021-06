Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f76a3f2-53ce-4ec2-89e2-3f609b3d4bc8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Neue Zürcher Zeitung szerint sok mindent tisztázott a tegnapi választás a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban: a szociáldemokraták a padlóra kerültek, a zöldek megbotlottak, a CDU kancellárjelöltje viszont örülhet, mert pártja még győzhet a szeptemberi országos erőpróbán. A forradalom pedig elmaradt, nem lett a szélsőséges AfD a legjelentősebb helyi erő. A csaknem kétmillió szavazó igazolta, hogy válság idején a hatalom gazdái bizalmi előnyt élveznek.","shortLead":"Neue Zürcher Zeitung szerint sok mindent tisztázott a tegnapi választás a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban...","id":"20210607_SzaszAnhalt_utan_ujrakeverik_a_kartyakat_a_nemet_belpolitikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f76a3f2-53ce-4ec2-89e2-3f609b3d4bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c456e4-b7af-4398-a8f5-2b4534101c3e","keywords":null,"link":"/360/20210607_SzaszAnhalt_utan_ujrakeverik_a_kartyakat_a_nemet_belpolitikaban","timestamp":"2021. június. 07. 08:30","title":"Szász-Anhalt után újrakeverik a kártyákat a német belpolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","shortLead":"A WHO szerint háromféle mutáció létezik, ebből az egyik ad okot aggodalomra.","id":"20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=786c1594-2689-42f4-8890-e2d0afc65f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4591b571-b919-4cfe-b2c3-4c4668f817e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_40_szazalekkal_fertozobb_a_koronavirus_egyik_indiai_mutansa","timestamp":"2021. június. 06. 13:31","title":"40 százalékkal fertőzőbb a koronavírus egyik indiai mutánsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96381148-c728-4380-8c6d-f6082402f0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Ez történt: Kína bekapcsolta a 160 millió Celsius-fokos mesterséges Napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"597c5991-a20c-4bce-b4c9-3e19fbeb62d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színészpár hét éve jegyben jár.","shortLead":"A színészpár hét éve jegyben jár.","id":"20210607_Tizenhet_ev_utan_osszehazasodik_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=597c5991-a20c-4bce-b4c9-3e19fbeb62d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e97908-a01c-4944-9d57-702bb417c2d5","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Tizenhet_ev_utan_osszehazasodik_Rezes_Judit_es_Szabo_Gyozo","timestamp":"2021. június. 07. 12:33","title":"Tizenhét év után összeházasodik Rezes Judit és Szabó Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 8 évet is kaphat az a 21 éves egyetemista, akit terrorcselekmény előkészítésével vádolnak. ","shortLead":"Akár 8 évet is kaphat az a 21 éves egyetemista, akit terrorcselekmény előkészítésével vádolnak. ","id":"20210606_A_terrorcselekmeny_elokeszitesevel_vadolt_fiatal_nem_hitte_hogy_bajba_kerulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8514ad15-907e-462c-add7-730b5867f811","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_A_terrorcselekmeny_elokeszitesevel_vadolt_fiatal_nem_hitte_hogy_bajba_kerulhet","timestamp":"2021. június. 06. 13:38","title":"A terrorcselekmény előkészítésével vádolt fiatal nem gondolta, hogy bajba kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a7cbf-7638-40c6-be9b-61f9bfefba30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négy tankot elvitték, a fehér inges férfi viszont ott maradt.","shortLead":"A négy tankot elvitték, a fehér inges férfi viszont ott maradt.","id":"20210607_Tienanmen_teri_verengzes_tank_makett_Kna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d49a7cbf-7638-40c6-be9b-61f9bfefba30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05be1f64-9f31-4507-beaa-7c4fa74cd871","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Tienanmen_teri_verengzes_tank_makett_Kna","timestamp":"2021. június. 07. 09:31","title":"Letörték a Tienanmen téri vérengzés makettjeit a budapesti kínai nagykövetségnél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ledöntöttek 16 síremléket a dél-romániai Ploiesti városának zsidó temetőjében, a rendőrség nyomozást indított.","shortLead":"Ledöntöttek 16 síremléket a dél-romániai Ploiesti városának zsidó temetőjében, a rendőrség nyomozást indított.","id":"20210606_Meggyalaztak_egy_zsido_temetot_Romaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1339c46-f5c4-4cc0-aba9-cd4aafaf5177","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Meggyalaztak_egy_zsido_temetot_Romaniaban","timestamp":"2021. június. 06. 15:05","title":"Meggyaláztak egy zsidó temetőt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa9289-fa6f-4b01-a32d-2a993a0ffc5f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kétnapos tanácskozáson vesznek részt az uniós bel- és igazságügyi miniszterek. Hétfőn az igazságügyi tárcavezetők találkoztak, ahol üdvözölték, hogy az Európai Ügyészség múlt héten megkezdte a munkáját.","shortLead":"Kétnapos tanácskozáson vesznek részt az uniós bel- és igazságügyi miniszterek. Hétfőn az igazságügyi tárcavezetők...","id":"20210607_Ujabb_tagallam_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez__nem_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fa9289-fa6f-4b01-a32d-2a993a0ffc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30c342e-f9fc-4c85-b1b9-7bc92979a123","keywords":null,"link":"/eurologus/20210607_Ujabb_tagallam_csatlakozik_az_Europai_Ugyeszseghez__nem_Magyarorszag","timestamp":"2021. június. 07. 19:43","title":"Újabb tagállam csatlakozik az Európai Ügyészséghez, de nem Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]