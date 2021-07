Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","shortLead":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","id":"20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a493d-5514-417c-bf3f-593d56326b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","timestamp":"2021. július. 05. 09:54","title":"Lehet, hogy légkondit sem lehet beszerelni a frankfurti villamosokba, amiket Budapest venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a371fd-14ae-4248-a0b0-351dfaefa683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagymama nevelőszülői vizsgát is tett.","shortLead":"A nagymama nevelőszülői vizsgát is tett.","id":"20210704_Rengetegen_segitettek_hogy_a_nagyszulok_nevelhessek_5_unokajukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90a371fd-14ae-4248-a0b0-351dfaefa683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1048d2d1-f729-4310-8c2f-af87da8476eb","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Rengetegen_segitettek_hogy_a_nagyszulok_nevelhessek_5_unokajukat","timestamp":"2021. július. 04. 20:28","title":"Rengetegen segítettek, hogy a nagyszülők nevelhessék az öt unokájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489b0d9a-9bd9-4cc8-ab01-586080854534","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_pfizer_moderna_kinai_vakcina_hatasossaga_vizslacoin_sztratoszfera_www_nft","timestamp":"2021. július. 04. 12:00","title":"Ez történt: Rossz hírt kapott, aki kínai vakcinával van oltva – jót, aki Pfizerrel vagy Modernával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3520212b-b528-4c8e-b42c-73fe673227f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter a delta variáns terjedése miatt attól tart, Franciaországban is megtörténhet az, ami az Egyesült Királyságban.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter a delta variáns terjedése miatt attól tart, Franciaországban is megtörténhet az, ami...","id":"20210705_franciaorszag_negyedik_hullam_julius_vege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3520212b-b528-4c8e-b42c-73fe673227f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9324ff5f-4400-4983-962e-e29883dc423d","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_franciaorszag_negyedik_hullam_julius_vege","timestamp":"2021. július. 05. 07:49","title":"Emelkednek az esetszámok, július végére elérheti a koronavírus negyedik hulláma Franciaországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.","shortLead":"38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.","id":"20210704_hoseg_kanikula_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3806cf8-8af9-4736-8adb-4baf2b82933c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_hoseg_kanikula_idojaras","timestamp":"2021. július. 04. 15:48","title":"A jövő héten megint kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A precíz eszközökből 40 darabot vásárolnak.","shortLead":"A precíz eszközökből 40 darabot vásárolnak.","id":"20210704_szupertraffipax_ellenorzes_kamera_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de328ba2-4ebe-4c11-9961-ec648118d429","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_szupertraffipax_ellenorzes_kamera_kozbeszerzes","timestamp":"2021. július. 04. 09:12","title":"Rengeteg autóst érint: újabb szupertraffipaxokat vásárol a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","shortLead":"Annyira minden az angolok mellett van a 21:00-kor kezdődő meccsen, hogy az már gyanús.","id":"20210703_focieb_pp_szombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=487c7e5d-118a-4b10-a828-e8457cf487fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68602daa-8c6a-4da4-9a3b-d9e409a4a72f","keywords":null,"link":"/sport/20210703_focieb_pp_szombat","timestamp":"2021. július. 03. 15:08","title":"Itt visszanézheti, mi történt az Eb szombati napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni a röszkei átkelőnél.","shortLead":"Az ideiglenes intézkedéssel gyorsítanák az átkelést. Magyarországra most kizárólag az autópályán lehet bejutni...","id":"20210703_roszke_hataratkelo_cssak_kilepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154488b0-5cf8-4fc6-88cd-a9f0a252f85e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_roszke_hataratkelo_cssak_kilepes","timestamp":"2021. július. 03. 14:50","title":"Autósok, figyelem: Röszkénél csak kifelé használható a közúti határátkelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]