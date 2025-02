Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell verni a hatalmaskodókat és követőiket, ha meg akarjuk őrizni ezt a nagyszerű civilizációt.","shortLead":"A nyugati értékek az észszerűséget, a tisztességet, a tisztességes eljárást jelentik. Továbbá azt, hogy vissza kell...","id":"20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b78d7ea-2d0c-4dd6-8616-f72c4674283c.jpg","index":0,"item":"3d49ee65-728a-48a3-b7ba-86cbc6bcfce4","keywords":null,"link":"/360/20250209_Times-velemeny-Trump-sakaljai-nem-mentik-meg-a-Nyugatot-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 09:04","title":"Times-vélemény: Trump sakáljai nem „mentik meg a Nyugatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző, Fábián Péter rendező és Parti Nagy Lajos író fabularevüt állított színpadra.","shortLead":"Az ókori állatmesék, valamint a meseíró életéről fennmaradt feljegyzések és legendák alapján Dargay Marcell zeneszerző...","id":"20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02825691-3d7a-4d58-b576-82c3a1cb79fb.jpg","index":0,"item":"4e17f517-fc2d-415b-9c78-2dd839a04d75","keywords":null,"link":"/360/20250209_A-nyul-fule-Orkeny-Szinhaz-Ezopus","timestamp":"2025. február. 09. 16:00","title":"Meddig provokálhatja a méltóságos sast egy punk ganajtúró bogár? Az Örkény Ezópus-adaptációjában ott a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daf4683-311b-46fe-a926-3916efec2ace","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált. A petesejtek kereskedelme a donorok számára anyagi haszonnal, de végtelen kizsákmányolással is járhat, amelynek emberi költségei anyagiakkal nem mérhetők. ","shortLead":"A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált...","id":"20250208_globalis-petesejt-kereskedelem-eltero-szabalyozas-szurke-es-fekete-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daf4683-311b-46fe-a926-3916efec2ace.jpg","index":0,"item":"24db7b8e-257e-4fe3-a3c1-857da7d3c165","keywords":null,"link":"/360/20250208_globalis-petesejt-kereskedelem-eltero-szabalyozas-szurke-es-fekete-piac","timestamp":"2025. február. 08. 18:00","title":"Égető igény van rá, de súlyos visszaélésekre ad lehetőséget: berobbant a globális petesejt-kereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9479a86-f450-4103-91fe-4610bd9b6e80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több világsztár is forgat most a fővárosban, így Keanu Reeves vagy Emilia Clarke is feltűnhet a Lánchídnál. ","shortLead":"Több világsztár is forgat most a fővárosban, így Keanu Reeves vagy Emilia Clarke is feltűnhet a Lánchídnál. ","id":"20250208_budapest-lanchid-lezaras-forgatas-keanu-reeves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9479a86-f450-4103-91fe-4610bd9b6e80.jpg","index":0,"item":"7a35f190-33fd-4df4-9cc7-eacbb803af35","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_budapest-lanchid-lezaras-forgatas-keanu-reeves","timestamp":"2025. február. 08. 09:08","title":"Filmforgatás miatt nehéz lesz közlekedni a Lánchídnál a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat elsöprőbb, mint várták.","shortLead":"Riasztó jelek mutatják, hogy megkezdődött Amerika orbanizálása – a Guardian washingtoni elemzése szerint a folyamat...","id":"20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc40849c-32dd-457f-9eb1-b68ad6a510a4.jpg","index":0,"item":"3d53074d-39b2-487f-91fe-558bacb707ef","keywords":null,"link":"/360/20250208_Guardian-trump-orban-masolas-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 08. 09:21","title":"Talán még maga Orbán is irigyen nézi, milyen vehemensen támadja Trump a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850598-93d2-4386-a1d8-1ec2714f7da0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A római katolikus egyház első számú templomában nem ritka a vandalizmus,","shortLead":"A római katolikus egyház első számú templomában nem ritka a vandalizmus,","id":"20250208_Elmezavarban-szenvedo-ferfi-rongalta-meg-a-Szent-Peter-bazilika-oltarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c850598-93d2-4386-a1d8-1ec2714f7da0.jpg","index":0,"item":"a49f29d5-31f6-416c-a622-2394884a9255","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Elmezavarban-szenvedo-ferfi-rongalta-meg-a-Szent-Peter-bazilika-oltarat","timestamp":"2025. február. 08. 11:53","title":"Elmezavarban szenvedő férfi rongálta meg a Szent Péter-bazilika oltárát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp elég baja van Harrynek Meghannal, aki Trump szerint „szörnyű egy nő”.","shortLead":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp...","id":"20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315.jpg","index":0,"item":"1c29fd87-39da-4923-a1a5-648133aa18c8","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","timestamp":"2025. február. 08. 21:18","title":"Trump megszólalt Harry hercegről: sajnálja Meghan Markle miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","shortLead":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","id":"20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"fbeb488f-63bb-482d-982c-a15c2cd8b720","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","timestamp":"2025. február. 08. 21:10","title":"A nyolcéves kislány végignézhette, ahogy anyja a kistestvérével a vonat elé lépett Győr közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]