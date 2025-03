Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színészek, énekesek és médiaszereplők is elmondták véleményüket a kedden rohamtempóban elfogadott törvényről.","shortLead":"Színészek, énekesek és médiaszereplők is elmondták véleményüket a kedden rohamtempóban elfogadott törvényről.","id":"20250319_pride-betiltas-hiressegek-velemenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"69f680da-cf72-42b1-86c0-cbafb880b744","keywords":null,"link":"/elet/20250319_pride-betiltas-hiressegek-velemenye","timestamp":"2025. március. 19. 17:11","title":"„Ma megint sikerült egy hatalmas lépést tenni a sötétség felé” – magyar hírességek a Pride betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9933dfc1-4aad-4c99-8100-64c8a030a7af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Március elején egy 11 napos hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államok és Dél-Korea, amelyben az alagutakból érkező esetleges támadások visszaverését és az alagutak felderítését is gyakorolták a katonák.","shortLead":"Március elején egy 11 napos hadgyakorlatot tartott az Egyesült Államok és Dél-Korea, amelyben az alagutakból érkező...","id":"20250319_del-korea-egyesult-allamok-hadgyakorlat-robotkutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9933dfc1-4aad-4c99-8100-64c8a030a7af.jpg","index":0,"item":"506dc951-2c58-4dc6-afe2-798164b49370","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_del-korea-egyesult-allamok-hadgyakorlat-robotkutya","timestamp":"2025. március. 19. 16:03","title":"Robotkutyával gyakorlatozott Dél-Korea, hogy felkészüljön az észak-koreai támadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Országgyűlés példátlan gyorsasággal fogadta el a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztést. Az Alaptörvény-módosítás még hátravan, de hogy a javaslat úgy ment át, mint a kés a vajon, abban nincsen semmi meglepő, Orbán Viktor évértékelős bejelentése után a Duma Aktuál csapata már borítékolta. KAP pedig már akkor “megszerezte” a gyülekezési jogról szóló törvényt módosító javaslatot. ","shortLead":"Az Országgyűlés példátlan gyorsasággal fogadta el a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztést...","id":"20250319_duma-aktual-pride-gyulekezesi-jog-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"53e90b86-ebe9-465c-b13a-72079a627ee7","keywords":null,"link":"/360/20250319_duma-aktual-pride-gyulekezesi-jog-betiltas","timestamp":"2025. március. 19. 19:30","title":"Mi jöhet még a Pride-felvonulás betiltása után? Teremben lesz a tűzijáték, a Békemenetet pedig futópadon tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144dab2-0163-4a04-a06f-d446bae8104d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia (MI) által kiadott eredményekbe vetett bizalom jelentős mértékben összefügghet azzal, hogy a felhasználó érti-e, hogyan működik a háttérben a gépi technológia – derül ki ausztrál kutatók nemrég közzétett vizsgálati eredményeiből.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) által kiadott eredményekbe vetett bizalom jelentős mértékben összefügghet azzal...","id":"20250318_hvg-mesterseges-intellgencia-felhasznalo-bizalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6144dab2-0163-4a04-a06f-d446bae8104d.jpg","index":0,"item":"7bf5add4-fb25-4585-9d32-9bd3704aadd2","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-mesterseges-intellgencia-felhasznalo-bizalom","timestamp":"2025. március. 18. 13:30","title":"Mindent elhisz az MI-nek az, akinek lövése sincs, hogyan működik a háttérben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jeremy Lewin éppen a USAID felkaszabolását levezénylő DOGE-tól, Elon Musk bürokráciaellenes kormányügnökségéről kerül a nemzetközi támogatásokat felügyelő szervezet élére.","shortLead":"Jeremy Lewin éppen a USAID felkaszabolását levezénylő DOGE-tól, Elon Musk bürokráciaellenes kormányügnökségéről kerül...","id":"20250319_elon-musk-doge-usaid-usa-marco-rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597.jpg","index":0,"item":"3149ede3-a7ca-48ea-8d67-0813992584ae","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_elon-musk-doge-usaid-usa-marco-rubio","timestamp":"2025. március. 19. 21:33","title":"Elon Musk embere került a megcsonkított USAID élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6502b512-bba9-41fe-853d-f7a59c410591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is kíváncsiak, hogy mit gondolnak a válaszadók Magyar Péter és a Pride viszonyáról.","shortLead":"Arra is kíváncsiak, hogy mit gondolnak a válaszadók Magyar Péter és a Pride viszonyáról.","id":"20250319_Orban-poloska-Magyar-Peter-Pride-kozvelemeny-kutatas-Fidesz-Amarone-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6502b512-bba9-41fe-853d-f7a59c410591.jpg","index":0,"item":"b55f8d40-7dd8-418d-bb1b-f3899391d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Orban-poloska-Magyar-Peter-Pride-kozvelemeny-kutatas-Fidesz-Amarone-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 13:48","title":"Orbán poloskázásáról és az ukrán maffiáról is kérdez a Fidesz-közeli közvélemény-kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni szeretnék a magyarságot és kultúránk jövőjét.","shortLead":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni...","id":"20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3.jpg","index":0,"item":"4ad6310c-3d9d-440e-8522-889eb1e91255","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 19. 11:02","title":"A Szépírók Társasága tiltakozik Döbrentei Kornél és Takaró Mihály állami kitüntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő előterjesztésekről meg amúgy is a közgyűlés dönt.","shortLead":"A főpolgármester állítja, számára a Pride fontosabb, mint a pártpolitikai érdekek. A napirendre kerülő...","id":"20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"fc5ca08f-c2b3-4244-889e-13eaac8da817","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Karacsony-reagalt-arra-hogy-Baranyi-Krisztina-a-leggyavabb-fopolgarmesternek-nevezte-pride-kozgyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. március. 19. 20:58","title":"Karácsony reagált arra, hogy Baranyi Krisztina a leggyávább főpolgármesternek nevezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]