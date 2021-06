Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","shortLead":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","id":"20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e807c368-0e02-4218-ac82-c740d6feddf8","keywords":null,"link":"/elet/20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","timestamp":"2021. június. 23. 12:06","title":"Az ELTE joghallgatói nyerték a világ legrangosabb versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b26964-6e45-4596-a48d-63a05f4b1d10","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szalai Ádám fejesével.","shortLead":"Szalai Ádám fejesével.","id":"20210623_Vezetunk_a_nemetek_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4b26964-6e45-4596-a48d-63a05f4b1d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e16dec-1884-495c-b6f9-5b47c09c356d","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Vezetunk_a_nemetek_ellen","timestamp":"2021. június. 23. 21:13","title":"Vezetünk a németek ellen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79001712-36c1-47fc-9c33-3e0c97323d34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden idők egyik legismertebb filmes versenyautója a Gulf-festésű kék-narancs Porsche.","shortLead":"Minden idők egyik legismertebb filmes versenyautója a Gulf-festésű kék-narancs Porsche.","id":"20210624_Arveresre_var_Steve_McQueen_Le_Mansi_Porscheja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79001712-36c1-47fc-9c33-3e0c97323d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68c0d15-4575-4a23-9732-e5e03f9e82ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_Arveresre_var_Steve_McQueen_Le_Mansi_Porscheja","timestamp":"2021. június. 24. 11:28","title":"Árverésre vár Steve McQueen Le Mans-i Porschéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5499e3-56e5-451e-a503-750c9d14d6b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közmédia bizalmi indexe alacsony az intézet szerint.","shortLead":"A közmédia bizalmi indexe alacsony az intézet szerint.","id":"20210623_magyarorszag_sajto_mediapiac_mediahelyzet_hirek_bizalom_reuters_intezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d5499e3-56e5-451e-a503-750c9d14d6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70edb5d-0308-489e-8bda-5e4bb8c92a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_magyarorszag_sajto_mediapiac_mediahelyzet_hirek_bizalom_reuters_intezet","timestamp":"2021. június. 23. 09:40","title":"Reuters Intézet: A HVG és az RTL Klub a legmegbízhatóbb hírforrások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","shortLead":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","id":"20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a8dde-34fd-4cce-9d9c-94c2bb889e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 20:33","title":"Az Ab szerint is elég a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, ha az ellentétes vélemények egyikét a műsorvezető ismerteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","shortLead":"A zürichi műegyetem által azonosított anyagok közül 4100 esetében hiányzik a veszélyességi besorolás.","id":"20210622_muanyag_kemikalia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eed6160-a32f-412e-b502-c1a2524ae1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec5d2485-5f79-46b6-b07c-ea862621415d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_muanyag_kemikalia","timestamp":"2021. június. 22. 17:03","title":"Aggodalomra okot adó vegyszereket találtak hétköznapi műanyagtermékekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Íme egy újabb ok, miért érdemes meginni néhány csésze feketét.","shortLead":"Íme egy újabb ok, miért érdemes meginni néhány csésze feketét.","id":"20210623_kave_kavezas_majbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f6736a-8e18-4e38-8659-5a1aeb51b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185369ea-e173-4da0-aae2-aae997db731a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_kave_kavezas_majbetegseg","timestamp":"2021. június. 23. 13:26","title":"Aki kávézik, annál kisebb valószínűséggel alakul ki krónikus májbetegség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfiak mezőnyében Fucsovics Márton ugyancsak főtáblás.","shortLead":"A férfiak mezőnyében Fucsovics Márton ugyancsak főtáblás.","id":"20210622_fucsovics_marton_babos_timea_tenisz_wimbledon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83453810-e2c1-4452-bb70-d437ef693850","keywords":null,"link":"/sport/20210622_fucsovics_marton_babos_timea_tenisz_wimbledon","timestamp":"2021. június. 22. 21:00","title":"Babos Tímea főtáblás Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]