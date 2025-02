Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86fe4a7a-02bd-463c-88c4-c94f257bf8c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sigma BF egy tükör nélküli fényképezőgép, ami belső SSD-re menti a rögzített pillanatokat.","shortLead":"A Sigma BF egy tükör nélküli fényképezőgép, ami belső SSD-re menti a rögzített pillanatokat.","id":"20250225_sigma-bf-tukor-nelkuli-fenykepezogep-milc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86fe4a7a-02bd-463c-88c4-c94f257bf8c0.jpg","index":0,"item":"29b29379-8f87-404b-b156-b8860e9e916a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_sigma-bf-tukor-nelkuli-fenykepezogep-milc","timestamp":"2025. február. 25. 16:03","title":"Memóriakártya nélküli fényképezőgépet villantott a Sigma – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","shortLead":"Rogán Antal és Gulyás Gergely fontos hatásköröket veszített, Nagy Márton és Lantos Csaba erősödött.","id":"20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf473cac-c26a-4ebd-9ee8-87012c527583.jpg","index":0,"item":"a8238458-b21d-4bdd-afb9-ed76f77e6f1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Teljesen-atalakitottak-a-kormanyon-beluli-munkamegosztast-ket-fontos-miniszter-is-gyengult","timestamp":"2025. február. 25. 07:55","title":"Teljesen átalakították a kormányon belüli munkamegosztást, két fontos miniszter is gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fac9f17-12a7-4d40-b019-287e6dc9b8ab","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Pénzeső esik majd a magyarokra – legalábbis a 2-3 gyerekesekre és a nyugdíjasokra – Orbán Viktor évértékelős kampányígéretei után, a Fidesz pedig meg is nyerte ezzel a választást? Vagy jól fognak kinézni a szlogenek a kék plakátokon, de semmi komoly hatásuk nem lesz? És miből tömné be az állam a költségvetési lyukat? Ennek jártunk utána.","shortLead":"Pénzeső esik majd a magyarokra – legalábbis a 2-3 gyerekesekre és a nyugdíjasokra – Orbán Viktor évértékelős...","id":"20250225_osztogatas-igeretek-kampany-csalad-gyerek-ado-nyugdijas-szja-afa-keszpenz-boltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fac9f17-12a7-4d40-b019-287e6dc9b8ab.jpg","index":0,"item":"2c00ceb1-1cc3-4a4c-8d2b-fa51f9ef0aa8","keywords":null,"link":"/360/20250225_osztogatas-igeretek-kampany-csalad-gyerek-ado-nyugdijas-szja-afa-keszpenz-boltok","timestamp":"2025. február. 25. 06:30","title":"A magyar gazdaságtörténet legnagyobb osztogatása jön, vagy csak egy hatalmas lufit fúj Orbán Viktor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9e9200-dd6b-430b-a576-230a58c00671","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felújított panellakások négyzetméterára már elérte az 1 millió forintot, az átlagár pedig 750 ezer forintnál hasít.","shortLead":"A felújított panellakások négyzetméterára már elérte az 1 millió forintot, az átlagár pedig 750 ezer forintnál hasít.","id":"20250226_dragulas-debrecen-panellakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb9e9200-dd6b-430b-a576-230a58c00671.jpg","index":0,"item":"fab92ca2-28f2-44c8-bd1c-a6942a352ba9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250226_dragulas-debrecen-panellakas","timestamp":"2025. február. 26. 10:33","title":"Már fővárosi szintre drágultak a debreceni panellakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést szenvedett el, az akkukat is magában foglaló villamos gépek exportja ötödével zuhant.","shortLead":"A „gépek és szállítóeszközök” kivitele 7,4 százalékkal csökkent. Ezen belül az autóexport 10 százalékos visszaesést...","id":"20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb9dccbc-2636-4f08-bc68-22bb0799b2df.jpg","index":0,"item":"fb197319-5cf0-4e61-b610-7c7475709a7f","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_Csunyan-visszaesett-a-magyar-autoexport-az-akkuexport-meg-inkabb","timestamp":"2025. február. 26. 08:53","title":"Csúnyán visszaesett a magyar autóexport decemberben, az akkuexport még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95aba4e-ed5c-4b73-90b7-344be1d0b0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó Magic7 termékcsaládjának ár/érték arányra kihegyezett Lite modellje a megszokottnál több, mint 30 százalékkal nagyobb kapacitású akkumulátort vonultat fel, és közben szupervékony tudott maradni.","shortLead":"A kínai gyártó Magic7 termékcsaládjának ár/érték arányra kihegyezett Lite modellje a megszokottnál több, mint 30...","id":"20250225_akkumulator-uzemido-honor-magic7-lite-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e95aba4e-ed5c-4b73-90b7-344be1d0b0b1.jpg","index":0,"item":"e74755e5-9d3d-461a-97d8-c10b3b354072","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_akkumulator-uzemido-honor-magic7-lite-teszt-velemeny","timestamp":"2025. február. 25. 18:30","title":"Lájtos, de nem üzemidőben: teszten az aksibajnok Honor Magic7 Lite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","shortLead":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","id":"20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777.jpg","index":0,"item":"d74a4704-394a-4514-863e-15b59e500d38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","timestamp":"2025. február. 25. 07:59","title":"930 lóerő talán már elég lehet a biturbó V8-as Porsche SUV-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor emlékszik az ember rájuk. Most a tudomány szolgált válasszal utóbbira; kiderült ugyanis, hogy az álmok reggeli felidézésének képessége számos tényező függvénye.","shortLead":"Időtlen idők óta próbálják megfejteni az álmokat az emberek, legyen szó a jelentésükről, vagy arról, hogy mikor...","id":"20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9127680-aa61-4f15-a180-0552cda3e09b.jpg","index":0,"item":"618a9f02-f439-4880-8e8c-ce5bbcb7509b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_almok-felidezese-kutatas-okok-kutatas","timestamp":"2025. február. 26. 08:03","title":"Mindig emlékszik az álmaira? Úgy tűnik, rájöttek az okára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]