[{"available":true,"c_guid":"13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök arról posztolt, hogy Kijev kész kicserélni az észak-koreai katonákat Oroszország fogságában lévő ukrán hadifoglyokra. ","shortLead":"Az ukrán elnök arról posztolt, hogy Kijev kész kicserélni az észak-koreai katonákat Oroszország fogságában lévő ukrán...","id":"20250112_Zelenszkij-fogolycsere-eszak-koreai-katonak-ukran-hadifoglyok-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f.jpg","index":0,"item":"192f0e91-f6b5-4daa-9951-aa9fa4b92a28","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Zelenszkij-fogolycsere-eszak-koreai-katonak-ukran-hadifoglyok-Oroszorszag","timestamp":"2025. január. 12. 21:49","title":"Zelenszkij fogolycserét ajánlott az oroszoknak az észak-koreai katonákért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","shortLead":"Az olajszállító hajó pénteken vált irányíthatatlanná.","id":"20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fda0a8-e272-446d-8b6f-2072cc27745c.jpg","index":0,"item":"59fe311d-0e7f-4325-97f8-9cfb36df61e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250112_Orosz-arnyektanker-rekedt-a-Balti-tengeren-nemet-kikotobe-vontattak","timestamp":"2025. január. 12. 10:41","title":"Orosz árnyéktanker rekedt a Balti-tengeren, német kikötőbe vontatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","shortLead":"Az öreg Steyr még ma is napi használatban van, most is több száz liter cefrét szállított.","id":"20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7901ed8c-4d02-442b-9403-02da6ed15b82.jpg","index":0,"item":"d8527531-3fb6-4473-be4f-2be82e6c8abe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_Hetveneves-traktor-es-egy-harminceves-Golf-utkozott-Zsedenynel","timestamp":"2025. január. 13. 12:22","title":"Hetvenéves traktor és egy harmincéves Golf ütközött Zsédenynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Németh András, Szabó Yvette","category":"360","description":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet Európába orosz gáz, amelyet a Moszkvával és az Gazprommal baráti viszonyt ápoló Magyarország oszthat szét.","shortLead":"Miután januártól leállt a nyersanyag tranzitja Ukrajnán keresztül, már csak Kiskundorozsmán át Szerbiából érkezhet...","id":"20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"01883881-25f7-4de4-bb20-f6d954d5cf54","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-regios-foldgazpiac-orban-kormany-tranzit-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 13. 09:30","title":"Magyarország az orosz földgáz legnagyobb neppere lett a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos azt írta, a török vendégek rendszeresen molesztálják a klub vendégeit. Kommentben már „importtermékként” hivatkozott az elkövetőkre.","shortLead":"A tulajdonos azt írta, a török vendégek rendszeresen molesztálják a klub vendégeit. Kommentben már „importtermékként”...","id":"20250113_kaposvar-park-diszko-torok-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6.jpg","index":0,"item":"5723c996-e829-4a62-be7f-345abca0a876","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_kaposvar-park-diszko-torok-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 10:12","title":"Kitiltották a török vendégmunkásokat a kaposvári Park 74 diszkóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","shortLead":"A modernizált külsejű és technikájú legfrissebb Tesla iránt igen komoly érdeklődés mutatkozik.","id":"20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fab194-bfdf-4459-bc82-ef67d05cf973.jpg","index":0,"item":"44e84250-90d3-4eac-9d91-2c2de5be4d6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_az-elso-nap-50-ezer-uj-tesla-model-y-t-rendeltek","timestamp":"2025. január. 13. 08:41","title":"Az első nap 50 ezer új Tesla Model Y-t rendeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","shortLead":"Az exit pollok alapján a jelenlegi államfő nyerte a második fordulót is. ","id":"20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6898fe-915d-4a98-b82b-5aff5dda37af.jpg","index":0,"item":"cb389afd-be4c-493c-a55a-58073af70d1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Horvat-elnokvalasztas-Zoran-Milanovic-SDP-exit-poll","timestamp":"2025. január. 12. 20:20","title":"Zoran Milanovic maradhat a horvát elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbf7177-b7b7-49d7-91ba-e517c906ca50","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Teherán pár napja engedett szabadon egy olasz újságírót.","shortLead":"Teherán pár napja engedett szabadon egy olasz újságírót.","id":"20250112_Elengedtek-az-olaszok-egy-irani-uzletembert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbf7177-b7b7-49d7-91ba-e517c906ca50.jpg","index":0,"item":"66fd2b26-13a1-4d8b-8076-a67c8adfcc7c","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Elengedtek-az-olaszok-egy-irani-uzletembert","timestamp":"2025. január. 12. 21:12","title":"Elengedtek az olaszok egy iráni üzletembert, akit az amerikaiak akartak bíróság elé állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]