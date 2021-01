Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki aktivista támogatására, hatósági tilalom ellenére tartott aznapi oroszországi tüntetések számos résztvevőjének őrizetbe vételét és az ellenük alkalmazott \"aránytalan erőszakot\".","shortLead":"Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetében elítélte szombaton...","id":"20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3132e2f5-05d4-48bd-9c01-36ad6a96cab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5138f06-4c65-43bb-bd4c-1b737d863774","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Ujabb_EUszankciok_varhatoak_az_oroszorszagi_rendori_brutalitas_miatt","timestamp":"2021. január. 23. 21:06","title":"Újabb EU-szankciók várhatóak az oroszországi rendőri brutalitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A korábbinál tervezettnél két héttel később kezdődik meg a távozó elnök elleni, a Capitolium megtámadása miatt indított eljárás. A demokraták egész életére szólóan el akarják tiltani Trumpot mindenféle tisztségtől.","shortLead":"A korábbinál tervezettnél két héttel később kezdődik meg a távozó elnök elleni, a Capitolium megtámadása miatt indított...","id":"20210123_A_Trump_elleni_impeachment_eljaras_a_februar_8i_heten_kezdodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a89e52f-2931-4119-b557-24b83742fc2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d52109-78d7-456e-b202-6b7a9d94afa8","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_A_Trump_elleni_impeachment_eljaras_a_februar_8i_heten_kezdodik","timestamp":"2021. január. 23. 07:42","title":"A Trump elleni impeachment eljárás a február 8-i héten kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: beszerzés, vastaps, rémhír, közszereplő, önkény.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210124_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf3164d-e5da-4c52-89c3-28a7188f05c1","keywords":null,"link":"/360/20210124_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. január. 24. 19:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos elmondja, beoltatná-e magát az orosz vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944837bb-d88a-45f6-9c49-c3e0f3b6707b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jónevű tervezőcég az Italdesign utalt arra, hogy az autó bemutatásának 40. évfordulója mentén a DMC-12 új verzióján dolgozik.","shortLead":"A jónevű tervezőcég az Italdesign utalt arra, hogy az autó bemutatásának 40. évfordulója mentén a DMC-12 új verzióján...","id":"20210124_Az_olaszok_mar_rajta_vannak_a_Vissza_a_jovobe_autoja_mai_valtozatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944837bb-d88a-45f6-9c49-c3e0f3b6707b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12298f5-6015-4835-a735-0e8a0ab133dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Az_olaszok_mar_rajta_vannak_a_Vissza_a_jovobe_autoja_mai_valtozatan","timestamp":"2021. január. 24. 09:12","title":"Giugiaro cége hozná vissza a Vissza a jövőbe autóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ vezetője. A Városháza már válaszolt is a felvetésekre. ","shortLead":"Elégedetlen a Blaha Lujza tér felújításával kapcsolatos tervekkel Vitézy Dávid, az állami Budapest Fejlesztési Központ...","id":"20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15aa9a59-be56-450f-a760-c2b0c268a7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e708717d-23f1-4987-9477-b7e4a35f9651","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210123_Milyen_legyen_a_felujitott_Blaha_Lujza_ter__Vitezy_David_es_polgarmesteri_hivatal_vitazik","timestamp":"2021. január. 23. 18:25","title":"Vitézynek nem tetszik az új Blaha terve, a városháza visszaszólt neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d39dc3-582b-4f3e-ad8e-662e1507c2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit akar és mit várhat a Fidesz a fiataloktól? Hatással lesz-e a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az Egyesült Államok elnöke? És miből fogja lebonyolítani a nem túl jól eleresztett ellenzék az előválasztásokat? Bíró-Nagy András elemző a Fülkében.","shortLead":"Mit akar és mit várhat a Fidesz a fiataloktól? Hatással lesz-e a magyar választásokra, hogy már Joe Biden az Egyesült...","id":"20210123_Fulke_Meg_lephet_szintet_a_kampany_durvasaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34d39dc3-582b-4f3e-ad8e-662e1507c2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4131c581-a533-4b7f-8141-58724102de52","keywords":null,"link":"/itthon/20210123_Fulke_Meg_lephet_szintet_a_kampany_durvasaga","timestamp":"2021. január. 23. 14:00","title":"Fülke: \"Még léphet szintet a kampány durvasága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon bocsátásáért. A rendőrök a Néva-parti városban is több száz embert vettek őrizetbe, és egy nő megkérdezte a rendőröket, miért tartóztattak le egy éppen elhurcolt fiatalembert.","shortLead":"Szentpéterváron is tüntettek a múlt vasárnap őrizetbe vett és harmincnapos elzárásra ítélt Alekszej Navalnij szabadon...","id":"20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=154f2ddb-9961-4cd4-8344-ce8fd552795a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90f6666-e98a-40c1-a820-ec71cffabe57","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_Csak_azt_kerdezte_a_tunteto_miert_tartoztatjak_le__a_rendorok_valaszoltak","timestamp":"2021. január. 23. 18:01","title":"Megkérdezte, miért tartóztatják le a tüntetőt, az orosz rendőr hasbarúgással válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","shortLead":"Hétfőn kezdődik a 70 év felettiek oltása.","id":"20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e0cd29-15d9-48bd-84c3-7526a0e1fb22","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lengyelorszagban_marcius_vegeig_tobb_mint_3_millio_embert_oltanak_be_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 24. 20:21","title":"Lengyelországban március végéig több mint 3 millió embert oltanak be koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]