[{"available":true,"c_guid":"7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába indult el január 15-én az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az ügyvédek számára még nem nyitották meg a felületet – hívta fel a figyelmet hírlevelében a Magyar Ügyvédi Kamara. Az ingatlanokkal kapcsolatos ügyek ennek megfelelően továbbra is papíralapon intézhetők, de már az új szabályok és az új formanyomtatványok szerint. A 16 milliárd forintos projekt fejlesztési részét már 2023 végén készre jelentették. ","shortLead":"Hiába indult el január 15-én az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, az ügyvédek számára még nem nyitották...","id":"20250130_e-ingatlan-elektronikus-ugyintezes-ugyevd-ugyvedi-kamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d561f64-f38b-48d3-9820-d7ef9ec1b4c4.jpg","index":0,"item":"9b5ff642-0eb9-4b8c-8548-8fab2bb9f535","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_e-ingatlan-elektronikus-ugyintezes-ugyevd-ugyvedi-kamara","timestamp":"2025. január. 30. 06:17","title":"Panaszkodnak az ügyvédek az új e-ingatlan rendszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccafef4e-23b4-42d4-bb8e-63b14f5e3f5a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Befektetési céllal, külföldiek vesznek majd ingatlant a Rákosrendező körüli fejlesztési területen, ami nem fog segíteni a budapesti lakáshiányon, és így nem válik a város szerves részévé – mondja Tosics Iván, a Városkutatás Kft. vezetője.","shortLead":"Befektetési céllal, külföldiek vesznek majd ingatlant a Rákosrendező körüli fejlesztési területen, ami nem fog segíteni...","id":"20250130_hvg-Rakosrendezo-Mini-Dubaj-Eagle-Hills-magashazak-Tosics-Ivan-Varoskutatas-Kft-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccafef4e-23b4-42d4-bb8e-63b14f5e3f5a.jpg","index":0,"item":"2eec002e-b186-438d-9bb0-b059ef80bc0a","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-Rakosrendezo-Mini-Dubaj-Eagle-Hills-magashazak-Tosics-Ivan-Varoskutatas-Kft-interju","timestamp":"2025. január. 30. 14:57","title":"„Rákosrendezőből csodát lehetne csinálni, ha a kormány együttműködne a fővárossal”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média Pályázat nyertesei is fellélegezhetnek.","shortLead":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média...","id":"20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"d020f026-bea0-4768-8da8-992331cb6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 19:38","title":"Visszavonta a Fehér Ház a támogatások befagyasztásáról szóló rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5fe783-fb97-4f4b-bea1-a5d6d9d63063","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A katolikus egyház tart a mesterséges intelligencia által generált hamis információktól és manipulált felvételektől.","shortLead":"A katolikus egyház tart a mesterséges intelligencia által generált hamis információktól és manipulált felvételektől.","id":"20250128_vatikan-gonosz-arnyeka-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5fe783-fb97-4f4b-bea1-a5d6d9d63063.jpg","index":0,"item":"c2c08b5a-3d5d-4c05-8c61-974e875842fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_vatikan-gonosz-arnyeka-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 28. 18:41","title":"Vatikán: a gonosz árnyéka leselkedik a mesterséges intelligenciánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb elnök szerint az újvidéki támadás résztvevői nagy kárt okoztak az országnak.","shortLead":"A szerb elnök szerint az újvidéki támadás résztvevői nagy kárt okoztak az országnak.","id":"20250128_vucsics-valasztasok-szerbia-ujvidek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46010587-90d5-4d26-b827-faca06c4e08e.jpg","index":0,"item":"b4b46e29-50e9-4b4f-a56f-0ecf13795929","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_vucsics-valasztasok-szerbia-ujvidek","timestamp":"2025. január. 28. 21:25","title":"Vucsics: Ha harminc napon belül nem alakul új kormány, áprilisban választások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725493dd-c803-4b2b-a973-ac6838c51f3c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Osztrák és izraeli kutatók lefordították a Júdeai-sivatagban talált, 1900 évesre datált papiruszt, és kiderült, hogy másról szól, mint azt annak idején gondolták.","shortLead":"Osztrák és izraeli kutatók lefordították a Júdeai-sivatagban talált, 1900 évesre datált papiruszt, és kiderült...","id":"20250129_1900-eves-romai-kori-papirusz-birosagi-eljaras-targyalas-leforditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725493dd-c803-4b2b-a973-ac6838c51f3c.jpg","index":0,"item":"26d4aaab-0933-41ae-8ff2-fcf87d46fb58","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_1900-eves-romai-kori-papirusz-birosagi-eljaras-targyalas-leforditas","timestamp":"2025. január. 29. 19:03","title":"Páratlan lelet: 1900 éves papirusz árulkodik a római kori bírósági tárgyalásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is, hogy „hallják” a zenét.","shortLead":"A kínai Unitree robotjai a mesterséges intelligencia segítségével mozogtak a színpadon, és ez segítette őket abban is...","id":"20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9b36f9-76a5-48ab-a2ff-2689e177d649.jpg","index":0,"item":"aa172e21-9279-4f07-9296-44066add5f10","keywords":null,"link":"/tudomany/20250130_unitree-humanoid-robot-kina-mesterseges-intelligencia-neptanc-video","timestamp":"2025. január. 30. 16:03","title":"16 kínai robot járt egyszerre néptáncot, a látvány lenyűgöző – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]