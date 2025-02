Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","shortLead":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","id":"20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461.jpg","index":0,"item":"7c10cad9-1e91-453b-bfad-b483a660d8c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","timestamp":"2025. február. 20. 13:17","title":"Rossz évet zárt a Mercedes, és idén sem számít jobbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Parkinson-kór, a disztónia (kóros izom-összehúzódások által kiváltott akaratlan moz­gás) és a különböző eredetű remegések kezelésében immár hosszabb időn át is tudnak segítséget nyújtani egy, a pécsi klinikán alkalmazott, a beteg kezelését távolról lehetővé tevő megoldással – közölte a Pécsi Tudományegyetem (PTE).","shortLead":"A Parkinson-kór, a disztónia (kóros izom-összehúzódások által kiváltott akaratlan moz­gás) és a különböző eredetű...","id":"20250220_pecsi-tudomanyegyetem-parkinson-kor-kezelese-agyi-stimulacio-tavolrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4.jpg","index":0,"item":"fa2de52d-eff9-44d4-9e12-08411a662260","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_pecsi-tudomanyegyetem-parkinson-kor-kezelese-agyi-stimulacio-tavolrol","timestamp":"2025. február. 20. 15:03","title":"Pécsi orvosok áttörése: akár 25 éven át is tudják távolról kezelni a parkinsonos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Gustav Gressel úgy látja, a fegyvernyugvás esélye nagyjából akkora, mint egy lottóötösé.","shortLead":"Gustav Gressel úgy látja, a fegyvernyugvás esélye nagyjából akkora, mint egy lottóötösé.","id":"20250221_Nagy-haboru-fenyegeti-Europat-lapszemle-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"4a8aa152-5a77-498e-9f4a-ee48604d516b","keywords":null,"link":"/360/20250221_Nagy-haboru-fenyegeti-Europat-lapszemle-faz","timestamp":"2025. február. 21. 07:38","title":"Nagy háború fenyegeti Európát – mondja egy osztrák fegyverkezési és Oroszország-szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793cf47b-65c2-45c6-a936-359cb5b01de0","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a jogszabálytervezet a Vidéki Otthonfelújítási Program változtatásáról, ami révén a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a támogatásra. Van azonban más érdekesség is a dokumentumban, és nem csak a nyugdíjasoknak.","shortLead":"Megjelent a jogszabálytervezet a Vidéki Otthonfelújítási Program változtatásáról, ami révén a nyugdíjasok is jogosultak...","id":"20250221_otthonfelujitasi-tamogatas-nyugdijasok-szamara-itt-vannak-a-reszletek-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/793cf47b-65c2-45c6-a936-359cb5b01de0.jpg","index":0,"item":"d910d1ec-1c68-4a57-8fd5-b2ea43137194","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250221_otthonfelujitasi-tamogatas-nyugdijasok-szamara-itt-vannak-a-reszletek-ingatlan","timestamp":"2025. február. 21. 08:47","title":"Kijöttek a részletek arról, hogyan juthatnak majd otthonfelújítási támogatáshoz a nyugdíjasok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"975a0d5b-d047-4286-b3c9-6f798a304fa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hízó minigleccser Visegrádon, ígéretes kilátások Eplényben.","shortLead":"Hízó minigleccser Visegrádon, ígéretes kilátások Eplényben.","id":"20250221_Jo-hir-a-hazai-sipalyakra-keszuloknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/975a0d5b-d047-4286-b3c9-6f798a304fa4.jpg","index":0,"item":"0b68358b-30a7-47c8-abb1-cd1616f19be2","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Jo-hir-a-hazai-sipalyakra-keszuloknek","timestamp":"2025. február. 21. 11:05","title":"Aki hétvégén itthon síelne, annak jó hírek érkeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb47e21-12ff-4ac0-b8a6-cb9d77acfce5","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A felhasználók egészségügyi adatainak orvosi pontosságú mérése és persze az értékek javítása áll több okostelefon-gyártó új fókuszában. A rendszer agya a mobil, az adatgyűjtéshez pedig sorra érkeznek a szokatlan dolgokra is képes kiegészítők.","shortLead":"A felhasználók egészségügyi adatainak orvosi pontosságú mérése és persze az értékek javítása áll több...","id":"20250221_hvg-egeszseg-plusz-okostelefonos-kiegeszito-vernyomasmero-ora-okosgyuru-eszkozok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb47e21-12ff-4ac0-b8a6-cb9d77acfce5.jpg","index":0,"item":"e57b66d5-3db4-4f76-af2a-5571b6b54a4a","keywords":null,"link":"/360/20250221_hvg-egeszseg-plusz-okostelefonos-kiegeszito-vernyomasmero-ora-okosgyuru-eszkozok","timestamp":"2025. február. 21. 17:30","title":"„Csak egészség legyen meg térerő” – a szemünk előtt kezd komolyra fordulni a refrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39944dd9-e2ea-4d69-bd63-20260ed4795e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A felhasznált képek graffitivel borított zárt kirakatokat és szögesdrótos kerítéseket mutattak.","shortLead":"A felhasznált képek graffitivel borított zárt kirakatokat és szögesdrótos kerítéseket mutattak.","id":"20250220_Reklamkampanyt-inditott-a-brit-kormany-hogy-ne-menjenek-oda-az-albanok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39944dd9-e2ea-4d69-bd63-20260ed4795e.jpg","index":0,"item":"3550c2b6-7a85-4180-aa2e-ef7a12e7f77e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_Reklamkampanyt-inditott-a-brit-kormany-hogy-ne-menjenek-oda-az-albanok","timestamp":"2025. február. 20. 21:50","title":"Reklámkampányt indított a brit kormány, hogy ne menjenek oda az albánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Nintendo féltve őrzött titokként kezel minden, a Lego Game Boy konzollal kapcsolatos információt, de megbízható forrásokból már sejteni lehet néhány dolgot róla.","shortLead":"A Nintendo féltve őrzött titokként kezel minden, a Lego Game Boy konzollal kapcsolatos információt, de megbízható...","id":"20250221_lego-game-boy-konzol-megjelenes-kockak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7e3fca-dfa7-442a-a2dd-bbd362ec9e62.jpg","index":0,"item":"a047f329-fc07-4796-841c-eb2b0eac5c18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_lego-game-boy-konzol-megjelenes-kockak-szama","timestamp":"2025. február. 21. 18:03","title":"Kockulásra felkészülni: ekkor jöhet a Legóból épült Nintendo Game Boy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]