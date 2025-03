Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok hírt adtak arról is, hogy nem keresik tovább az egyik hajó fedélzetéről eltűnt tengerészt.","shortLead":"A hatóságok hírt adtak arról is, hogy nem keresik tovább az egyik hajó fedélzetéről eltűnt tengerészt.","id":"20250311_Az-angliai-rendorseg-letartoztatott-egy-59-eves-ferfit-az-eszaki-tengeri-hajoszerencsetlenseg-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce.jpg","index":0,"item":"df19bb67-2d0b-428b-8658-a29b6eb6e6c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_Az-angliai-rendorseg-letartoztatott-egy-59-eves-ferfit-az-eszaki-tengeri-hajoszerencsetlenseg-ugyeben","timestamp":"2025. március. 11. 19:06","title":"Letartóztattak egy 59 éves férfit az északi-tengeri hajószerencsétlenség ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080958b4-a33e-4f26-8625-f17863e1a187","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lego a jövőben 1800 főre növelné a cégnél dolgozó szoftverfejlesztők számát, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a korábbi videójátékokat készítő cégekkel felmondja-e a vállalat az együttműködést.","shortLead":"A Lego a jövőben 1800 főre növelné a cégnél dolgozó szoftverfejlesztők számát, azt azonban egyelőre nem tudni...","id":"20250311_lego-videojatek-fejlesztese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/080958b4-a33e-4f26-8625-f17863e1a187.jpg","index":0,"item":"5e0accee-a6e5-4a29-b47f-24d6c1b0bdb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_lego-videojatek-fejlesztese","timestamp":"2025. március. 11. 18:33","title":"Saját fejlesztőcsapatot toboroz a Lego, videójátékokat készíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Eddig 1700 szarvasmarhát kell leölni Kisbajcson a ragadós száj- és körömfájásos megbetegedések miatt. A kórokozó nem véletlenül kapta a ragadós melléknevet: rendkívül fertőző, és a hazai nem szárnyas haszonállatok zömére kockázatot jelent. Állattartók tízezrei aggódhatnak állatok százezreiért. A betegség globálisan 28 milliárd dolláros kárt okoz, nem véletlen a szigorú intézkedések sora, és az, hogy az érintett telepet a miniszterelnök is csak kívülről nézhette meg.","shortLead":"Eddig 1700 szarvasmarhát kell leölni Kisbajcson a ragadós száj- és körömfájásos megbetegedések miatt. A kórokozó nem...","id":"20250311_ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany-allategeszsegugy-kisbajcs-babolna-leoles-gazdasag-allattenyesztes-nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"6abb74f1-db55-493f-9d12-274028722f23","keywords":null,"link":"/360/20250311_ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany-allategeszsegugy-kisbajcs-babolna-leoles-gazdasag-allattenyesztes-nebih","timestamp":"2025. március. 11. 14:26","title":"Sorra rendelik el az állattelepeken a vesztegzárat a most felbukkant ragályos kór miatt, amely egyetlen csapással milliárdos kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök összesen 1 millió 336 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, több esetben büntetőeljárás is indult.","shortLead":"A rendőrök összesen 1 millió 336 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki, több esetben büntetőeljárás is indult.","id":"20250312_Ellenoriztek-6614-sofort-on-szerint-kozuluk-hanyan-voltak-ittasak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"67e093bf-1dde-4e30-b7fa-356fcc914a51","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Ellenoriztek-6614-sofort-on-szerint-kozuluk-hanyan-voltak-ittasak","timestamp":"2025. március. 12. 08:33","title":"Ellenőriztek 6614 sofőrt, ön szerint közülük hányan voltak ittasak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e5478-9cfc-428b-bd6c-19bbf0b7b6bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.","shortLead":"Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.","id":"20250312_teknos-csempesz-repuloter-alsonadrag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741e5478-9cfc-428b-bd6c-19bbf0b7b6bd.jpg","index":0,"item":"20f68638-68e6-4b06-a02e-779c9aa4a97b","keywords":null,"link":"/elet/20250312_teknos-csempesz-repuloter-alsonadrag","timestamp":"2025. március. 12. 15:59","title":"12 centis élő teknős került elő egy férfi alsónadrágjából a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","shortLead":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","id":"20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea.jpg","index":0,"item":"b8c677fb-e129-428d-be58-88b592414095","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","timestamp":"2025. március. 12. 20:21","title":"Fejbe lőttek Szombathelyen egy autón fekvő macskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","shortLead":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","id":"20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb.jpg","index":0,"item":"f89390f9-dd9e-4859-ac70-7fb78eb76b64","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 14:16","title":"Kiderült, hogy miért repkedett egy szaúd-arábiai zászlót húzó helikopter Budapest fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cb26d3-b450-4681-951c-2901ce5c7073","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A település és ipari parkja kétirányú betáplálást kap.","shortLead":"A település és ipari parkja kétirányú betáplálást kap.","id":"20250313_Meszaros-Lorinc-95-milliard-forintert-fejleszt-vizkozmuvet-az-acsi-katodgyarhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01cb26d3-b450-4681-951c-2901ce5c7073.jpg","index":0,"item":"553ca928-4f82-4c05-875f-a35314aa074a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250313_Meszaros-Lorinc-95-milliard-forintert-fejleszt-vizkozmuvet-az-acsi-katodgyarhoz","timestamp":"2025. március. 13. 08:40","title":"Mészáros Lőrinc 9,5 milliárd forintért fejleszt vízközművet az ácsi katódgyárhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]