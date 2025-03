Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: turbó osztogatás és háborús évforduló. ","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"cce2597a-7e90-49a9-aae4-3b56fceadd56","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Elvitelre-108-penzeso-ukran-menekultek-Magyarorszag-osztogatas-haboru-podcast","timestamp":"2025. március. 02. 06:00","title":"Elvitelre #108: Pénzeső és ukrán menekültek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott több száz tüntető várta.","shortLead":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott...","id":"20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820.jpg","index":0,"item":"9659ac4b-4eb8-430e-9a18-1c0e2e2936fd","keywords":null,"link":"/elet/20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","timestamp":"2025. március. 02. 14:45","title":"Náci söpredék, Oroszországba menj síelni – így várták J.D. Vance alelnököt Vermontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e39b9b-dbe0-4b8a-aeed-b70a04efe058","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) bemutatta legújabb, mesterséges intelligenciára épülő időjárási modelljét, ami a központ állítása szerint 20 százalékkal túlszárnyalja a legjobb fizikai modelleket is.","shortLead":"Az Középtávú Időjárás Előrejelzések Európai Központja (ECMWF) bemutatta legújabb, mesterséges intelligenciára épülő...","id":"20250302_ecmwf-mesterseges-intelligencia-idojarasmodell-aifs-megjelenes-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66e39b9b-dbe0-4b8a-aeed-b70a04efe058.jpg","index":0,"item":"fed6d4d4-8228-43b3-93b0-26429b3c9985","keywords":null,"link":"/tudomany/20250302_ecmwf-mesterseges-intelligencia-idojarasmodell-aifs-megjelenes-pontossag","timestamp":"2025. március. 02. 08:03","title":"1000-szer kevesebbet fogyaszt, mégis jobb 20%-kal: új korszak jöhet az időjárás-előrejelzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"Ranschburg Zoltán","category":"360","description":"Vannak, akik számára a Pride és az LMBTQ+ jogok a legfontosabb ügyek közé tartoznak: ők azok, akiket Orbán lelkiismeret-furdalás nélkül, színtiszta machiavellizmusból dob most a busz alá – magyarázza a helyzetet Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. ","shortLead":"Vannak, akik számára a Pride és az LMBTQ+ jogok a legfontosabb ügyek közé tartoznak: ők azok, akiket Orbán...","id":"20250301_Ranschburg-Zoltan-A-Pride-betiltasa-Magyar-Peternek-Orban-Viktor-valasztas-lmbtq-aldozatok-gumicsont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"5219ece0-517f-4192-99ce-97ef8a1b00ea","keywords":null,"link":"/360/20250301_Ranschburg-Zoltan-A-Pride-betiltasa-Magyar-Peternek-Orban-Viktor-valasztas-lmbtq-aldozatok-gumicsont","timestamp":"2025. március. 01. 15:32","title":"A Pride betiltása csapda Magyar Péternek, bármit is válaszol, a hatalmi játszmának áldozatai lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd59d2f6-099a-4f50-b903-81f15842d610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külpolitikai szakértő szerint, amit Trump megengedhet Oroszországgal szemben Amerikából, azt Kelet-Európa nem kockáztathatja meg.","shortLead":"A külpolitikai szakértő szerint, amit Trump megengedhet Oroszországgal szemben Amerikából, azt Kelet-Európa nem...","id":"20250301_Feledy-Botond-uj-vasfuggony-Trump-Zelenszkij-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd59d2f6-099a-4f50-b903-81f15842d610.jpg","index":0,"item":"54218ed3-5c7c-47e8-9975-4664b5221c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Feledy-Botond-uj-vasfuggony-Trump-Zelenszkij-Orban","timestamp":"2025. március. 01. 11:35","title":"Feledy Botond: Ha most lenne új vasfüggöny, egyértelmű, hogy a magyar kormány melyik oldalra gondolja az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb1dd0f-b4df-469a-9f3f-3c2f4592bcc7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy Péter István és Vinnai András feldolgozása nem kicsit forgatta föl Shakespeare „majdnem azonos című színművét”. Ajánló.","shortLead":"Nagy Péter István és Vinnai András feldolgozása nem kicsit forgatta föl Shakespeare „majdnem azonos című színművét”...","id":"20250302_Vinnai-Andras-Nagy-Peter-Istvan-Vizkereszt-vagy-amit-forgattok-shakespeare","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fb1dd0f-b4df-469a-9f3f-3c2f4592bcc7.jpg","index":0,"item":"710f1586-d45f-4e28-be64-847b451aef1c","keywords":null,"link":"/360/20250302_Vinnai-Andras-Nagy-Peter-Istvan-Vizkereszt-vagy-amit-forgattok-shakespeare","timestamp":"2025. március. 02. 16:15","title":"Maffiózó dealerek és alpári vágy – Vízkereszt, vagy amit forgattok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3da9e3-47c0-4908-ad76-4675916ab607","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iszlám hitre áttért magyar Nórát és egyiptomi férjét még ma is sok támadás éri, a közösségi médiában küzdenek az előítéletek ellen.","shortLead":"Az iszlám hitre áttért magyar Nórát és egyiptomi férjét még ma is sok támadás éri, a közösségi médiában küzdenek...","id":"20250301_Lemigransoztak-pedig-fejkendoben-is-magyar-vagyok-Nora-Islam-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b3da9e3-47c0-4908-ad76-4675916ab607.jpg","index":0,"item":"fdb9e939-3e52-4ae2-bc08-047bcad16f88","keywords":null,"link":"/elet/20250301_Lemigransoztak-pedig-fejkendoben-is-magyar-vagyok-Nora-Islam-tortenete","timestamp":"2025. március. 01. 14:36","title":"\"Lemigránsoztak, pedig fejkendőben is magyar vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök szerint az angol nyelvtudás segít az újonnan érkezőknek, hogy a közösségek tagjaivá váljanak.","shortLead":"Az elnök szerint az angol nyelvtudás segít az újonnan érkezőknek, hogy a közösségek tagjaivá váljanak.","id":"20250302_trump-egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea.jpg","index":0,"item":"7b051d49-f0b3-4386-a03a-3c206b8b2d37","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_trump-egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol","timestamp":"2025. március. 02. 16:34","title":"Trump aláírta, az USA-ban hivatalos nyelv lett az angol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]