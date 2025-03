Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","shortLead":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","id":"20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"bdfe4372-872e-4152-b836-2e7768b24f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","timestamp":"2025. március. 12. 13:58","title":"Komoly bajban a Porsche, 4000 embert küldenek el, és további leépítés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Hungaromet szerint erős szél lehet, de villámlással is számolni kell.","shortLead":"A Hungaromet szerint erős szél lehet, de villámlással is számolni kell.","id":"20250312_riasztas-zivatarveszely-jegeso-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7.jpg","index":0,"item":"91ef2bd2-e275-4f72-ad2b-50377dd5c839","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_riasztas-zivatarveszely-jegeso-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:05","title":"Riasztást adtak ki zivatarveszély miatt, jégesőre is számítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Olyan kórházba vitték a sztrókot kapott férfit a mentők, amelyik nincs felkészítve ilyen ellátásra. Amikor átszállították, már késő volt.","shortLead":"Olyan kórházba vitték a sztrókot kapott férfit a mentők, amelyik nincs felkészítve ilyen ellátásra. Amikor...","id":"20250312_sztrokos-beteg-hiba-korhaz-muller-cecilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a9aed9-7876-45ed-aac6-615738e3aa04.jpg","index":0,"item":"2cfc0f85-0355-43b2-bd86-dc0b4c43dee4","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_sztrokos-beteg-hiba-korhaz-muller-cecilia","timestamp":"2025. március. 12. 14:46","title":"Hibázott mindenki, amikor meghalt egy sztrókos beteg, akiről azt hitték, öngyilkosságot követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt a szlovén Andrada befektetői csoport – derül ki a HVG birtokába került dokumentumból. A Pest Vármegyei Kormányhivatal ugyan szabott feltételeket a határozatában, de a sóskúti polgármester szerint érthetetlen, hogyan tudták kilobbizni az engedélyt úgy, hogy a sóskúti önkormányzatot meg sem kérdezték. Ezért már bírósághoz is fordultak a döntéssel szemben, csakhogy attól tartanak, hogy az engedélyre hivatkozva az Andrada a várható pereskedés ellenére is elindíthatja az akkubizniszt. Egy esetleges haváriahelyzet a sóskútiak szerint nemcsak őket, de akár 100 ezer embert is érinthet, közben a cégnek 2 millió forintos biztosítása van – ami a kormányhivatal szerint elég.","shortLead":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt...","id":"20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11.jpg","index":0,"item":"219d4e97-def3-4c24-ac86-e32be2d73902","keywords":null,"link":"/360/20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","timestamp":"2025. március. 13. 09:25","title":"Hiába a sóskútiak ellenállása és Orbán Viktor ígérete, elstartolhat az akkufeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","shortLead":"Elkészült a Bentley Batur utolsó példánya, a kívül-belül abszolút egyedi megjelenésű The Black Rose.","id":"20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5955846-0143-4493-a066-e74fc3fd4c6a.jpg","index":0,"item":"723011ea-8e0b-49b0-ab4d-59379b61a0ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_18-karatos-rozearannyal-bucsuzik-a-750-loeros-w12-es-bentley-batur","timestamp":"2025. március. 12. 08:41","title":"18 karátos rozéarannyal búcsúzik a 750 lóerős W12-es Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e332cf6-39e0-4467-8c24-9e224c2cc97a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elon Muskról és J. D. Vance-ről lesújtó a válaszadók véleménye.","shortLead":"Elon Muskról és J. D. Vance-ről lesújtó a válaszadók véleménye.","id":"20250312_cnn-felmeres-trump-gazdasag-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e332cf6-39e0-4467-8c24-9e224c2cc97a.jpg","index":0,"item":"db661b96-e6f5-4554-8c20-3ef74feffccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_cnn-felmeres-trump-gazdasag-bevandorlas","timestamp":"2025. március. 12. 13:05","title":"CNN-felmérés: nem tetszenek az amerikaiaknak Trump gazdasági intézkedései, de még mindig jobban támogatják, mint amit Musk csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","shortLead":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","id":"20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"425932e7-360d-4013-9c2b-4f16a4fde0fe","keywords":null,"link":"/elet/20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:28","title":"Hogy a családok is megnézhessék a Hunyadit, leadnak belőle egy szexmentes verziót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","id":"20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13.jpg","index":0,"item":"61f85643-8c52-4143-8ac1-30a37e31efd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","timestamp":"2025. március. 12. 18:36","title":"Oszló női holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]