[{"available":true,"c_guid":"79b37bf6-e60b-428c-a000-ca3b42d3673c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzatok mellett az OTP Bank és az MBH Bank lehet a legnagyobb vesztese annak az új kormányzati ötletnek, amely szerint a településeknek a Magyar Államkincstárnál kell majd tartaniuk a pénzük nagy részét. A bankok 900-1000 milliárd forintnyi bankbetétet veszíthetnek el, emiatt viszont az önkormányzatoknak is drágulhat a bankolás. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége szerint alkotmányellenes lehet az intézkedés, ami ráadásul akadályozná a napi munkát is. ","shortLead":"Az önkormányzatok mellett az OTP Bank és az MBH Bank lehet a legnagyobb vesztese annak az új kormányzati ötletnek...","id":"20250310_onkromanyzat-allamkincstar-mbh-otp-betet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b37bf6-e60b-428c-a000-ca3b42d3673c.jpg","index":0,"item":"f588c019-b41b-46fc-8418-2a716834da39","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_onkromanyzat-allamkincstar-mbh-otp-betet-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 05:30","title":"Drágább számlavezetést, a bankoknak ezermilliárdnyi betétkiesést és az önkormányzati munka akadozását okozhatja a kormány új terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi járművekkel lehet a csatornákon csónakázni.","shortLead":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi...","id":"20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06.jpg","index":0,"item":"7cae189e-4b1f-468c-9961-357f32f76e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","timestamp":"2025. március. 10. 07:38","title":"Kitiltják a szennyező sétahajókat Amszterdam belvárosából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori elnöke, aki a Bokros Lajos pénzügyminiszterrel együtt összeállított program egyik fő eredményének azt tartja, hogy az 1929–1933-as válság után ismét konvertibilis lett a magyar fizetőeszköz. Interjú.","shortLead":"A nyilvánvaló pénzügyi csőd felé meneteltünk – emlékszik vissza az 1995-ös stabilizációra Surányi György, az MNB akkori...","id":"20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53a6c25b-1ea0-49e4-9e15-9093e0dbb157.jpg","index":0,"item":"624973ca-4f38-4dd6-8ff3-f3050f9af85a","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-suranyi-gyorgy-interju-bokros-csomag-bizalmi-toke","timestamp":"2025. március. 10. 11:30","title":"„Súgtak nekünk az IMF-től” – Surányi György a Bokros-csomag eddig nem ismert részleteiről mesélt a HVG-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai és az orosz elnök vállvetve rühellik a nyílt társadalmakat, és aggasztó, ha Lengyelország is bekéredzkedik a nukleáris klubba. A republikánus pártban repedések látszanak Trump ámokfutása láttán, a globális piaci szereplők viszont már komolyan kezdenek számolni az orosz-ukrán békével. Erről írnak a külföldi lapok.","shortLead":"Az amerikai és az orosz elnök vállvetve rühellik a nyílt társadalmakat, és aggasztó, ha Lengyelország is bekéredzkedik...","id":"20250310_trump-putyin-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1b78921-ffc4-497f-8da6-dadc26906ba6.jpg","index":0,"item":"6c458afb-48cc-4eb3-8426-85e0c068ff5c","keywords":null,"link":"/360/20250310_trump-putyin-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 10. 12:15","title":"The Times: Ha Putyin lerohanná Lettországot, a Fehér Ház nyugodtan mondhatná, hogy Riga az agresszor, az ásványkincseket meg felosztják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hatalmas üzleti lehetőségek és jókora bukások kapcsán szoktak a kriptovaluták bekerülni a hírekbe, de mekkorák valójában a kockázatok? Mi alapján érdemes dönteni, hogy kriptóba tegyünk-e a pénzünk egy részét, és hogyan lehet meglátni, mi az, ami biztonságos?","shortLead":"Hatalmas üzleti lehetőségek és jókora bukások kapcsán szoktak a kriptovaluták bekerülni a hírekbe, de mekkorák...","id":"20250310_Kasszakulcs-podcast-kripto-altcoin-bitcoin-kriptoavaluta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/763bafab-2832-4a96-a74b-3c0589d419b5.jpg","index":0,"item":"7a4bce26-5536-40d0-bb6a-5a12414a5e43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Kasszakulcs-podcast-kripto-altcoin-bitcoin-kriptoavaluta","timestamp":"2025. március. 10. 06:00","title":"Félnem kell-e a kriptótól? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","shortLead":"Adósságcsökkentésre és a szerkezetátalakításra készülnek.","id":"20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4618985-3d60-4042-b32e-50523d8121ef.jpg","index":0,"item":"1c84f3f8-e2e1-41fb-bb34-7eb16cd5fec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Nem-mond-le-teljesen-Europarol-a-Ford","timestamp":"2025. március. 11. 07:55","title":"Nem mond le teljesen Európáról a Ford, megmenti a német részleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házelnök azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","shortLead":"A házelnök azért büntette meg a képviselőt, mert Orbán Viktor egy régi beszédét bejátszotta a parlamentben.","id":"20250310_hadhazy-akos-kover-laszlo-orszaggyules-penzbuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb6a7f21-868b-4783-8cd5-421df11f89f2.jpg","index":0,"item":"0f28d722-9dcc-4083-8f51-f29a5cf8429f","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_hadhazy-akos-kover-laszlo-orszaggyules-penzbuntetes","timestamp":"2025. március. 10. 19:41","title":"Hadházy egy nap alatt összekalapozta a pénzt Kövér hétmilliós büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84722d34-fa53-4469-b4e1-b1b4de0a19cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két novelláskötet és egy családregény után Kollár-Klemencz László legújabb kötetében a középkori Magyarországra, a pilisi erdőbe és a Duna-kanyarnál fekvő kicsiny faluba kalauzolja el az olvasóját, hogy ember és természet, ember és állat olyan összetartozását és egyszerre harmonikus, ám könyörtelen együtt létezését beszélje el, amely ma már szinte ismeretlen.","shortLead":"Két novelláskötet és egy családregény után Kollár-Klemencz László legújabb kötetében a középkori Magyarországra...","id":"20250310_Kollar-Klemencz-Laszlo-Anyam-tenyere-konyv-ismerteto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84722d34-fa53-4469-b4e1-b1b4de0a19cc.jpg","index":0,"item":"ab17c7cd-346b-47e9-8221-3c7a80a63e61","keywords":null,"link":"/360/20250310_Kollar-Klemencz-Laszlo-Anyam-tenyere-konyv-ismerteto","timestamp":"2025. március. 10. 18:30","title":"Kollár-Klemencz László filozofikus regénye és vezetett túrái a Pilisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]