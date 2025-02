Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a80a9ca6-f5a0-4ac4-88f0-f7fae8eb1321","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A “Tisza programírója” Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon nevet, hanem a kormányon, és nem a 13. havi nyugdíj ellen szólalt fel, hanem annak részleges emelése mellett. A kormánymédia lapjában megjelent cikk mindkét hamis állítását azonnal saját maga cáfolja videóval, idézettel.","shortLead":"A “Tisza programírója” Magyar Péter szerint nem programíró. Egyébként valójában nem a 13. havi nyugdíjon...","id":"20250211_A-kormanymedia-dupla-ongollal-tamadja-a-Tisza-programirojat-a-13-havi-nyugdij-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80a9ca6-f5a0-4ac4-88f0-f7fae8eb1321.jpg","index":0,"item":"02de57bc-cb95-49c2-a962-af92f49e52fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_A-kormanymedia-dupla-ongollal-tamadja-a-Tisza-programirojat-a-13-havi-nyugdij-miatt","timestamp":"2025. február. 11. 07:57","title":"A kormánymédia tripla öngóllal támadja a \"Tisza programíróját\" a 13. havi nyugdíj miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3978899-d99c-4db1-9f31-626cd7ce9af6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kihalóban lévő műfaj a tisztán V8-as izomkolosszusoké, amit mintha már a nevében is sejtetnének.","shortLead":"Kihalóban lévő műfaj a tisztán V8-as izomkolosszusoké, amit mintha már a nevében is sejtetnének.","id":"20250210_Kozel-800-loeros-masztodon-lett-az-Audi-RS-Q8-Legacy-Edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3978899-d99c-4db1-9f31-626cd7ce9af6.jpg","index":0,"item":"a847a0f2-8177-402c-9d58-778410fe9673","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Kozel-800-loeros-masztodon-lett-az-Audi-RS-Q8-Legacy-Edition","timestamp":"2025. február. 10. 20:20","title":"Közel 800 lóerős masztodon lett az Audi RS Q8 Legacy Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlzott koffeinbevitel az esetek többségében „csak” kellemetlen tüneteket okoz, bizonyos esetekben viszont váratlan, hirtelen halálesetekkel is összefüggésbe hozzák.","shortLead":"A túlzott koffeinbevitel az esetek többségében „csak” kellemetlen tüneteket okoz, bizonyos esetekben viszont váratlan...","id":"20250129_halalos-lehet-a-tulzott-energiaital-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3c24ef-fe94-4421-90b6-65afb128805e.jpg","index":0,"item":"a24698c4-2615-409b-b5e8-34e1ab5346bf","keywords":null,"link":"/elet/20250129_halalos-lehet-a-tulzott-energiaital-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 12. 05:31","title":"Halálos lehet a túlzott energiaital-fogyasztás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a463291-5777-4818-9acf-6b73464e64f2","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Az IKEA már nemcsak olyan áruház, amely ágyat akar eladni, hanem amelyik minden mást, amitől jó lesz az alvás – erről beszélt a HVG-nek a svéd óriáscég régiós vezérigazgatója. David McCabe-et arról is kérdeztük, tervezik-e új áruház nyitását, és azt is megtudtuk, hogyan teljesített az IKEA, hány adag ikonikus húsgolyó és hány komplett konyha fogyott tavaly a meglévőkben.","shortLead":"Az IKEA már nemcsak olyan áruház, amely ágyat akar eladni, hanem amelyik minden mást, amitől jó lesz az alvás – erről...","id":"20250210_ikea-interju-david-mccabe-butor-husgolyo-digitalizacio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a463291-5777-4818-9acf-6b73464e64f2.jpg","index":0,"item":"01fb7899-01bf-43cd-8675-2b775a2d2848","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_ikea-interju-david-mccabe-butor-husgolyo-digitalizacio-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 11:35","title":"8,3 millió látogató, 1,4 millió hotdog és napi 60 eladott konyha – erős évet zárt az IKEA Magyarországon, és még csak most jönnek a „transformers bútorok” – interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"„Mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben” – kommentálta Csepel önkormányzata, hogy egy átcsoportosítás keretében megszüntetik a gyerekek ellátását a kerület hat óvodájában. Közel 400 gyereknek kellene szeptembertől intézményt váltania, ami ellen a szülők egy csoportja tiltakozik. Borbély Lénárd polgármesternél több fórumon is próbálták már célt érni, petíciót is fogalmaztak.","shortLead":"„Mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben” – kommentálta Csepel önkormányzata...","id":"20250210_Csepel-ovoda-bezarasok-Tamariska-domb-Borbely-Lenard-pedagogushiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0.jpg","index":0,"item":"2bc86a67-bc43-4514-8362-ffff152b216a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_Csepel-ovoda-bezarasok-Tamariska-domb-Borbely-Lenard-pedagogushiany","timestamp":"2025. február. 10. 15:30","title":"„Az elmúlt hónapokra úgy tekintek vissza, mint egy gyászidőszakra” – mozgássérült gyerekeket fogadó és etalon óvodát is bezárhat az önkormányzat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán ledolgozza a hátrányt.","shortLead":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán...","id":"20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258.jpg","index":0,"item":"0103d4d9-a019-4edb-b70e-0a163c69b104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","timestamp":"2025. február. 10. 15:20","title":"Olyan lassú ütemben nő a magyar minimálbér, hogy hamarosan Bulgária is a sarkunkra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség, de egyben meg kell felelnie a sztenderd szakmai követelményeknek is – mondja Botos Máté dékán. Interjú.","shortLead":"A Pázmány Péter Katolikus Egyetem most induló gazdálkodási és menedzsmentképzését áthatja majd a katolikus szellemiség...","id":"20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5f9d7ee-2daf-40ef-8160-65f17a2318f2.jpg","index":0,"item":"71a4df14-22ed-4560-822c-5372f9b26ecc","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-botos-mate-pazmany-peter-egyetem-dekan","timestamp":"2025. február. 10. 17:40","title":"Katolikus szellemiségű gazdaságtudományi képzéssel rukkol elő a Pázmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felelősségre vonástól tartva azonnal repülőre ült, és hazautazott. ","shortLead":"A felelősségre vonástól tartva azonnal repülőre ült, és hazautazott. ","id":"20250211_izreal-gaza-katona-haborus-bun-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca.jpg","index":0,"item":"89b6459b-23f5-43fb-996e-425af1c6245d","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_izreal-gaza-katona-haborus-bun-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 12:38","title":"Háborús bűnökkel vádoltak meg brazíliai vakációján egy izraeli tartalékos katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]