Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f10cb7e-598c-4368-b4e5-84f6133bb2c5","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az olasz famíliában, Amerikában felnőtt színész és gasztronómus, Stanley Tucci egyik kedvenc levese a csülkös borsóleves. Íme egy recept a Tucci asztalnál című könyvből.","shortLead":"Az olasz famíliában, Amerikában felnőtt színész és gasztronómus, Stanley Tucci egyik kedvenc levese a csülkös...","id":"20250105_Kivancsi-hogy-kesziti-Stanley-Tucci-a-csulkos-borsolevest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f10cb7e-598c-4368-b4e5-84f6133bb2c5.jpg","index":0,"item":"55501ce4-324a-487c-9991-5eb53c9f1dbd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250105_Kivancsi-hogy-kesziti-Stanley-Tucci-a-csulkos-borsolevest","timestamp":"2025. január. 05. 19:15","title":"Kíváncsi, hogy készíti Stanley Tucci a csülkös borsólevest? Íme a színész receptje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2c35e5-139b-45cd-88f9-05779b32df73","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy-egy komolyabb száguldás manapság közel félmilliós csekket jelenthet. ","shortLead":"Egy-egy komolyabb száguldás manapság közel félmilliós csekket jelenthet. ","id":"20250106_Egy-Ferrari-volt-itthon-a-gyorshajtasi-csucstarto-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb2c35e5-139b-45cd-88f9-05779b32df73.jpg","index":0,"item":"4c0c8318-ba4e-430f-9421-88e0d9c23aec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250106_Egy-Ferrari-volt-itthon-a-gyorshajtasi-csucstarto-tavaly","timestamp":"2025. január. 06. 08:52","title":"Egy Ferrari volt itthon a gyorshajtási csúcstartó tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","shortLead":"Robert F. Kennedy megváltoztatná a Coca-Cola összetételét.","id":"20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b2488a-99a0-4f85-984c-05d746c36636.jpg","index":0,"item":"27e2d166-a9be-475a-8c05-c665b39338fd","keywords":null,"link":"/elet/20250105_coca-cola-donald-trump-robert-f-kenned-jr","timestamp":"2025. január. 05. 21:31","title":"Nekimegy a Coca-Colának Donald Trump oltásellenes leendő minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti a szabad és tisztességes választás eredményét</strong>, nem kell lázadástól tartani, mint az 2021-ben történt. Vagyis a hatalomátadás ezúttal békés lesz, a rendőrség vigyáz a demokrácia citadellájára.","shortLead":"A távozó amerikai elnök a Washington Postban arról biztosít mindenkit, hogy ma, <strong>amikor a Kongresszus megerősíti...","id":"20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c3ffda-6a8d-4339-ad37-e332eadc662c.jpg","index":0,"item":"e359bf21-1c03-4b23-93bc-2737ee1cf5cc","keywords":null,"link":"/360/20250106_Joe-Biden-vendegkommentar-Washington-Post","timestamp":"2025. január. 06. 07:15","title":"\"Négy évvel ezelőtt demokráciánkat próbára tették, és győzött\" – Joe Biden vendégkommentárja a Washington Postban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cfee37-088b-4a3d-bd04-bb516b0fa1de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gépészmérnök végzettségű Fülöp Péter 1988-ban nyitotta meg legendás, Concerto nevű lemezboltját a Dob utcában, de néhány év után akkor bezárt, és csak 2023-ban nyitott újra, ezúttal a Hollán Ernő utcában. Fülöphöz több, a világon egyedülálló dolog létrehozása köthető, legnagyobb sikerét Torontóban érte el. Németi Sándor interjúja.","shortLead":"A gépészmérnök végzettségű Fülöp Péter 1988-ban nyitotta meg legendás, Concerto nevű lemezboltját a Dob utcában, de...","id":"20241212_Concerto-Fulop-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09cfee37-088b-4a3d-bd04-bb516b0fa1de.jpg","index":0,"item":"d82903ef-c150-4429-ad38-50e22dd01da2","keywords":null,"link":"/kultura/20241212_Concerto-Fulop-Peter","timestamp":"2025. január. 07. 10:47","title":"\"A magyar főváros kulturális pezsgése hiányzott\" – interjú az újranyitott Concerto tulajdonosával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03b384a-3c30-4b38-aadf-653d2456ea60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A 44 éves ír edző már alá is írta a szerződését.","shortLead":"A 44 éves ír edző már alá is írta a szerződését.","id":"20250106_Hivatalos-Robbie-Keane-Ferencvaros-vezetoedzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03b384a-3c30-4b38-aadf-653d2456ea60.jpg","index":0,"item":"34cf00c7-b337-4b79-ac16-76ce970df544","keywords":null,"link":"/sport/20250106_Hivatalos-Robbie-Keane-Ferencvaros-vezetoedzo","timestamp":"2025. január. 06. 16:02","title":"Hivatalos: Robbie Keane a Ferencváros vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7338e0c3-1281-4100-a20e-b703245ac26b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A park létesítését korábban Lázár János is támogatta, de a terv a vasúti ingatlanok magánkézbe adásával komoly veszélybe került.","shortLead":"A park létesítését korábban Lázár János is támogatta, de a terv a vasúti ingatlanok magánkézbe adásával komoly...","id":"20250106_Terezvaros-is-indul-a-MAV-99-eves-palyazatan-legfeljebb-egymilliardbol-letrehoznak-a-kozparkot-a-Nyugati-mogott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7338e0c3-1281-4100-a20e-b703245ac26b.jpg","index":0,"item":"e3ecd509-a30f-45d5-93e9-a1632defc1f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250106_Terezvaros-is-indul-a-MAV-99-eves-palyazatan-legfeljebb-egymilliardbol-letrehoznak-a-kozparkot-a-Nyugati-mogott","timestamp":"2025. január. 06. 08:09","title":"Terézváros is indul a MÁV 99 éves pályázatán, legfeljebb egymilliárdból létrehoznák a közparkot a Nyugati mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN KOKI) kutatói megfejtették, hogyan tudnak az idegsejtek egységes jeleket küldeni egymásnak. A felfedezés azért is fontos, mert ezek zavara számos problémához vezethet.","shortLead":"A HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (HUN-REN KOKI) kutatói megfejtették, hogyan tudnak az idegsejtek...","id":"20250106_hun-ren-idegsejtek-felfedezes-jelek-kuldese-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5305e8e5-87d1-4cb6-916a-236ca8608232.jpg","index":0,"item":"2ee029f9-ea1a-4928-ac6c-20263577b963","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_hun-ren-idegsejtek-felfedezes-jelek-kuldese-kommunikacio","timestamp":"2025. január. 06. 15:03","title":"Az idegsejtek fontos titkát tárták fel magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]