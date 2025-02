Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"816a27d2-d215-4dbd-8ba4-9d3a145ec663","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Én most az ő világában élek, és gyönyörű perceket kapok tőle” – mesélte a humorista.","shortLead":"„Én most az ő világában élek, és gyönyörű perceket kapok tőle” – mesélte a humorista.","id":"20250207_farkashazy-tivadar-beteg-felesege-apolasarol-beszelt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/816a27d2-d215-4dbd-8ba4-9d3a145ec663.jpg","index":0,"item":"f25f223f-21dd-488c-911e-7c5ad7b2baad","keywords":null,"link":"/elet/20250207_farkashazy-tivadar-beteg-felesege-apolasarol-beszelt","timestamp":"2025. február. 07. 14:06","title":"„Engem ne sajnáljon senki” – Farkasházy Tivadar nagybeteg felesége ápolásáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény tagadja, hogy lenne náluk VIP-osztály.","shortLead":"Az intézmény tagadja, hogy lenne náluk VIP-osztály.","id":"20250208_Budapesti-Bajcsy-Zsilinszky-Korhaz-kardiologiai-osztaly-vip-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76.jpg","index":0,"item":"5acaca5a-adde-4d53-87a2-16c9bae9e7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Budapesti-Bajcsy-Zsilinszky-Korhaz-kardiologiai-osztaly-vip-felujitas","timestamp":"2025. február. 08. 10:55","title":"Lelkesen számoltak be a Bajcsy-Zsilinszky kórház megújult kardiológiai osztályáról, ami valójában a VIP-részleg lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Míg Donald Trump véget akar vetni a konfliktusnak Kijevvel, az orosz elnök attól tart, hogy kimerülnek az erőforrásai, ezért nem hajlandó felfedni terveit.","shortLead":"Míg Donald Trump véget akar vetni a konfliktusnak Kijevvel, az orosz elnök attól tart, hogy kimerülnek az erőforrásai...","id":"20250207_Le-Figaro-elemzes-Putyin-EU-Orban-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c.jpg","index":0,"item":"cb1d4ace-c585-4fa8-bb4d-b9dd0c703518","keywords":null,"link":"/360/20250207_Le-Figaro-elemzes-Putyin-EU-Orban-Trump","timestamp":"2025. február. 07. 15:24","title":"Le Figaro-elemzés: Folyik Putyin pókerjátszmája, hogy megossza Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814","c_author":"Gadó Gábor","category":"360","description":"Lázár János cinizmusa vetíti előre, mire lehet számítani Rákosrendező kapcsán: a választások előttre időzített botrányra. Vélemény.","shortLead":"Lázár János cinizmusa vetíti előre, mire lehet számítani Rákosrendező kapcsán: a választások előttre időzített...","id":"20250207_rakosrendezo-mini-dubaj-garantalt-botrany-a-valasztasok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814.jpg","index":0,"item":"ad308ba8-6684-41fb-821d-5fc12c76adb2","keywords":null,"link":"/360/20250207_rakosrendezo-mini-dubaj-garantalt-botrany-a-valasztasok-elott","timestamp":"2025. február. 07. 17:53","title":"Rákosrendező: garantált botrány a választások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f229d2a-ef9d-46f8-8f11-a1146e4dc230","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Nem utópia már az emberi jelenlét nélkül, szinte teljesen sötét gyárakban termelő robot: több vállalat is kiiktatta a folyamatból a humán munkaerőt – mondja Daniel Küpper MI-szakértő.","shortLead":"Nem utópia már az emberi jelenlét nélkül, szinte teljesen sötét gyárakban termelő robot: több vállalat is kiiktatta...","id":"20250208_hvg-daniel-kupper-mesterseges-intelligencia-ipar-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f229d2a-ef9d-46f8-8f11-a1146e4dc230.jpg","index":0,"item":"0f6a7d2b-241f-4908-9b19-e8643705bdf3","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-daniel-kupper-mesterseges-intelligencia-ipar-interju","timestamp":"2025. február. 08. 11:00","title":"Az alacsonyabb bérek menthetik meg a munkaerőt a mesterséges intelligenciától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51db8940-5bc3-41d5-af78-444d9270427e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rétvári Bence a fejleményekről az Astoria aluljáróban tartott sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Rétvári Bence a fejleményekről az Astoria aluljáróban tartott sajtótájékoztatót. ","id":"20250207_rendorseg-retvari-bence-kabitorszerhasznalat-hajlektalansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51db8940-5bc3-41d5-af78-444d9270427e.jpg","index":0,"item":"e3f907ba-e6d1-40d6-b633-b207a369657c","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_rendorseg-retvari-bence-kabitorszerhasznalat-hajlektalansag","timestamp":"2025. február. 07. 17:24","title":"A rendőrség lement az aluljárókba, és megszüntette a kábítószerhasználatot és a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8345dff0-e72f-4531-8649-af0a6c0c2f6d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alasdair Gray műve egyszerre gótikus rémregény, szociográfiai mélységű társadalmi szatíra, Glasgow és Skócia kultúrtörténete. Immár magyarul is olvasható.","shortLead":"Alasdair Gray műve egyszerre gótikus rémregény, szociográfiai mélységű társadalmi szatíra, Glasgow és Skócia...","id":"20250208_hvg-Alasdair-Gray-Szegeny-parak-konyv-Michael-Donnelly-Archibald-McCandless-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8345dff0-e72f-4531-8649-af0a6c0c2f6d.jpg","index":0,"item":"6f41c9b4-0504-423d-9e2f-72ee0df61af4","keywords":null,"link":"/360/20250208_hvg-Alasdair-Gray-Szegeny-parak-konyv-Michael-Donnelly-Archibald-McCandless-film","timestamp":"2025. február. 08. 16:00","title":"A Szegény párák könyvben jóval több, mint a belőle készült film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","shortLead":"Az időzítés aligha véletlen: a tervek szerint MotoGP- és Superbike-világbajnoki futamot szervez idén Magyarország. ","id":"20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/174bd380-521e-467b-a021-1e2683bfebef.jpg","index":0,"item":"52e61bd2-3d46-4e88-840c-3a25e3dcdd17","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_motorsport-esemenyek-nemzeti-rendezvenyszervezo-ugynokseg-hatarozat","timestamp":"2025. február. 07. 14:37","title":"A motorsporteseményeket is maga alá gyűri a Rogán-féle nemzeti rendezvényszervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]