Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség egy évre visszamenőleg újravizsgálja a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentéseket, valamint a megszüntetett nyomozásokat is – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság kedd reggeli sajtótájékoztatóján, amelyen a japán nő meggyilkolása utáni belső vizsgálat eredményéről számoltak be. Egy osztályvezető rendőrt felmentettek beosztásából, egy alosztályvezetőt más beosztásba helyeztek, a hivatalos Facebook-oldalt kezelő admint pedig leváltották.","shortLead":"A rendőrség egy évre visszamenőleg újravizsgálja a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentéseket, valamint...","id":"20250211_Sajtotajekoztatot-tart-a-rendorseg-a-japan-no-meggyilkolasa-utan-inditott-belso-vizsgalatrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cee8c0a-4bf8-4a72-8830-c259f6ba3c73.jpg","index":0,"item":"2c428a49-d295-40d7-89a2-56e1865dc059","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Sajtotajekoztatot-tart-a-rendorseg-a-japan-no-meggyilkolasa-utan-inditott-belso-vizsgalatrol","timestamp":"2025. február. 11. 10:45","title":"Öt rendőrrel szemben indult fegyelmi eljárás a japán nő meggyilkolása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","shortLead":"A külügyminiszter az „évszázad lehetőségéről” ír.","id":"20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db7061-f0cf-4ebf-a94d-76b331a37d10.jpg","index":0,"item":"d8cb7824-e7dd-447e-9d50-5ded3978abb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szijjarto-peter-vasuti-kocsik-egyiptom-gyartas","timestamp":"2025. február. 10. 09:57","title":"Szijjártó: Ezer már el is készült a vasúti kocsikból, amiket Egyiptomnak gyártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására, a kormány nem áldoz a fejlesztésekbe. Nálunk nyoma sincs a forradalmi lendületnek, amellyel az olcsó kínai startup milliárdokat radírozott le amerikai techcégek értékéből.","shortLead":"Noha szuverenitási kérdés is, hogy Magyarországnak vannak-e saját megoldásai a mesterséges intelligencia alkalmazására...","id":"20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a189c9-f728-4c93-af4c-9bad4a7c3974.jpg","index":0,"item":"49d3fcf1-d4f5-4486-97f6-aa20eb5fc1bd","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-mesterseges-intelligencia-strategia-magyarorszag-kormany-komondor-szuperszamitogep","timestamp":"2025. február. 10. 09:30","title":"Kihasználatlanul várja a Komondor, hogy a kormány komolyan vegye a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","shortLead":"A csatornát feltörték, a közmédia azt közölte, dolgoznak a megoldáson.","id":"20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84d55986-d0bb-467e-95d1-fad855a46b33.jpg","index":0,"item":"b2bcb11b-87e7-4d93-ba8c-2eacfe846cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_kozmedia-yt-lopas-letiltas","timestamp":"2025. február. 10. 12:37","title":"Ellopták az M1 YouTube-csatornáját, a platform már le is tiltotta azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják a kormányt.","shortLead":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják...","id":"20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529.jpg","index":0,"item":"6ac57f21-f14f-4f30-ab7f-83f39d9f6fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 10. 13:24","title":"Videókon mutogatja a brit kormány, hogyan viszik el a rendőrök az illegális bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb, hogy a fogyasztóvédelem vizsgálja, hogy a nagy- és kiskereskedelmi árak alapján a piaci folyamatok „megfelelnek-e a fogyasztók érdekeinek”.","shortLead":"Az NGM szerint a magas infláció majd elmúlik magától, de a kormány azért „intézkedik”. A legaggasztóbb...","id":"20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"2b989aa4-fe5e-4c76-ae58-35842ac88755","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Nagy-Marton-szarnyat-szegne-a-repulorajtot-vett-inflacionak-Toporzekol-berendel-es-uszitja-a-fogyasztovedelmet","timestamp":"2025. február. 11. 09:51","title":"Nagy Márton harca az infláció ellen: toporzékol, berendel és küldi a fogyasztóvédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","shortLead":"Szerintük Izrael nem tartja be a megállapodást.","id":"20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"7cc1835a-eb99-4aac-8bb8-e6ef5278d66c","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_hamasz-tuszok-szabadon-engedes-felfuggesztes","timestamp":"2025. február. 10. 18:38","title":"A Hamász felfüggeszti az izraeli túszok szabadon engedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f145e7-1dba-4acc-aa71-d1684537d4d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig már vezetett a Galatasaray, az ellenfél azonban levonult a pályáról.","shortLead":"Pedig már vezetett a Galatasaray, az ellenfél azonban levonult a pályáról.","id":"20250209_Sallai-Galatasaray-Adana-Demirspor-Morata-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f145e7-1dba-4acc-aa71-d1684537d4d5.jpg","index":0,"item":"89f26f62-1db2-43a3-9990-ac15a3f995d0","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Sallai-Galatasaray-Adana-Demirspor-Morata-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 18:49","title":"Sallai visszatért, de botrányosan félbeszakadt a meccsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]