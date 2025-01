Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az informatikai rendszerben volt hiba, ezért átálltak rádiós kapcsolattartásra és papíralapú dokumentációra.","shortLead":"Az informatikai rendszerben volt hiba, ezért átálltak rádiós kapcsolattartásra és papíralapú dokumentációra.","id":"20250108_omsz-fennakadas-mentesiranyitasi-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0f4bf4b4-ee0c-4cc6-ae61-8ef1c3c90987","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_omsz-fennakadas-mentesiranyitasi-rendszer","timestamp":"2025. január. 08. 06:44","title":"OMSZ: komoly fennakadás volt kedden a mentésirányítási rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055127a-9c56-4885-a658-537da6159720","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 32 oldalas különkiadás címlapján fegyverrel a fenekében olvassa a szatirikus hetilapot egy figura.","shortLead":"A 32 oldalas különkiadás címlapján fegyverrel a fenekében olvassa a szatirikus hetilapot egy figura.","id":"20250107_charlie-hebdo-merenylet-tiz-eves-evfordulo-kulonkiadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a055127a-9c56-4885-a658-537da6159720.jpg","index":0,"item":"714666bb-d8fb-4775-bdc2-7f0921181fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_charlie-hebdo-merenylet-tiz-eves-evfordulo-kulonkiadas","timestamp":"2025. január. 07. 09:28","title":"„Elpusztíthatatlan” – bátran gusztustalan címlappal emlékezik a Charlie Hebdo a tíz évvel ezelőtti tragédiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e64c2ef-5bd1-495f-b700-9fa229884bbd","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Addig marad kormányfő, amíg meg nem találják az utódját a Liberális Párt élére.","shortLead":"Addig marad kormányfő, amíg meg nem találják az utódját a Liberális Párt élére.","id":"20250106_justin-trudeau-lemondott-partelnok-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e64c2ef-5bd1-495f-b700-9fa229884bbd.jpg","index":0,"item":"4bb13cb7-85ad-4d15-90aa-d5cda28e56aa","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_justin-trudeau-lemondott-partelnok-miniszterelnok","timestamp":"2025. január. 06. 17:30","title":"Justin Trudeau lemondott a kormánypárt éléről, de még marad Kanada miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2,5 milliárd euró devizakötvényt terveznek az év első felében kibocsátani, ennek első részeként január 14-ig két kötvénycsomaggal indítanak.","shortLead":"2,5 milliárd euró devizakötvényt terveznek az év első felében kibocsátani, ennek első részeként január 14-ig két...","id":"20250107_deviza-kotveny-kibocsatas-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c50eeca-e624-40ac-967f-a237778a70e2.jpg","index":0,"item":"c51e93c4-2048-4be6-858e-656a4f207b95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_deviza-kotveny-kibocsatas-allamadossag","timestamp":"2025. január. 07. 14:31","title":"Legyen pénz a repülőrajtra: devizakötvények kibocsátásával kezdi az évet Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Finnország és Észtország közötti vezetéket egy olyan tartályhajó horgonya szakíthatta el, ami az EU szerint az orosz árnyékflottához tartozik.","shortLead":"A Finnország és Észtország közötti vezetéket egy olyan tartályhajó horgonya szakíthatta el, ami az EU szerint az orosz...","id":"20250106_jef-tenger-alatti-vezetek-orosz-arnyekflotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e926968a-0d3d-4c13-8f11-e25983f8c266.jpg","index":0,"item":"6b555948-7338-4aa7-8968-f6eb263922ce","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_jef-tenger-alatti-vezetek-orosz-arnyekflotta","timestamp":"2025. január. 06. 21:24","title":"Brit vezetéssel figyelik a tenger alatti vezetékeket és az orosz árnyékflottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian foglalkozik Rogánnak a rendszer működésében játszott kulcsszerepével. Utóbbi aláhúzza, a szankciós listáról lekerülni nehéz lesz, még akkor is, ha hamarosan Donald Trump érkezik a Fehér Házba.","shortLead":"Számos nemzetközi lap ír arról, hogy az USA szankciós listára tette Rogán Antalt. A Financial Times és a Guardian...","id":"20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5273532b-0bcd-45aa-9711-07ddf8ae1a17.jpg","index":0,"item":"d03d54c8-8fa9-486d-b074-a60b4834ec5a","keywords":null,"link":"/360/20250108_nemzetkozi-lapszemle-rogan-antal-egyesult-allamok-szankcios-lista","timestamp":"2025. január. 08. 09:20","title":"Egyértelmű üzenet az Orbán-rezsimnek – így ír a világsajtó Rogán Antal szankcionálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972bd26c-075a-44da-898b-73d9ef6472d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fideszes érintettje is van a zuglói parkolási ügynek, amelyben megtartották az előkészítő tárgyalást.","shortLead":"Fideszes érintettje is van a zuglói parkolási ügynek, amelyben megtartották az előkészítő tárgyalást.","id":"20250107_zugloi-parkolasi-ugy-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/972bd26c-075a-44da-898b-73d9ef6472d8.jpg","index":0,"item":"58d39cbb-690b-451f-b9d3-0242f30ee24d","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_zugloi-parkolasi-ugy-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. január. 07. 14:09","title":"Hat évet kér az ügyészség az MSZP zuglói „erős embereire”, Horváth Csabára és Tóth Csabára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","shortLead":"A Volvo testvérmárkájaként jegyzett Lynk & Co egy vadonatúj plugin hibrid divatterepjáróval rukkolt elő.","id":"20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a462774-b7ae-4605-8435-01b0f134684a.jpg","index":0,"item":"d7eb140b-e072-4743-a8b7-540ea5dcf519","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_857-loerovel-es-gigantikus-6K-kijelzokkel-sokkol-a-legujabb-suv-lynk-co-900-volvo","timestamp":"2025. január. 07. 07:59","title":"857 lóerővel és gigantikus 6K kijelzőkkel sokkol a legújabb SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]