[{"available":true,"c_guid":"05cfed4e-03da-46ec-9ee7-a152d01c5b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy évig vizsgálódtak a NAV nyomozói, hogy kiderítsék, pofátlan lopás vagy csupán parodisztikus stílusutánzat volt a Fidesz szatellitszervezetének plakátja a “dollárbaloldalról”.","shortLead":"Egy évig vizsgálódtak a NAV nyomozói, hogy kiderítsék, pofátlan lopás vagy csupán parodisztikus stílusutánzat volt...","id":"20250319_cof-plakat-nyomozas-dead-kennedys","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05cfed4e-03da-46ec-9ee7-a152d01c5b12.jpg","index":0,"item":"97bf6135-c136-4163-903e-c07d5283f55f","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_cof-plakat-nyomozas-dead-kennedys","timestamp":"2025. március. 19. 12:14","title":"Kinyomozták: nem jogsértő, hogy a CÖF lenyúlta a Dead Kennedys fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el, hogy “lehet, hogy valakit egy-egy megfogalmazás érzékenyebben érint”. A Korda-házaspár ennél kicsit jobban a szívére vette az elhangzottakat. ","shortLead":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el...","id":"20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8.jpg","index":0,"item":"2ac00a3b-56f8-4941-87c4-06088d5c7ac2","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","timestamp":"2025. március. 18. 13:54","title":"„A humor szubjektív dolog” – reagált a TV2 Hajós András poénkodására, ami miatt Kordáék már jogi lépéseket tennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét arról kérdezték, hogy mit dolgozott a külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségénél. ","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét arról kérdezték, hogy mit dolgozott a külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségénél. ","id":"20250319_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-Lanczi-Tamas-MTVA-sorszovetseg-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"fc2b009a-9992-40c8-b4be-fe2e53bac3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-Lanczi-Tamas-MTVA-sorszovetseg-fizetes","timestamp":"2025. március. 19. 05:43","title":"Lánczi Tamás: Mindenről, amiről számot kellett adnom, arról számot adtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29115157-d938-4955-b548-fae5d572358c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"400 kilométer öt perc alatt. ","shortLead":"400 kilométer öt perc alatt. ","id":"20250318_BYD-1000-voltos-platform","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29115157-d938-4955-b548-fae5d572358c.jpg","index":0,"item":"d32f904f-6875-42cf-ae81-986a0ab52c61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_BYD-1000-voltos-platform","timestamp":"2025. március. 18. 07:56","title":"A BYD bemutatta 1000 voltos platformját, amivel olyan gyorsan tölhetők az autók, mintha benzinest tankolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","shortLead":"Fényt gyújtanak, mert a miniszterelnök kijelentései és a listázásra való felhívás sötét időket idéz.","id":"20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da316fc-8cd9-4a73-8aa1-e6f8b8c0abd9.jpg","index":0,"item":"0a97a462-4ef4-462c-9e37-2aa25f1fa843","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_orban-poloska-beszed-birok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 18. 10:45","title":"Békés akcióra készülnek a bírók a kormányfő poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2570ebd6-1059-4d37-a6f9-7ce78f7d0821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pride betiltása elleni tüntetés után a tömeg elindult a Margit híd felé, amit a rendőrség már a tiltakozók érkezése előtt lezárt. Többnyire higgadtak voltak a demonstrálók, de néhányan nekimentek a rendőrsorfalnak. ","shortLead":"A Pride betiltása elleni tüntetés után a tömeg elindult a Margit híd felé, amit a rendőrség már a tiltakozók érkezése...","id":"20250319_Harom-embert-vettek-orizetbe-a-Pride-betiltasa-elleni-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2570ebd6-1059-4d37-a6f9-7ce78f7d0821.jpg","index":0,"item":"dd3cf00d-8e4e-48ad-af62-e5561b826c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Harom-embert-vettek-orizetbe-a-Pride-betiltasa-elleni-tuntetesen","timestamp":"2025. március. 19. 06:22","title":"Három embert vettek őrizetbe a Pride betiltása elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03060b9-a73c-40b7-87be-739df405b0a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Diana Sosoaca levelét az ukránok is olvasták, és három évre kitiltották az ország területéről.","shortLead":"Diana Sosoaca levelét az ukránok is olvasták, és három évre kitiltották az ország területéről.","id":"20250318_roman-szelsojobboldal-politikus-putyin-level-ukrajna-teruletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c03060b9-a73c-40b7-87be-739df405b0a6.jpg","index":0,"item":"97115f17-ccd4-4dc4-a99f-d8eea0894743","keywords":null,"link":"/elet/20250318_roman-szelsojobboldal-politikus-putyin-level-ukrajna-teruletek","timestamp":"2025. március. 18. 17:03","title":"Egy román szélsőjobboldali politikus ukrán területekért jelentkezett be Putyinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el kell majd bontani az autópálya felújításakor.","shortLead":"Szélesebb és enyhébb lejtésű lesz, mint a meglévő híd, amelyet az autópálya-koncessziós cég szerint mindenképpen el...","id":"20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00c2f21d-e8f7-452b-9de9-6240346268c2.jpg","index":0,"item":"9a864611-bb84-4954-9e86-80a88d207987","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Uj-kerekparos-gyalogos-hid-velence-mkif-meszaros-lorinc","timestamp":"2025. március. 18. 12:35","title":"Új kerékpáros-gyalogos hidat építenek Mészáros Lőrincék az M7-es fölé Velencénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]