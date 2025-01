Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c015239c-1c5b-4c39-9547-5384d6076d30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisebb a forgalom, gyorsabban tudnak haladni a buszok és az autók is, az extra díjbevételből befolyó pénzt pedig megkapja a helyi tömegközlekedés – ezek New York dugódíjának első tapasztalatai.","shortLead":"Kisebb a forgalom, gyorsabban tudnak haladni a buszok és az autók is, az extra díjbevételből befolyó pénzt pedig...","id":"20250114_new-york-manhattan-dugodij-kozlekedes-forgalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c015239c-1c5b-4c39-9547-5384d6076d30.jpg","index":0,"item":"2da0968e-635e-4679-a47a-d16e98b9af1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_new-york-manhattan-dugodij-kozlekedes-forgalom","timestamp":"2025. január. 14. 14:49","title":"Autósüldözés deluxe: 30-40 százalékkal gyorsabb lett a közlekedés Manhattanben a 9 dolláros dugódíj bevezetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a81ae-5ecc-433f-ac80-ed6c691fd008","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A közönség soraiból többször megszakították a meghallgatást, az őrségnek kellett közbeavatkoznia. ","shortLead":"A közönség soraiból többször megszakították a meghallgatást, az őrségnek kellett közbeavatkoznia. ","id":"20250115_Megszorongattak-meghallgatasan-Pete-Hegsethet-akit-Donald-Trump-vedelmiminiszternek-nevezne-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/943a81ae-5ecc-433f-ac80-ed6c691fd008.jpg","index":0,"item":"a03b3ac9-3540-4f00-8502-b33018a69191","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_Megszorongattak-meghallgatasan-Pete-Hegsethet-akit-Donald-Trump-vedelmiminiszternek-nevezne-ki","timestamp":"2025. január. 15. 06:10","title":"Megszorongatták meghallgatásán Pete Hegsethet, akit Donald Trump védelmi miniszternek nevezne ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","shortLead":"Egy száz négyzetméteres ház égett, a tűzben ketten megsérültek.","id":"20250114_robbanas-tuz-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a34b65-dc10-4ff4-902d-ca743c31b39d.jpg","index":0,"item":"55369b84-55be-40f0-ab63-64d3961624ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_robbanas-tuz-budapest","timestamp":"2025. január. 14. 10:48","title":"Robbanás után kigyulladt egy ház Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","shortLead":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","id":"20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"7d0a49bf-2735-4aa7-8386-5a4570a54595","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 12:12","title":"Elhunyt férfit találtak a Gubacsi úton, villamos gázolhatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52128242-5cfd-47b6-916e-8ac2a1b68a97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint, tényleg naggyal, ugyanis egy hatalmas, 11 hüvelykes megjelenítőt kapott az újdonságuk, amiből van egy szerényebb méretekkel rendelkező változata is.","shortLead":"Az Acer kissé késve ült fel a kézikonzol-vonatra, ám most egy nagy dobással debütálnak ezen a területen is. Mármint...","id":"20250114_acer-nitro-blaze-8-11-kezikonzol-bemutatas-ces-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52128242-5cfd-47b6-916e-8ac2a1b68a97.jpg","index":0,"item":"84f42561-f364-46ab-9581-c71a13ce42f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_acer-nitro-blaze-8-11-kezikonzol-bemutatas-ces-2025","timestamp":"2025. január. 14. 18:03","title":"Óriási játékkonzolt mutatott be az Acer, van egy kis testvére is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab4a4e77-5c11-4092-aec6-1d9d066d34ab.jpg","index":0,"item":"fac9afc2-0c8a-4a22-bd1f-5f688ec3957d","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Marabu-Feknyuz-Vege-az-indiai-udulesnek-Orban","timestamp":"2025. január. 16. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Vége az indiai üdülésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték kilátásba a szolgáltatás teljes betiltását. Az amerikai felhasználók erre válaszul most tömegesen térnek át egy másik platformra. Mondjuk az is kínai: a letöltési lista élére ugrott a Xiaohongshu.","shortLead":"Az Egyesült Államok kormánya szerint félő, hogy a TikTok-felhasználók adataira rálát a kínai állam is – ezért helyezték...","id":"20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"00cbaed9-a2c7-4080-b2a5-0f5962026f23","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_xiaohongshu-app-store-tiktok-betiltasa-egyesult-allamok","timestamp":"2025. január. 14. 17:03","title":"Ez lehet a TikTok helyett: egy új, ingyenes kínai app tört a letöltési lista élére, miután vészesen közeleg a TikTok betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","shortLead":"Az eddiginél könnyebb ügyintézést ígérnek az Államkincstár online felületein.","id":"20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3334fb4c-bbd8-43db-bfda-6a247551e192.jpg","index":0,"item":"0b522f55-9f5f-4fda-8c56-78cbded30a5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_online-ugyintezes-Magyar-Allamkincstar-allampapir","timestamp":"2025. január. 14. 12:58","title":"Az online ügyintézés átalakításával készül a Magyar Államkincstár, annyira sokan kapnak kamatot az állampapírjaik után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]