[{"available":true,"c_guid":"f2f1ba10-0dbe-4596-844a-b95c264f1a77","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akár kapcsolódna a Balatonhoz a tervezett lakópark belső tava, akár nem, Natura2000-es területről van szó.","shortLead":"Akár kapcsolódna a Balatonhoz a tervezett lakópark belső tava, akár nem, Natura2000-es területről van szó.","id":"20250108_Kockazatos-lenne-a-Balatonra-a-szemesi-luxus-lakoparkhoz-tervezett-belso-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f1ba10-0dbe-4596-844a-b95c264f1a77.jpg","index":0,"item":"bda255a6-18ef-4e3b-ab9a-4d742a2db150","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Kockazatos-lenne-a-Balatonra-a-szemesi-luxus-lakoparkhoz-tervezett-belso-to","timestamp":"2025. január. 08. 08:26","title":"Kockázatos lenne a Balatonra a szemesi luxuslakóparkhoz tervezett belső tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a345e8e-6082-44a8-b00c-5a6273664bbb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Las Vegasban mutatta be a Blackwell-család tagjait, amihez négy videokártya tartozik. A legizgalmasabb ezek közül egyértelműen az RTX 5070.","shortLead":"Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang Las Vegasban mutatta be a Blackwell-család tagjait, amihez négy videokártya...","id":"20250107_nvidia-grafikus-kartya-videokartya-grafikus-processzor-rtx-5070-rtx-5080-rtx-5090","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a345e8e-6082-44a8-b00c-5a6273664bbb.jpg","index":0,"item":"91e4df3d-5526-41be-8b79-7f93d8a81453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_nvidia-grafikus-kartya-videokartya-grafikus-processzor-rtx-5070-rtx-5080-rtx-5090","timestamp":"2025. január. 07. 14:03","title":"Itt vannak az Nvidia új videokártyái, csúcsteljesítményt ad alapáron a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira is hivatkozva állította, hogy az egész országot behálózza a korrupció. Rogán Antal kitiltását viszont konkrét ügyekkel nem indokolta, és az amerikai kormányzat sem árul el többet, csak általánosságban hivatkozik arra, hogy a miniszter stratégiai ágazatok ellenőrzéséért felel.","shortLead":"Több tucat magyar településen fordult meg 2022-es kinevezése óta David Pressman amerikai nagykövet, és tapasztalataira...","id":"20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79feb909-0aa1-48da-99dd-c9364fcd7ab4.jpg","index":0,"item":"06815e71-abbf-4a6c-a063-e481051b40ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_David-pressman-korrupcio-rogan-antal-szankcios-lista-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 05:35","title":"Saját szemével is látta az amerikai nagykövet a magyarországi korrupció jelképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906bd4aa-7722-4c01-8674-01d2b4a99d1c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Robbie Keane, az ír válogatott legendája, a Tottenham egykori kiválósága vette át az FTC futballcsapatának irányítását. Vezetőedzőként még csak egy évnyi tapasztalat áll mögötte, de azt mondja, tudja, mit akar, és Sir Alex Fergusont idézte, amikor arról beszélt, miért épp a Fradit választotta.","shortLead":"Robbie Keane, az ír válogatott legendája, a Tottenham egykori kiválósága vette át az FTC futballcsapatának irányítását...","id":"20250108_robbie-keane-karrier-focista-edzo-ferencvaros-tottenham-tel-aviv-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906bd4aa-7722-4c01-8674-01d2b4a99d1c.jpg","index":0,"item":"9ce17995-5982-46c6-a0a9-ecc10bd99069","keywords":null,"link":"/sport/20250108_robbie-keane-karrier-focista-edzo-ferencvaros-tottenham-tel-aviv-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 18:37","title":"Izgalmas focit ígér, boldoggá tenné a szurkolókat a Fradi új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök válaszolt Trump felvetésére, hogy legyen a hazája az 51. tagállam.","id":"20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18a1638-fa15-4799-ba4b-6ab9370ac386.jpg","index":0,"item":"89a36646-c96d-49a4-a932-acde6666ce99","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_trudeau-Kanada-Egyesult-Allamok","timestamp":"2025. január. 08. 07:09","title":"Trudeau: Annyi esélye sincs, mint egy hólabdának a pokolban, hogy Kanada az Egyesült Államok része legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3f616-7173-4d50-95cf-7e2d9f810836","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK elnöke itthon szeretné látni a miniszterelnököt Rogán Antal szankciós listára kerülése miatt.","shortLead":"A DK elnöke itthon szeretné látni a miniszterelnököt Rogán Antal szankciós listára kerülése miatt.","id":"20250108_Gyurcsany-Ferenc-Orban-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a3f616-7173-4d50-95cf-7e2d9f810836.jpg","index":0,"item":"cc3a7946-ea65-400b-ab00-a3fd93eee8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Gyurcsany-Ferenc-Orban-India","timestamp":"2025. január. 08. 11:56","title":"Gyurcsány Ferenc: Orbán még ma jöjjön haza Indiából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Óriási poén, hogy Rogán lenne a korrupció középpontja. Amerika így viccel.","shortLead":"Óriási poén, hogy Rogán lenne a korrupció középpontja. Amerika így viccel.","id":"20250108_A-kemenyen-szankcionalt-kisember-tota-w","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"76511355-d50f-4e65-8c31-cd5b2b9f47e0","keywords":null,"link":"/360/20250108_A-kemenyen-szankcionalt-kisember-tota-w","timestamp":"2025. január. 08. 08:58","title":"Tóta W. Árpád: Rogán, a keményen szankcionált kisember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a80a435-37bf-4ec6-8fbc-74bf4300d0c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kajmán-szigeteknél, 1054 méteres mélységben sikerült videóra venni annak a cápafajnak az egyedeit, amit eredetileg Japánnál fedeztek fel, és eddig csak a halászok fogásai alapján sikerült megvizsgálni.","shortLead":"A Kajmán-szigeteknél, 1054 méteres mélységben sikerült videóra venni annak a cápafajnak az egyedeit, amit eredetileg...","id":"20250107_capa-tengerbiologia-video-karib-tenger-kajman-szigetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a80a435-37bf-4ec6-8fbc-74bf4300d0c7.jpg","index":0,"item":"2d955a7b-0822-4538-8dd6-c07e716dc3cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_capa-tengerbiologia-video-karib-tenger-kajman-szigetek","timestamp":"2025. január. 07. 12:03","title":"Itt az első videó a cápáról, ami a Karib-tenger mélyén úszkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]