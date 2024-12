Fiatalokért Központ néven buliközpontot hozna létre a kormány Sukorón, a Velencei-tó északi partján fekvő községben, mely annak idején leginkább arról híresült el, hogy Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt kaszinóvárost akartak itt létrehozni, mely ellen az akkor még ellenzékben lévő Fidesz felháborodottan tiltakozott, és amely projekt meg is feneklett.

A Népszava cikke szerint bár a buliközpont-projekt helyben erős ellenérzést vált ki, és petíció is indult ellene, ezres nagyságrendű aláírásokkal, a kormány spórolósan adagolja róla az információkat. Mint írják, a kabinet csak a napokban tett közzé egy nem sok adatot tartalmazó dokumentumot, nyolc napot adva a lakossági véleményezésre. Közben pedig december közepén már megjelent az Orbán-kormány honlapján az a rendelet, amely a pontos paraméterek tisztázása és az érintettek véleményének bevárása előtt zöld utat ad az építkezésnek, mely a tópart utolsó, még beépítetlen (sukorói) szakaszán valósulna meg.

Itt állt volna a King’s City, ide építhetik a Fiatalokért Központot Horváth Szabolcs

Az eddig ismert információk szerint a Fiatalokért Központ beruházása keretében 3000 fős központi csarnok, 110 mobilház, 300 sátras kemping, lakókocsi-parkoló és rengeteg kiegészítő létesítmény (személyautó-parkolók, raktárkonténerek, vécékonténerek, zuhanykonténerek) épülne, a Népszava szerint nagyjából ugyanott, ahol Gyurcsány King’s City kaszinója állt volna.

A Népszava megkereste Sukoró vezetését és az építési és a területfejlesztési minisztériumokat. A Navracsics-féle területfejlesztési tárca egyáltalán nem válaszolt semmit. Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva, Sukoró fideszes polgármestere ötből egy kérdésre felelt részletesen, aszerint nincs információjuk róla, hogy kinek a beruházásában épülne fel a buliváros. Lázár János építési tárcája válasza szerint pedig

“a Fiatalokért Központ állami beruházás, amelynek építtetője az Építési és Közlekedési Minisztérium. A fejlesztés kiviteli tervei elkészültek, annak véglegesítéséhez az építési engedély megszerzése szükséges. A megvalósításra valamint megépítésre vonatkozóan jelenleg nincs kormánydöntés. Álláspontunk szerint a kaszinóváros, szerencsejáték célú létesítmény nem egyenértékű egy közösségi, ifjúsági/diák központként szolgáló létesítménnyel. A tervezett 80 222 négyzetméter területű – melynek tulajdonosa a Magyar állam – beruházás szellős beépítésű, tájhoz illeszkedő elrendezéssel valósulhat meg, amely sem méretében, sem jellegében nem vethető össze a kaszinóberuházással. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a járulékos közművesítési feladaton keresztül a velencei tó élővilágának megőrzéséhez is hozzájárulunk. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházás nagyságáról a lefolytatott eredményes közbeszerzés után tud pontos információval szolgálni.”

A már említett rendelet azonban a fentieken túl szállodák és apartmanok felépítését is lehetővé teszi, a földterület akár a 15 százalékát is beépíthetővé nyilvánítja, és csak 40 százaléknyi zöldfelületet ír elő ott, ami ma szinte teljes egészében zöldfelület. Az építési engedély kiadását pedig közművesítés előtt is lehetővé teszi.

A Népszava szerint a projekt kísértetiesen emlékeztet a Fertő-tónál Orbán Ráhel körei által erőltetett, jogi és pénzügyi akadályok miatt azonban megfeneklett idegenforgalmi megaprojektre. A már említett tiltakozó petíció aláírásgyűjtő csapatának egyik névtelenséget kérő sukorói tagja mindeközben arra hívta fel a lap figyelmét, hogy először a tópartot betonozták körbe 14 milliárdért, majd kajak-kenu központot építettek 46 milliárdért, így ez már a harmadik olyan állami nagyberuházás, amelyet anélkül hajtanak végre, hogy hozzányúltak volna a kiszáradóban lévő tó vízpótlásához.