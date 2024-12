Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9dc40d1-0533-4359-b292-a128e7a27567","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összesen 9000 tonna fűtőolajat szállító, több mint ötvenéves két tankhajó december 15-én szenvedett hajótörést.","shortLead":"Az összesen 9000 tonna fűtőolajat szállító, több mint ötvenéves két tankhajó december 15-én szenvedett hajótörést.","id":"20241222_Delfinpusztulast-okozott-az-orosz-tankerekbol-kiszivargott-futoolaj-a-Kercsi-szorosnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9dc40d1-0533-4359-b292-a128e7a27567.jpg","index":0,"item":"99f80855-021c-4e8f-af18-363e8479533c","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Delfinpusztulast-okozott-az-orosz-tankerekbol-kiszivargott-futoolaj-a-Kercsi-szorosnal","timestamp":"2024. december. 22. 21:24","title":"Delfinpusztulást okozott az orosz tankerekből kiszivárgott fűtőolaj a Kercsi-szorosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","shortLead":"Az emelést Donald Trump várja el. A kormányfő azt mondta, erről egyelőre nem beszélt a megválasztott amerikai elnökkel.","id":"20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659c9b1b-259b-4c43-a7f6-e47f078bcbe8.jpg","index":0,"item":"71cf827c-d97e-4f05-9d06-36494533606e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241221_orban-viktor-nato-kiadasok-emeles-gdp-donald-trump-magyar-gazdasag","timestamp":"2024. december. 21. 21:35","title":"Orbán szerint tüdőn lőné a magyar gazdaságot, ha a GDP öt százalékára kellene emelni a NATO-kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff35bed6-e5c0-4bee-9424-ebb3aed5f775","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A TIME magazin listáján – amelyen a 2024-es év 200 legjobb találmányát sorakoztatja fel – azok a megoldások is megtalálhatók, amelyek segítségével környezetbarát lehet az energiatermelés. Mutatjuk a legjobbakat.","shortLead":"A TIME magazin listáján – amelyen a 2024-es év 200 legjobb találmányát sorakoztatja fel – azok a megoldások is...","id":"20241221_2024-legjobb-talalmanyai-time-200-zoldenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff35bed6-e5c0-4bee-9424-ebb3aed5f775.jpg","index":0,"item":"2e23a6f4-625a-41d1-b66d-f74bf29e91dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20241221_2024-legjobb-talalmanyai-time-200-zoldenergia","timestamp":"2024. december. 21. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a gravitáció, ami áramot generál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre érdemesnek az amerikai TIME magazin a 200-as listáján.","shortLead":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre...","id":"20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f.jpg","index":0,"item":"d4d87e8f-73e7-40f9-a6a7-10e7cafdd454","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","timestamp":"2024. december. 22. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a frizbi, amivel szó szerint villoghat, és a golyópálya, amit akár a falra is szerelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok a Békéért nevű izraeli–palesztin civil szervezet két társvezetője. Tizenöt hónapja próbálják a legnagyobb válságban is fenntartani a kommunikációt és képviselni a megbékélés hangját.","shortLead":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok...","id":"20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389.jpg","index":0,"item":"0ebf2dd9-3663-4f54-9091-8fbc04b1fc5d","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Hidakat kell építeni az emberek között – interjú Korányi Eszterrel és Rana Szalmannal, a Harcosok a Békéért izraeli–palesztin civil szervezet társvezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fülöp Attila szerint a megfelelő szerződések alá nem írásával van probléma. ","shortLead":"Fülöp Attila szerint a megfelelő szerződések alá nem írásával van probléma. ","id":"20241222_Az-allamtitkar-a-Facebookon-magyarazza-miert-nem-adhattak-at-a-gyerekeknek-az-adomanyokat-Magyar-Peterek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4675554-e31c-4e04-9c72-438fbae9b1ab.jpg","index":0,"item":"26a68f6f-295d-4752-bc63-6ec64d70f1d4","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Az-allamtitkar-a-Facebookon-magyarazza-miert-nem-adhattak-at-a-gyerekeknek-az-adomanyokat-Magyar-Peterek","timestamp":"2024. december. 22. 12:50","title":"Az államtitkár a Facebookon magyarázza, miért nem adhatták át a gyerekeknek az adományokat Magyar Péterék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként vezethetii a pénzügyminisztériumot.","shortLead":"Tánczos Barna miniszterelnök-helyettesként vezethetii a pénzügyminisztériumot.","id":"20241222_Magyar-miniszterelnok-helyettese-lesz-Romanianak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f108a532-e9e8-4327-88ca-aaec0d56059e.jpg","index":0,"item":"a119d414-c721-4b47-acba-3e49b30d7ca2","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Magyar-miniszterelnok-helyettese-lesz-Romanianak","timestamp":"2024. december. 22. 19:47","title":"Magyar miniszterelnök-helyettese lesz Romániának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","shortLead":"A januárban hivatalba lépő elnök szerint Panama túl magas díjakat szed a csatorna használatért.","id":"20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24d9197e-9f55-43e4-8df3-a74661cffa89.jpg","index":0,"item":"76e140a5-008e-488d-b358-116998e4b65a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_donald-trump-usa-egyesult-allamok-panama-csatorna","timestamp":"2024. december. 22. 09:18","title":"Donald Trump a Panama-csatorna einstandolásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]