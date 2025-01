Nagy változásokat hozott New York City életében az, hogy Manhattan legforgalmasabb részein bevezették a környék első dugódíját – írja a Reuters. Az oda behajtó autóknak napközben 9 dollárt, a teherautóknak és buszoknak 21,6 dollárt kell fizetniük, függetlenül attól, hogy hányszor hajtanak be, éjszaka ennek a háromnegyedét, a taxiknak pedig utazásonként 75 centet.

Az új rend január 5-e óta él, Janno Lieber, a helyi tömegközlekedési hatóság vezetője pedig arról beszélt: az első adatok szerint 30-40 százalékkal lett gyorsabb az utazás, a buszok gyorsabban tudnak haladni, az autós forgalom pedig érezhetően csökkent, amitől biztonságosabb is a város.

Életbe lépett a dugódíj New Yorkban AFP / Lokman Vural Elibol / ANADOLU / Anadolu via AFP

És az eredmény: a forgalom a 2nd Avenue-n, New York belvárosi részén 2025. január 10-én. AFP / Gordon Donovan

A városvezetés úgy számol, hogy egy év alatt 500 millió dollár dugódíj fog befolyni. A pénz 80 százalékát a metró és a buszhálózat fejlesztésére fogják fordítani, a maradék 20 százalékot pedig a vasútra.

Az érintett területnek van egy olyan lakosa, akinek nagyon nem tetszik az új rendszer: Donald Trump. A leendő amerikai elnök azt ígérte, hogy nem engedi, hogy egy ilyen díjat szedjen be a város – ezért is siettek azzal, hogy még gyorsan az ő beiktatása előtt lépjen életbe a szabály, aztán azt majd eldönti a bíróság, hogy egy már bevezetett városi jogszabályt blokkolhat-e az elnök. A szomszédos New Jersey vezetői megpróbálkoztak megfúrni a dugódíjat, de a kérelmüket elutasította a bíróság.