[{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar vezetés szerint a ki nem fizetett egymilliárd euró mögött a „baloldali brüsszeli bürokrácia” van, mert az nem kedveli a Orbán-kabinetet. Bóka János Európa-miniszter pár napja azt bizonygatta, hogy a magyar fél minden feltételnek eleget tett a pénz kifizetéséhez, írja a német lap. ","shortLead":"A magyar vezetés szerint a ki nem fizetett egymilliárd euró mögött a „baloldali brüsszeli bürokrácia” van, mert az nem...","id":"20250103_suddeutsche-zeitung-orban-viktor-eu-penz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"30041702-2956-43ea-a168-6d054fc93688","keywords":null,"link":"/360/20250103_suddeutsche-zeitung-orban-viktor-eu-penz","timestamp":"2025. január. 03. 07:30","title":"Süddeutsche: Orbán szerint Brüsszel ármánykodása van amögött, hogy vesztett egymilliárd eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elkövető elmenekült a helyszínről, nagy erőkkel keresik.","shortLead":"Az elkövető elmenekült a helyszínről, nagy erőkkel keresik.","id":"20250101_Etteremben-nyitott-tuzet-egy-montenegroi-amokfuto-legalabb-heten-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"bdc1254f-336b-4c7e-ae4e-21a2b6e68cc1","keywords":null,"link":"/vilag/20250101_Etteremben-nyitott-tuzet-egy-montenegroi-amokfuto-legalabb-heten-meghaltak","timestamp":"2025. január. 01. 20:30","title":"Étteremben nyitott tüzet egy montenegrói ámokfutó, legalább heten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","shortLead":"Igaz, sok minden más drágul január elsejével.","id":"20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39637abd-82fa-4833-98eb-f569749df866.jpg","index":0,"item":"dd06a76d-0596-4dd3-9717-a8dce8acfcb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250101_roman-miniszterelnok-tetovalas-AFA-nem-emelkedik","timestamp":"2025. január. 01. 14:56","title":"A román miniszterelnök magára tetováltatta, hogy az áfa nem emelkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac56e2be-c365-4146-a963-61f40468f8d4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Paár Attila új cége akár komolyabb paksi bevetésre is kész lehet, sok tevékenységi köre van.","shortLead":"Paár Attila új cége akár komolyabb paksi bevetésre is kész lehet, sok tevékenységi köre van.","id":"20250103_Tiborcz-Istvan-Paks-Paar-Attila-WHB-Trade-West-Hungaria-Bau","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac56e2be-c365-4146-a963-61f40468f8d4.jpg","index":0,"item":"04b252d2-5a49-42ce-bcc0-a11952d5618d","keywords":null,"link":"/360/20250103_Tiborcz-Istvan-Paks-Paar-Attila-WHB-Trade-West-Hungaria-Bau","timestamp":"2025. január. 03. 06:15","title":"Tiborcz István győri multimilliárdos üzlettársa Paksra is kivetette hálóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88311c0e-69aa-4349-af26-04b6b6aaed97","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy baráti társaság autózásának lett rossz vége. ","shortLead":"Egy baráti társaság autózásának lett rossz vége. ","id":"20250102_reszeg-utas-sofor-tamadas-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88311c0e-69aa-4349-af26-04b6b6aaed97.jpg","index":0,"item":"cc00c4be-7d69-41d7-80af-c155acbcefe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_reszeg-utas-sofor-tamadas-baleset","timestamp":"2025. január. 02. 09:22","title":"Sofőrre támadt a részeg utas, kidöntöttek egy jelzőlámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","shortLead":"Több vonalon is műszaki hibák nehezítik a közlekedést, Piliscsaba és Esztergom között vonatok helyett buszok járnak.","id":"20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9152044a-a958-43c9-9036-02d65f60acd7.jpg","index":0,"item":"aa2236b2-8811-46cd-b195-a6da039ab49c","keywords":null,"link":"/kkv/20250102_mav-vonat-jarmuhiba-biztositoberendezes-kozlekedes-fennakadas-lazar-janos","timestamp":"2025. január. 02. 09:49","title":"Elég rosszul indult a MÁV-nak az új év első munkanapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418435e3-e38c-4299-9ec6-1119e4e9b0cf","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az egyikük a taekwondo első magyar női világ-, a másikuk olimpiai bajnoka. Egypetéjű ikrekként úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás, ugyanúgy gondolkodnak a világ dolgairól, befejezik egymás mondatait. De míg az egyikük taktikus, és néha kicsit talán túl is gondolja a dolgokat, a másikuk csak megy előre, és elsősorban az erejében bízik. Márton Luanával és Vivianával beszélgettünk.","shortLead":"Az egyikük a taekwondo első magyar női világ-, a másikuk olimpiai bajnoka. Egypetéjű ikrekként úgy hasonlítanak...","id":"20250101_marton-viviana-marton-luana-taekwondo-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/418435e3-e38c-4299-9ec6-1119e4e9b0cf.jpg","index":0,"item":"091fdb6e-11ae-46fa-bd79-b0804bfa9660","keywords":null,"link":"/sport/20250101_marton-viviana-marton-luana-taekwondo-interju-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 20:00","title":"Márton ikrek: Ha az edző eléri a gyerekeknél, hogy higgyenek magukban, az az egész életüket elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91caf774-e48c-437d-891c-b388bc5e2a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyre több légúti megbetegedés miatt kellett szigorítania a klinikának. ","shortLead":"Az egyre több légúti megbetegedés miatt kellett szigorítania a klinikának. ","id":"20250102_Semmelweis-Egyetem-latogatasi-tilalom-maszkhasznalat-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91caf774-e48c-437d-891c-b388bc5e2a9a.jpg","index":0,"item":"6d8dfbf1-923b-410c-8fbb-6882347f05c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Semmelweis-Egyetem-latogatasi-tilalom-maszkhasznalat-jarvany","timestamp":"2025. január. 02. 17:52","title":"A járványhelyzet miatt kötelező a maszkhasználat és látogatási korlátozásokat vezetnek be a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]