[{"available":true,"c_guid":"89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az automata vészleállásnak köszönhetően az utasok nem voltak veszélyben.","shortLead":"Az automata vészleállásnak köszönhetően az utasok nem voltak veszélyben.","id":"20241227_franciaorszag-ongyilkos-mozdonyvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89bdbfd7-3cec-4df6-91d9-a292bc0c986b.jpg","index":0,"item":"21155d94-6a81-4af3-ade0-953614e82ada","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_franciaorszag-ongyilkos-mozdonyvezeto","timestamp":"2024. december. 27. 11:03","title":"A száguldó vonatból kiugorva lett öngyilkos egy mozdonyvezető Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacf66f8-dca4-4f70-b1ff-9430f342cbdc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vasárnapra a nappali hőmérséklet is fagypont körülire esik.","shortLead":"Vasárnapra a nappali hőmérséklet is fagypont körülire esik.","id":"20241226_idojaras-kod-borult-ido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eacf66f8-dca4-4f70-b1ff-9430f342cbdc.jpg","index":0,"item":"d99c5a0a-ca7b-48a0-ad9b-6f492c7fe90c","keywords":null,"link":"/elet/20241226_idojaras-kod-borult-ido","timestamp":"2024. december. 26. 16:51","title":"Visszatér a ködös, borult idő a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai kutatók innovációját. Egy különleges anyagú függönyről van szó, amely kioltja a zajt a helyiségben.","shortLead":"Ha már önt is zavarta a szomszédból átjövő vagy az utcáról feljövő zaj, akkor bizonyára értékelni fogja amerikai...","id":"20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b79797-2540-4213-a9a9-44e900f559de.jpg","index":0,"item":"45361452-1f71-48b5-8b19-131ffe2189b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20241226_fuldugo-helyett-hajszalvekony-zajszuro-fuggony-zajszennyezes","timestamp":"2024. december. 26. 20:03","title":"Füldugó helyett: hajszálvékony függöny, amely kiszűri a zajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Apósát viszont nem terheli üzleti ügyekkel a vasárnapi ebédnél.","shortLead":"Apósát viszont nem terheli üzleti ügyekkel a vasárnapi ebédnél.","id":"20241227_tiborcz-istvan-interju-kozgep-orban-zongoralecke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"cf607349-c644-41ed-9c41-e4200958567e","keywords":null,"link":"/kkv/20241227_tiborcz-istvan-interju-kozgep-orban-zongoralecke","timestamp":"2024. december. 27. 11:34","title":"Tiborcz István elárulta, hogy sokat tanult a Közgéptől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf01f2b-df5b-470b-a8f6-4f0330c8a7ab","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? A régi kérdésre új válaszok esedékesek, mióta a mesterséges intelligencia egészen élethű barátokat és szeretőket képes szimulálni. Pszichológusokkal beszélgettünk az emberi magány gépi feloldásának kockázatairól.","shortLead":"Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? A régi kérdésre új válaszok esedékesek, mióta a mesterséges intelligencia egészen...","id":"20241225_hvg-magany-mesterseges-intelligencia-virtualis-partner-erzelmek-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bf01f2b-df5b-470b-a8f6-4f0330c8a7ab.jpg","index":0,"item":"85459fce-a571-4b09-a516-ef5ef19c6e34","keywords":null,"link":"/360/20241225_hvg-magany-mesterseges-intelligencia-virtualis-partner-erzelmek-pszichologia","timestamp":"2024. december. 25. 15:30","title":"Pszichológusokat kérdeztünk: Lehet-e pénzért érzelmeket vásárolni? Megcsalásnak számít-e, ha a harmadik fél egy gép? Mire (nem) jó egy virtuális társ?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98018e79-575c-4f48-b905-2861c1330932","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"„Ez életem legszomorúbb karácsonya” – közölte rajongóival a zenész.","shortLead":"„Ez életem legszomorúbb karácsonya” – közölte rajongóival a zenész.","id":"20241226_fenyo-miklos-koncert-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98018e79-575c-4f48-b905-2861c1330932.jpg","index":0,"item":"0b66cad2-d052-46ae-a860-ff96ff4376c1","keywords":null,"link":"/kultura/20241226_fenyo-miklos-koncert-halasztas","timestamp":"2024. december. 26. 08:28","title":"El kell halasztani Fenyő Miklós ünnepi koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","shortLead":"A roncsokból kiszivárgott olaj már több tucat kilométeren beszennyezte a partvidéket.","id":"20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b864490-8d88-41e9-9e36-9b5ae5d0dfe9.jpg","index":0,"item":"b7ce6a54-83d0-4ddb-be25-b9b40b65219c","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Regionalis-veszhelyzetet-hirdettek-ki-a-Krasznodari-teruleten-az-olajszennyezes-miatt","timestamp":"2024. december. 25. 19:14","title":"Az orosz tankerek balesete után vészhelyzetet hirdettek ki a Krasznodari területen az olajszennyezés miatt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","shortLead":"Kiderül, hogy ki bírja tovább a táncparketten.","id":"20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"de22e710-8d5f-40c9-9db4-b9781827c515","keywords":null,"link":"/itthon/20241226_lazar-janos-mutogatos-jatek","timestamp":"2024. december. 26. 11:33","title":"Lázár János mutogatós játékot játszott a feleségével karácsony alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]