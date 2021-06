Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar melegellenes törvény ellen tiltakozik az Európai Parlament is.","shortLead":"A magyar melegellenes törvény ellen tiltakozik az Európai Parlament is.","id":"20210623_Europai_Parlament_szivarvanyszinu_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e9c9890-9e8a-4a56-b2b9-10fc97412514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7713aae-8ba6-4ad7-a73d-d4371d3b5062","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Europai_Parlament_szivarvanyszinu_zaszlo","timestamp":"2021. június. 23. 20:03","title":"Kitűzték az Európai Parlament épületére is a szivárványszínű zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cec651-f5c5-41cf-ae25-db8f8e3b0dfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dope Calypso kezdetben ontotta az új lemezeket – 2017-ben kettőt is kiadott –, a most megjelenő Tears To Freshwater azonban több mint három év szünet után érkezik. Ezért aztán különösen izgalmas, hogy az új albumot első alkalommal a hvg.hu-n lehet meghallgatni.","shortLead":"A Dope Calypso kezdetben ontotta az új lemezeket – 2017-ben kettőt is kiadott –, a most megjelenő Tears To Freshwater...","id":"20210624_albumpremier_Dope_Calypso_nagylemez_album_Tears_To_Freshwater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27cec651-f5c5-41cf-ae25-db8f8e3b0dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23911eb-5a24-45de-bafd-beeb3119076e","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_albumpremier_Dope_Calypso_nagylemez_album_Tears_To_Freshwater","timestamp":"2021. június. 24. 10:00","title":"Albumpremier: Három év után káoszból született a Dope Calypso új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8536b2ff-6bec-48ec-8bc4-0ae05349af61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyi lehet körülbelül a 4,5 kilogrammnyi kábítószer feketepiaci ára.\r

\r

","shortLead":"Ennyi lehet körülbelül a 4,5 kilogrammnyi kábítószer feketepiaci ára.\r

\r

","id":"20210624_drogfogas_vi_kerulet_rendorseg_dilerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8536b2ff-6bec-48ec-8bc4-0ae05349af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a79156-712e-4c01-a878-07a37af83db7","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_drogfogas_vi_kerulet_rendorseg_dilerek","timestamp":"2021. június. 24. 08:05","title":"14 millió forintnyi drogot találtak a VI. kerületi dílereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17e416b-53e3-4e22-bae7-56e7a207cd26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt szerint tökéletes dátum az október 23.","shortLead":"Bayer Zsolt szerint tökéletes dátum az október 23.","id":"20210624_bekemenet_oktober_23_bayer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d17e416b-53e3-4e22-bae7-56e7a207cd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdc4ca4-f24d-4bb6-bae9-885b80b9afb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_bekemenet_oktober_23_bayer","timestamp":"2021. június. 24. 14:34","title":"Békemenet lesz október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","shortLead":"Hiába osztja zsákszámra a pénzt két minisztérium is az egészségipari fejlesztésekre, az összes hasznosulása kétséges.","id":"20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=883a01e0-3054-4028-aaad-3eb322da5241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a97e50-134e-4521-acac-23a2fc2c9b59","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_egeszsegipar_egeszsegugy","timestamp":"2021. június. 23. 16:13","title":"Újonc cégek jutnak milliárdokhoz az egészségipari pénzesőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","shortLead":"A ma már Oscar-jelölt mexikói-amerikai filmsztár elég kemény beszólásokkal szembesült a pályája elején.","id":"20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39223f3-d078-4202-987a-e55d73b8917c","keywords":null,"link":"/kultura/20210623_A_cseledjeikre_emlekeztetned_a_nezoket__Salma_Hayek_a_filmesek_rasszizmusarol_beszelt_drew_barrymore","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"„A cselédjeikre emlékeztetnéd a nézőket” – Salma Hayek a filmesek rasszizmusáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ursula von der Leyen közölte: szégyenteljes a magyar melegellenes törvény. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ursula von der Leyen közölte: szégyenteljes a magyar melegellenes törvény. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210624_Radar360_Dontetlent_jatszottunk_a_nemetekkel_a_Bizottsaggal_most_kezdodik_a_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ce9850-cbed-4987-b935-e6a2845339db","keywords":null,"link":"/360/20210624_Radar360_Dontetlent_jatszottunk_a_nemetekkel_a_Bizottsaggal_most_kezdodik_a_meccs","timestamp":"2021. június. 24. 07:56","title":"Radar360: Döntetlent játszottunk a németekkel, a Bizottsággal most kezdődik a meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]