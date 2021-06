Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"383b15b4-a248-4106-be38-ce83f5185bc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság egy szakácskönyvet is kiad, amelyben többek között a Konyhafőnökben is szereplő Bernáth József séf receptjei is helyet kapnának.","shortLead":"A hatóság egy szakácskönyvet is kiad, amelyben többek között a Konyhafőnökben is szereplő Bernáth József séf receptjei...","id":"20210607_Hide_the_Pain_Harold_Nebih_kampanyfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383b15b4-a248-4106-be38-ce83f5185bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81341591-5a85-4a37-bfba-e9505216c2e4","keywords":null,"link":"/elet/20210607_Hide_the_Pain_Harold_Nebih_kampanyfilm","timestamp":"2021. június. 07. 12:11","title":"Norovírussal küzd a Nébih új kampányfilmjében Hide the Pain Harold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f59b7f-b1d7-4f30-9e92-a206cc6357e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár nem számít veszélyeztetett fajnak a gyurgyalag, a homokbányászat gyakran veszélybe sodorja a fészkeiket és tojásaikat. ","shortLead":"Bár nem számít veszélyeztetett fajnak a gyurgyalag, a homokbányászat gyakran veszélybe sodorja a fészkeiket és...","id":"20210606_Rovarokon_osztozkodo_gyurgyalagokat_kaptak_lencsevegre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72f59b7f-b1d7-4f30-9e92-a206cc6357e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d77e09b-4e44-4cab-9e74-99d6b56a84ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Rovarokon_osztozkodo_gyurgyalagokat_kaptak_lencsevegre","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Egymást etető, gyönyörű gyurgyalagpárt kaptak lencsevégre Nagykanizsa mellett (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","shortLead":"A Puskás Akadémia női csapata osztályzón győzte le szegedi ellenfelét és szerzett tagságot az NB I-be.","id":"20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c473eb-3235-40d3-bcf1-1bb2dbc2745f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490e43da-4cda-43a9-b185-7c13e22703d6","keywords":null,"link":"/sport/20210607_Felcsut_noi_focicsapat_elso_osztaly","timestamp":"2021. június. 07. 11:37","title":"Egy éve alakult, máris feljutott az első osztályba a Felcsút női focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár napja kapott sztrókot. ","shortLead":"Pár napja kapott sztrókot. ","id":"20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ecb55c3-5190-47a2-8613-e2a811aeaaf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cf2d2a-57ee-4f17-864e-d9579f46c29f","keywords":null,"link":"/kultura/20210606_Elhunyt_a_legendas_magyar_basszusgitaros_Szappanos_Gyorgy","timestamp":"2021. június. 06. 11:52","title":"Elhunyt a legendás magyar basszusgitáros, Szappanos György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A látogatószám még mindig nincs a közelében sem a békeidőbelinek, de miután kinyitott a legnagyobb hálózat, egy hét alatt jelentősen nőtt a mozizási kedv.","shortLead":"A látogatószám még mindig nincs a közelében sem a békeidőbelinek, de miután kinyitott a legnagyobb hálózat, egy hét...","id":"20210607_Megnyitottak_a_multiplexek_ket_es_felszer_tobben_moziztak_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27498f51-9892-493b-a7e4-1bf968e517e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9033bc64-26e3-4b55-96b8-5ebb342beee5","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Megnyitottak_a_multiplexek_ket_es_felszer_tobben_moziztak_Magyarorszagon","timestamp":"2021. június. 07. 18:16","title":"Megnyitottak a multiplexek, rögtön két és félszer többen moziztak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb együttműködést igénylő évtized jöhet.

","shortLead":"A jegybankelnök szerint a maihoz képest sokrétűbb, színesebb, ellentétekre épülő, erősebb versenyt és erősebb...","id":"20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff9aba0-4a43-44c8-8f96-41dc5e83d9b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_europai_unio_felbomlasa","timestamp":"2021. június. 07. 15:57","title":"Matolcsy arra számít, hogy felgyorsulhat az EU felbomlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusnap alkalmából az Eötvös szobornál tartott megemlékezést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","shortLead":"A Pedagógusnap alkalmából az Eötvös szobornál tartott megemlékezést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete.","id":"20210606_pedagogusok_napja_PDSZ_megemlekezes_a_koronavirus_aldozataira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5ba756-6936-480f-bff4-5a44f8997b08","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_pedagogusok_napja_PDSZ_megemlekezes_a_koronavirus_aldozataira","timestamp":"2021. június. 06. 20:28","title":"Mécsesekkel emlékeztek a koronavírus-fertőzésben elhunyt tanárokra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A ciprusi letelepedési kötvények az elmúlt években közkedveltek voltak az oroszok, az ukránok, a kínaiak és a kambodzsaiak körében.","shortLead":"A ciprusi letelepedési kötvények az elmúlt években közkedveltek voltak az oroszok, az ukránok, a kínaiak és...","id":"20210607_ciprus_arany_utlevel_program_unios_allampolgarsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8d47b3-abb9-4ea8-8e56-ee16aa21aef9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210607_ciprus_arany_utlevel_program_unios_allampolgarsag","timestamp":"2021. június. 07. 16:09","title":"Illegálisan adták ki a ciprusi aranyútlevelek több mint felét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]