[{"available":true,"c_guid":"50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt bíró, aki januártól egy ügyvédi irodában dolgozik tovább. A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának egykori tanácselnöke szerint a bírák közül egyre többen érzik, hogy olyan nyomás nehezedik rájuk, ami nem megengedhető. Hogyan nyilvánul meg ez a nyomás, és volt-e bármilyen hatása a bírák kiállásának? Miért volt szerinte mélyen sértő az új OBT-elnök nyilatkozata a „zavaró hangokról”? HVG-portré. ","shortLead":"„Az ember csak akkor veszi észre, hogy nem kapott levegőt, amikor felbukkan a víz alól” – mondja Laczó Adrienn volt...","id":"20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50d68473-58f1-45cc-86b8-8470c1bd5b48.jpg","index":0,"item":"0f2a02e7-7952-4849-b7bf-86c805be384a","keywords":null,"link":"/360/20250107_Laczo-Adrienn-lemondott-biro-portre","timestamp":"2025. január. 07. 09:30","title":"Laczó Adrienn, lemondott bíró: Dermesztő hatás nyomja rá a bélyegét az egész bírói szervezetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Snapdragon X-et a Qualcomm; az új lapka ugyan az olcsóbb laptopokat és PC-ket célozza, de a teljesítmény terén így is figyelemre méltó.","shortLead":"Bemutatta a Snapdragon X-et a Qualcomm; az új lapka ugyan az olcsóbb laptopokat és PC-ket célozza, de a teljesítmény...","id":"20250107_qualcomm-snapdragon-x-arm-lapka-processzor-copilot-pc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8.jpg","index":0,"item":"72d23bbf-53d2-4ef6-bc93-d7f49e074b00","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_qualcomm-snapdragon-x-arm-lapka-processzor-copilot-pc","timestamp":"2025. január. 07. 16:03","title":"Hatalmas változás jöhet az olcsóbb számítógépeknél – amelyikbe bekerül ez a lapka, az hasíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Stevan Bakić polgármester a tüntető szabadkai diákokat szerencsétlen gazembernek nevezte, két szabadkai felsőoktatási intézmény vezetőjét bitangnak, ráadásként pedig szerb hősként aposztrofálta Slobodan Miloševićet, akit szerinte nem lett volna szabad kiadni a hágai bíróságnak. Szeretettel a Vajdaságból című sorozatunk legfrissebb írása.","shortLead":"Stevan Bakić polgármester a tüntető szabadkai diákokat szerencsétlen gazembernek nevezte, két szabadkai felsőoktatási...","id":"20250107_szeretettel-a-vajdasagbol-szerbia-szabadka-egyetem-felsooktatas-tuntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f35e4de-11ab-4dfb-9ee9-aa08182894a8.jpg","index":0,"item":"aa3fb134-cc1b-488d-bc80-7a35f8507506","keywords":null,"link":"/360/20250107_szeretettel-a-vajdasagbol-szerbia-szabadka-egyetem-felsooktatas-tuntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. január. 07. 14:30","title":"Folytatódik a szerbiai egyetemisták tiltakozása, felsőoktatási vezetőkbe szállt bele páros lábbal Szabadka polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat alatt lényegesen nagyobb lehet.","shortLead":"Cseppet sem szokványos notebookkal állt elő a Lenovo: a ThinkBook Plus Gen 6 Rollable kijelzője ugyanis pár pillanat...","id":"20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a5e099f-c09a-4951-9d90-03feec63011f.jpg","index":0,"item":"2ad4f558-4018-47b9-ae18-79f6ad727e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250108_lenovo-thinkbook-plus-gen-6-gorditheto-kijelzos-laptop","timestamp":"2025. január. 08. 12:03","title":"50%-kal nagyobb képernyő gombnyomásra: gördíthető kijelzős laptopot mutatott be a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","shortLead":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","id":"20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89.jpg","index":0,"item":"f1f7571f-b170-4590-9ce4-db8977dd60a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 18:37","title":"Az MTI Rogán Antal szankcionálásáról nem, csak Gulyás és Szijjártó reakciójáról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed591a-ddbe-40d8-ba94-32ff37fea6c1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Senki, de senki nem tudott felhalmozni és átadni annyi tudást, tapasztalatot a veszélyeztetett állatok tartásáról, tenyésztéséről, mint ő.” Ezt egy iskolázatlan, autodidakta alkoholistáról, Gerald Durrellről mondta Sir David Attenborough. Durrell talán egész életében csupán zoológus, természetbúvár, állatkertvezető, világjáró állatgyűjtő és állatmentő maradt volna, ha a felesége és az anyagi gondok nem késztetik írásra. Életéről, kalandos vállalkozásairól szóló könyveit, regényeit, filmjeit, előadásait imádták az egész világon. Lusta, mégis igen termékeny író volt. 