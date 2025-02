Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John Lipsky, aki az IMF első vezérigazgató-helyetteseként a 2008-as pénzügyi válság megfékezésének egyik főszereplője volt.","shortLead":"Szükség volt arra, hogy gyorsan, arányosan és rugalmasan lépjünk fel a magyarországi válságkezelés során – mondja John...","id":"20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2410bdb3-6cba-4eae-b2aa-a603cc0fc8a6.jpg","index":0,"item":"a0e5ca06-fb43-4489-91d8-65d94a4c1e03","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-john-lipsky-2008as-valsag-imf-magyar-hitel-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:00","title":"„Megtartották a szavukat? Nem. Romolhat a helyzet? Igen” – volt IMF-vezető a HVG-nek a nagyhatalmak protekcionizmusáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán ledolgozza a hátrányt.","shortLead":"Románia már elhúzott a minimálbért tekintve, és ugyan Bulgária messzebb van tőlünk, mint mi Romániától, de lassacskán...","id":"20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f65b8fc-92d0-470f-8d14-cf7cd839e258.jpg","index":0,"item":"0103d4d9-a019-4edb-b70e-0a163c69b104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_lassu-a-minimalber-emelkedes-romania-elhuzott-bulgaria-kozeleg-eurostat-statisztika","timestamp":"2025. február. 10. 15:20","title":"Olyan lassú ütemben nő a magyar minimálbér, hogy hamarosan Bulgária is a sarkunkra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan szigorúak az európai szabályok. Az EU-polgárok adatainak védelme és a piactorzítás elleni szabályok dollármilliárdokban mérhető kárt okoznak a nagy techcégeknek, és most jön csak a próbálkozás, megszerezhetik-e ingyen az adatainkat, hogy azzal fejlesszék a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"A legnagyobb amerikai techcégek vezetői kérik Donald Trumpot, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek olyan...","id":"20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a371646c-59b4-420c-b392-ae51d4930302.jpg","index":0,"item":"c816aa46-2302-4fd1-bf8b-4e81235f34c4","keywords":null,"link":"/360/20250210_eu-usa-europa-adat-online-tech-meta-facebook-apple-adatvedelem-zuckerberg-musk","timestamp":"2025. február. 10. 13:30","title":"Milliárdokat érő adatvagyonon ülnek az európaiak, és az USA techszektora frontális támadást indított a megszerzéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6","c_author":"Erste Bank .","category":"brandchannel","description":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb összegeket félretenni, akkor nem érdemes befektetésekben gondolkodniuk. Ez a vélekedés azonban már nem helytálló, hiszen manapság már számos olyan lehetőséget találhatunk, ahol lakossági befektetőként is kamatoztathatjuk pénzünket.","shortLead":"Sokan még ma is úgy vélekednek, hogy ha nincs szemmel jól látható induló tőkéjük, és nem tudnak minden hónapban nagyobb...","id":"20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef517121-c353-44b9-8a28-74812b8764c6.jpg","index":0,"item":"f2b95e92-c9ba-4c7f-97d7-0888f0a459e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250117_Erste-Bank-befektetes-a-jovobe-ertekpapirszamla-nyitas-mobil","timestamp":"2025. február. 11. 15:30","title":"Ezek szükségesek ahhoz, hogy Ön is befektető legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Erste Future","c_partnerlogo":"5d6b9a59-b90b-48f8-bd4a-066a841e8530","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ca13f154-a44d-4a3e-bd83-21fbbc756d75","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Nagyon jó, ha ülőmunka közben fél óránként felállunk, az is jó, ha lift helyett a lépcsőt választjuk, de ez édeskevés ahhoz képest, amennyit minimálisan kellene mozognunk szervezetünk optimális működéséhez. Arról, hogy mire jó az életmódorvoslás, a terület hazai meghonosítóját, Babai Lászlót kérdeztük. A magyar magánegészségügyi szektor egyik legbefolyásosabb szereplője szerint itthon annyian dolgoznak már a magánellátásban, hogy fennáll a veszély: ha valakit elüt a villamos, nem tudják majd hova beszállítani.","shortLead":"Nagyon jó, ha ülőmunka közben fél óránként felállunk, az is jó, ha lift helyett a lépcsőt választjuk, de ez édeskevés...","id":"20250210_babai-laszlo-eletmod-orvos-interju-egeszseges-eletmod-cukorbetegseg-magan-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca13f154-a44d-4a3e-bd83-21fbbc756d75.jpg","index":0,"item":"c1b974e1-fe43-424c-8326-c94873ed47bc","keywords":null,"link":"/360/20250210_babai-laszlo-eletmod-orvos-interju-egeszseges-eletmod-cukorbetegseg-magan-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 10. 19:30","title":"„Ha nem mozgunk, a csontjaink elporladnak, az izmaink leépülnek, és renyhül a bélrendszerünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az írót fél szemére megvakító támadó kirendelt védője szerint az ügy a támadásról készült videofelvételek ellenére sem egyértelmű.","shortLead":"Az írót fél szemére megvakító támadó kirendelt védője szerint az ügy a támadásról készült videofelvételek ellenére sem...","id":"20250210_salman-rushdie-merenylet-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0.jpg","index":0,"item":"f2be6129-9586-43dc-b61f-a41d71e07811","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_salman-rushdie-merenylet-per","timestamp":"2025. február. 10. 20:59","title":"Elkezdődött Salman Rushdie merénylőjének pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"„Mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben” – kommentálta Csepel önkormányzata, hogy egy átcsoportosítás keretében megszüntetik a gyerekek ellátását a kerület hat óvodájában. Közel 400 gyereknek kellene szeptembertől intézményt váltania, ami ellen a szülők egy csoportja tiltakozik. Borbély Lénárd polgármesternél több fórumon is próbálták már célt érni, petíciót is fogalmaztak.","shortLead":"„Mindig lesznek szülők, akiket érdeksérelem ér ebben az ügyben” – kommentálta Csepel önkormányzata...","id":"20250210_Csepel-ovoda-bezarasok-Tamariska-domb-Borbely-Lenard-pedagogushiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0.jpg","index":0,"item":"2bc86a67-bc43-4514-8362-ffff152b216a","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_Csepel-ovoda-bezarasok-Tamariska-domb-Borbely-Lenard-pedagogushiany","timestamp":"2025. február. 10. 15:30","title":"„Az elmúlt hónapokra úgy tekintek vissza, mint egy gyászidőszakra” – mozgássérült gyerekeket fogadó és etalon óvodát is bezárhat az önkormányzat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3978899-d99c-4db1-9f31-626cd7ce9af6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kihalóban lévő műfaj a tisztán V8-as izomkolosszusoké, amit mintha már a nevében is sejtetnének.","shortLead":"Kihalóban lévő műfaj a tisztán V8-as izomkolosszusoké, amit mintha már a nevében is sejtetnének.","id":"20250210_Kozel-800-loeros-masztodon-lett-az-Audi-RS-Q8-Legacy-Edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3978899-d99c-4db1-9f31-626cd7ce9af6.jpg","index":0,"item":"a847a0f2-8177-402c-9d58-778410fe9673","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Kozel-800-loeros-masztodon-lett-az-Audi-RS-Q8-Legacy-Edition","timestamp":"2025. február. 10. 20:20","title":"Közel 800 lóerős masztodon lett az Audi RS Q8 Legacy Edition","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]