Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárt szerint Németh szakmai tapasztalata és közéleti tájékozottsága megkérdőjelezhetetlen.","shortLead":"A kormánypárt szerint Németh szakmai tapasztalata és közéleti tájékozottsága megkérdőjelezhetetlen.","id":"20250317_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-szovivo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"74f726cf-5fb3-443e-a3a2-722bd2f70677","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_nemeth-balazs-fidesz-frakcio-szovivo-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 15:24","title":"Az egykori köztévés Németh Balázs a Fidesz-frakció szóvivőjeként folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","shortLead":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","id":"20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518.jpg","index":0,"item":"e0cf96f9-ecbb-4afe-ae2f-116728f0d70c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Durván lecsökkentette az ovisok ebédjét a közétkeztető, majd sikerként adta el az önkormányzat, hogy visszaállították az adagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","shortLead":"A Renault 5 után egy újabb legendás francia típus is feltámad, megkezdődött a Renault 4 értékesítése.","id":"20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26be9194-9752-43f8-9162-aeb269c798ee.jpg","index":0,"item":"ba7737a2-8cfc-4b31-824a-057b2640fdb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ujabb-retrojargany-feny-derult-a-vadonatuj-renault-4-e-tech-arara","timestamp":"2025. március. 17. 07:21","title":"Újabb retrójárgány: fény derült a vadonatúj Renault 4 árára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amit most az amerikai elnök csinál, az Emily Tamkint borzasztóan emlékezteti arra, ahogy Orbán Viktor elbánt a Soros György alapította egyetemmel, a CEU-val.","shortLead":"Amit most az amerikai elnök csinál, az Emily Tamkint borzasztóan emlékezteti arra, ahogy Orbán Viktor elbánt a Soros...","id":"20250318_Soros-eletrajziroja-Emily-Tamkin-Trump-Columbia-Egyetem-Orban-CEU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46b150ce-2907-4a53-b146-acc777bebedb.jpg","index":0,"item":"8f8caf5e-ca9a-4980-800c-732bc67b704e","keywords":null,"link":"/360/20250318_Soros-eletrajziroja-Emily-Tamkin-Trump-Columbia-Egyetem-Orban-CEU","timestamp":"2025. március. 18. 15:30","title":"Soros életrajzírója: Trump keresztes hadjárata a Columbia Egyetem ellen a CEU-t elüldöző orbáni forgatókönyvet másolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce2aa35-e8fd-4a23-ba15-5c1e2bc21714","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minden korábbinál hosszabb, izzasztó hőhullámok és trópusi éjszakák, aszály és szokatlan őszi árvíz – sokan emlékezhetünk a tavalyi rendkívüli időjárási eseményekre. A HungaroMET kutatóinak beszámolóiból részletesebben is láthatjuk, milyen volt 2024 időjárása, ami jól mutatja, mihez kell hozzászoknunk, ha nem tudjuk fékezni a felmelegedést.","shortLead":"Minden korábbinál hosszabb, izzasztó hőhullámok és trópusi éjszakák, aszály és szokatlan őszi árvíz – sokan...","id":"20250318_idojaras-klimavaltozas-2024-rekordok-eve-hosegnapok-tropusi-ejszakak-hungaromet-meteorologia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ce2aa35-e8fd-4a23-ba15-5c1e2bc21714.jpg","index":0,"item":"3c0cea64-8dde-42d7-8c45-fbdd25c10dc7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250318_idojaras-klimavaltozas-2024-rekordok-eve-hosegnapok-tropusi-ejszakak-hungaromet-meteorologia-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 07:12","title":"Itt vannak az adatok: a 20. század eleje óta a legmelegebb év volt 2024 Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","shortLead":"Ha a módosítást elfogadják, akkor már a kecskesajt sem lesz feltétlenül ugyanolyan.","id":"20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857.jpg","index":0,"item":"029d55c5-4a85-45b3-ab04-05fa9f17bbc8","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_tejtermekek-agrarminiszterium-magyar-elelmiszerkonyv-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 18:02","title":"Rendet tenne a tejtermékeknél az Agrárminisztérium a fogyasztók és a termelők érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni.","shortLead":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni.","id":"20250317_Megenekli-az-Oscar-pofont-is-Will-Smith-jon-az-uj-albuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205.jpg","index":0,"item":"217372f8-dbbd-40b9-ac02-bf57e7517211","keywords":null,"link":"/kultura/20250317_Megenekli-az-Oscar-pofont-is-Will-Smith-jon-az-uj-albuma","timestamp":"2025. március. 17. 14:51","title":"Megénekli az Oscar-pofont is Will Smith – jön az új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","shortLead":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","id":"20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d.jpg","index":0,"item":"1258ed87-d901-46ab-8019-94daca9f093f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 12:11","title":"Volt egy kis szóváltás, majd a fideszesek nem tudtak válaszolni a kérdésekre – így zajlott a Pride-ot tiltó törvénytervezet tárgyalása a parlament igazságügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]