Egy év alatt majdnem 24 százalékkal nőttek a magyarországi bankok pénzforgalmi bevételei, olvasható a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hétfői jelentésében.

A dokumentum szerint 2024 negyedik negyedévében 2023 negyedik negyedévéhez képest a kategória bevételnövekedése pontosan 23,9 százalékos volt. Legnagyobb mértékben a számlacsomaghoz és számlavezetéshez kapcsolódó bevételek (32,6 százalékkal) és az átutalásokhoz kapcsolódó bevételek (33,8 százalékkal) növekedtek.

Tovább növekedtek a tranzakciók értékével arányos díjak, amelyek már a banki pénzforgalmi bevételek 60,1 százalékát tették ki. Így a bevételeket már automatikusan is jelentős mértékben növeli az elektronikus pénzforgalom folyamatos bővülése, a rendszeres lakossági és vállalati banki díjemelések mellett – írja az MNB.

Ugyanezen időszakban a kártyaelfogadási bevételek 14,1 százalékkal nőttek, különösen az 1 millió forint alatti, illetve 250 millió forint feletti forgalmat bonyolító kereskedőknél figyelhető meg jelentős díjemelkedés. 1 millió forint alatti forgalmú kereskedőknél a forgalomarányos banki bevétel az amúgy is kimagasló 3,3 százalékról 3,6 százalékra nőtt. A 250 millió forint feletti forgalmú kereskedőknél pedig 11,1 százalékos forgalomnövekedés mellett 19,8 százalékkal növekedtek a banki elfogadási bevételek.

Hétfőn Nagy Márton is elmondta minderről a véleményét. A nemzetgazdasági miniszter a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével (VOSZ) kötött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásán vett részt. Ekkor az MTI tudósítása szerint újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy tárgyalt a Magyar Bankszövetséggel a bankszámlaköltségek csökkentéséről. Egyelőre kevésnek tartja a szövetség ajánlatát, ha nem tudnak megegyezni, akkor akár ársapkát is be lehet vezetni a szolgáltatások díjára, mondta.

Nagy nem most először fenyegetőzik ilyesmivel. Még március elején posztolta a Facebookra, hogy „A banki számladíjak jelentősen emelkednek. Ez nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fogunk!!”. És valóban, a számladíjak nemcsak a sima fogyasztói, de a vállalkozásoknak kínált számlák esetében is nőnek.