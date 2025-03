Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","shortLead":"A kapust a saját kérésére nem hívta meg a tavaly őszi mérkőzésekre Marco Rossi, ám most visszatért a válogatotthoz.","id":"20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f8a3fdc-840d-4246-adae-0ac3f40ebdf4.jpg","index":0,"item":"dab5941f-3bf7-44e3-ad5d-48961ee1ffef","keywords":null,"link":"/sport/20250317_labdarugas-magyar-valogatott-nemzetek-ligaja-gulacsi-peter","timestamp":"2025. március. 17. 17:45","title":"Gulácsi a válogatottsága felfüggesztéséről: „Itthon ennek egy kicsit nagyobb feneket kerítettek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","shortLead":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","id":"20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"0a97a462-4ef4-462c-9e37-2aa25f1fa843","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 18. 10:45","title":"Békés akcióra készülnek a bírók a kormányfő poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","shortLead":"A 3,5 százalék fölötti gazdasági növekedés ugyan nem fenyeget, de akkor meg prémiumot kapnának.","id":"20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4c0b3f-a741-4127-8b81-88976d553604.jpg","index":0,"item":"e65f79ff-8a36-47c4-9418-49af7f06a2d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_magas-inflacio-korrekcio-nyugdij-2025","timestamp":"2025. március. 18. 07:46","title":"A magas infláció miatt korrekcióra szorulhatnak ősszel a nyugdíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","shortLead":"Szerintük droghasználatra buzdító, keresztényellenes műsort vitt színpadra az önkormányzat.","id":"20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/708eb2a8-5689-491d-a763-94a23cf8dac7.jpg","index":0,"item":"c32d5567-395b-44ea-94f6-fa3322512ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_marcius-15-hegyvidek-12-ik-kerulet-iskola-igazgatok-Kovacs-Gergely","timestamp":"2025. március. 18. 14:05","title":"Háborúpárti volt az állami iskolák igazgatói szerint Kovács Gergelyék március 15-i műsora, levelet írtak a polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Bloomberg jelentése szerint az elődökhöz képest 60 százalékkal több fogyott el az iPhone 16e-ből, ami alapján úgy tűnik, a felhasználók elnézik az Apple-nek az áremelést.","shortLead":"A Bloomberg jelentése szerint az elődökhöz képest 60 százalékkal több fogyott el az iPhone 16e-ből, ami alapján...","id":"20250317_apple-iphone-16e-okostelefon-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"0de11762-306d-4ee3-ba73-84f7487cc8ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_apple-iphone-16e-okostelefon-eladas","timestamp":"2025. március. 17. 15:03","title":"Hiába a magasabb ár, jól rajtolt az iPhone 16e eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfde4aa-149c-4727-969e-dc5c3c7abea0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A zártkerti övezet lakói azért küzdenek, hogy bevezethessék a közműveket.","shortLead":"A zártkerti övezet lakói azért küzdenek, hogy bevezethessék a közműveket.","id":"20250317_csucshegy-budapest-kivalas-alairasgyujtes-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cfde4aa-149c-4727-969e-dc5c3c7abea0.jpg","index":0,"item":"124d7866-3857-4d0e-b3ed-49c9c6c6f9d3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_csucshegy-budapest-kivalas-alairasgyujtes-nepszavazas","timestamp":"2025. március. 17. 17:25","title":"Aláírásgyűjtés kezdődött azért, hogy kiváljon Budapestből egy városrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hunyadi című sorozat újabb rekordokat döntött.","shortLead":"A Hunyadi című sorozat újabb rekordokat döntött.","id":"20250317_Hetvegen-is-tobb-mint-egymillioan-neztek-Hunyadi-kalandjait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"9155553b-f8ff-4432-9150-240550d8b756","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Hetvegen-is-tobb-mint-egymillioan-neztek-Hunyadi-kalandjait","timestamp":"2025. március. 17. 14:28","title":"Hétvégén is több mint egymillióan nézték Hunyadi kalandjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85f2124-d3f6-4f27-897b-14ac54ea1b47","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az emberek nem szeretik, ha a szemükbe mondják az igazságot, mondja a HVG Kapitalizmus Balásyval című prémium hírleveleinek szerzője. Szerinte rossz, ha érzelmek alapján születnek politikai, gazdasági döntések. Ám ami egy cégnek jó, társadalmi szinten kevésbé szeretjük. Például azt, hogy a kormány eldöntötte, a társadalom alsó hetven százaléka nem kap jó oktatást, egészségügyet, lehetőséget, rájuk a gyárakban van szükség. ","shortLead":"Az emberek nem szeretik, ha a szemükbe mondják az igazságot, mondja a HVG Kapitalizmus Balásyval című prémium...","id":"20250317_Balasy-Zsolt-Hold-Alapkezelo-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d85f2124-d3f6-4f27-897b-14ac54ea1b47.jpg","index":0,"item":"b660b6ec-26a8-4f71-a808-a4409805e8fd","keywords":null,"link":"/360/20250317_Balasy-Zsolt-Hold-Alapkezelo-HVG-portre","timestamp":"2025. március. 17. 14:05","title":"Balásy Zsolt alapkezelő: Ha racionális tudsz maradni, amikor a legtöbben elveszítik a fejüket, sok pénzt tudsz keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]