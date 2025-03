Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1ff949f-5902-4a20-b2de-1b56f50dd6d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel történő békés rendezése mellett, ellenzi az erőszak alkalmazását és az „illegális szankciókat”.","shortLead":"Vang Ji kínai külügyminiszter szerint Kína továbbra is elkötelezett a viták politikai és diplomáciai eszközökkel...","id":"20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1ff949f-5902-4a20-b2de-1b56f50dd6d8.jpg","index":0,"item":"ef902692-8914-4fd2-8992-01ebe4113311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_kina-oroszorszag-iran-szankciok-usa-koveteles","timestamp":"2025. március. 14. 14:17","title":"Kína és Oroszország együtt követeli az Iránt érintő amerikai szankciók feloldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","shortLead":"Egy új személy is megjelent a cégadatokban.","id":"20250314_tiborcz-drawa-mezopack","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db38a876-9a8f-482e-b4b7-0ce8ff78d606.jpg","index":0,"item":"4b0092a6-3380-4650-b173-3be2f3acbcc7","keywords":null,"link":"/360/20250314_tiborcz-drawa-mezopack","timestamp":"2025. március. 14. 12:30","title":"Mozgolódás látható Tiborcz egyik cégénél, de vajon mire készülhet Orbán veje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","shortLead":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","id":"20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b.jpg","index":0,"item":"7158b277-af59-4941-b723-6a17c7b1a90f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","timestamp":"2025. március. 14. 15:57","title":"Havas Henrik elárverezi a Táncsics-díját, a pénzt Iványi Gábor alapítványa kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b53d1e8-6d16-4897-8486-3414880093fb","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Ukrajna majdnem ezer százalékkal növelte a katonai beszerzéseit, Oroszország fegyverexportja soha nem látott mélységbe zuhant, és Franciaország elfoglalta a második helyet. 