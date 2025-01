Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még nem vetették el a rendőrök, hogy a testvérek egyszerűen úgy távoztak a folyópartról, hogy nem látták őket kamerák, de a legvalószínűbbnek azt tartják, hogy valamiért a vízbe kerültek.","shortLead":"Még nem vetették el a rendőrök, hogy a testvérek egyszerűen úgy távoztak a folyópartról, hogy nem látták őket kamerák...","id":"20250115_skociaban-eltunt-magyar-ikrek-alberlet-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"a9dd13d3-245e-4b38-8204-7c4d5ae92cb4","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_skociaban-eltunt-magyar-ikrek-alberlet-nyomozas","timestamp":"2025. január. 15. 14:24","title":"Eltűnésük előtt fel akarták mondani albérletüket a Skóciában eltűnt magyar ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","shortLead":"Sir Keir Starmer szerint a tűzszünet nyomán a kétállami megoldásra kell összpontosítani a figyelmet.","id":"20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"9176ce5f-7d88-453d-b29f-e4371aea5ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20250115_A-brit-miniszterelnok-igy-lehet-jobb-jovot-biztositani-az-izraeli-es-a-palesztin-nepnek","timestamp":"2025. január. 15. 21:47","title":"A brit miniszterelnök: így lehet jobb jövőt biztosítani az izraeli és a palesztin népnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot vezetnek be.","shortLead":"Mintha nem is lenne megválasztott vezetése a fővárosnak, úgy egyeztek meg arról, hogy kétéves átmeneti időszakot...","id":"20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ccb08c-abb2-4fbe-b960-ccf02dfb395c.jpg","index":0,"item":"49c72181-2899-467a-ba74-8f76a023181e","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_lomtalanitas-lantos-szentkiralyi-megallapodas","timestamp":"2025. január. 15. 17:54","title":"A Fidesz visszalépett főpolgármester-jelöltjével állapodott meg a kormány arról, hogy mi legyen a lomtalanítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy illetéktelenek vették át az irányítást a webhely fölött.","id":"20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e52cb56-8b00-483a-86d5-3b299430e5b0.jpg","index":0,"item":"f590bcac-57eb-4a91-9cd0-ae50d2f2c63e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_mesterseges-intelligencia-kormanyzati-oldal-online-kaszino-sportgfogadas","timestamp":"2025. január. 16. 13:59","title":"Feltörhettek egy kormányzati honlapot, amely már online kaszinókat és sportfogadási oldalakat reklámoz [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnökének állítása szerint 95 százalék arra voksolt, hogy ne mondjon le mandátumáról.","shortLead":"A Tisza Párt elnökének állítása szerint 95 százalék arra voksolt, hogy ne mondjon le mandátumáról.","id":"20250115_65-ezren-szavaztak-arrol-hogy-Magyar-Peter-folytassa-e-europai-parlamenti-munkajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"5e4d7f68-4015-40c0-b2f9-6805a2ba98fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_65-ezren-szavaztak-arrol-hogy-Magyar-Peter-folytassa-e-europai-parlamenti-munkajat","timestamp":"2025. január. 15. 13:06","title":"65 ezer szavazat után kiderült: Magyar Péter folytatja európai parlamenti munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","shortLead":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","id":"20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241.jpg","index":0,"item":"003df27f-cfc7-4457-81d8-8c5145d3c049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","timestamp":"2025. január. 16. 20:03","title":"CapibaraZero: már bárki megépítheti magának a készüléket, amivel nyomasztóan egyszerű feltörni szinte bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","shortLead":"Kisebb csoda történt a kaliforniai romok között.","id":"20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a6d5072-8d97-4b99-9054-51d9ba3e9278.jpg","index":0,"item":"926997db-931f-4f49-af1d-4b0a77833d7f","keywords":null,"link":"/elet/20250115_kalifornia-tuz-elveszett-jegygyuru","timestamp":"2025. január. 15. 14:37","title":"Mindent elveszített a lángokban, de a jegygyűrűjét megtalálta egy tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]