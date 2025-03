Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat az Nvidiának is köszönhet.","shortLead":"Az utóbbi hónapokban sokat fejlődött és finomodott a Boston Dynamics Atlas nevű robotjának mozgása, amit a vállalat...","id":"20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69356c4e-4809-407f-86b2-8b852c81cb75.jpg","index":0,"item":"161580fe-9266-422b-9b58-9c6fb2ed9ceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_boston-dynamics-atlas-mozgas-video","timestamp":"2025. március. 20. 10:03","title":"Braketáncol, cigánykerekezik: összetett mozgásra is képes a Boston Dynamics humanoid robotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az Országgyűlés példátlan gyorsasággal fogadta el a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztést. Az Alaptörvény-módosítás még hátravan, de hogy a javaslat úgy ment át, mint a kés a vajon, abban nincsen semmi meglepő, Orbán Viktor évértékelős bejelentése után a Duma Aktuál csapata már borítékolta. KAP pedig már akkor “megszerezte” a gyülekezési jogról szóló törvényt módosító javaslatot. ","shortLead":"Az Országgyűlés példátlan gyorsasággal fogadta el a Pride betiltását lehetővé tevő kormánypárti előterjesztést...","id":"20250319_duma-aktual-pride-gyulekezesi-jog-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"53e90b86-ebe9-465c-b13a-72079a627ee7","keywords":null,"link":"/360/20250319_duma-aktual-pride-gyulekezesi-jog-betiltas","timestamp":"2025. március. 19. 19:30","title":"Mi jöhet még a Pride-felvonulás betiltása után? Teremben lesz a tűzijáték, a Békemenetet pedig futópadon tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb39dc3-45b4-4428-a4b4-0719ba981f72","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" A szakaszon egy viadukt, két felüljáró és öt híd is van. ","shortLead":" A szakaszon egy viadukt, két felüljáró és öt híd is van. ","id":"20250320_Nyarra-Budapest-Eszek-autopalyaszakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfb39dc3-45b4-4428-a4b4-0719ba981f72.jpg","index":0,"item":"e29d58a3-bd20-438f-835e-2e04cfe32f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Nyarra-Budapest-Eszek-autopalyaszakasz","timestamp":"2025. március. 20. 07:24","title":"Nyárra elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c1d314-18ba-4df6-9d76-d64e179ec3f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"„Keresett kifejezés” címkével jelöli a Google Trends Magyarországon a pride-ot, és nem véletlen: az elmúlt napokban nagyságrendekkel többen kíváncsiak a témára a magyarok, mint korábban bármikor.","shortLead":"„Keresett kifejezés” címkével jelöli a Google Trends Magyarországon a pride-ot, és nem véletlen: az elmúlt napokban...","id":"20250320_budapest-pride-birsag-betiltas-google-keresesi-trendek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7c1d314-18ba-4df6-9d76-d64e179ec3f4.jpg","index":0,"item":"1191d394-388d-44e8-86d0-b16a34ab08fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_budapest-pride-birsag-betiltas-google-keresesi-trendek-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 11:23","title":"Nézzen rá ezekre az adatokra: beindult a magyar internet, sosem ment még ekkorát a Budapest Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"24, a BadBox nevű androidos botnet-kártevőhöz köthető kártékony alkalmazást töröltek a Play Áruházból; a problémás kártevőt összesen félmillió eszközön sikerült leállítani.","shortLead":"24, a BadBox nevű androidos botnet-kártevőhöz köthető kártékony alkalmazást töröltek a Play Áruházból; a problémás...","id":"20250318_badbox-botnet-kartevo-androidos-eszkozok-tamadas-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07.jpg","index":0,"item":"63788900-9aa2-4b33-a5f3-ad9bb882f096","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_badbox-botnet-kartevo-androidos-eszkozok-tamadas-leallitas","timestamp":"2025. március. 18. 18:03","title":"Veszélyes kártevő fertőzte androidos eszközök százezreit, de most lecsaptak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig az egyik vezérigazgató-helyettes veszi át az Eximbanknál. Berta Adrienn az első nő az Exim élén.","shortLead":"Kisgergely Kornél a minisztériumba ment Banai Péter helyére államháztartásért felelős államtitkárnak, az ő helyét pedig...","id":"20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7820e16c-2e65-418c-b8b2-d99141e30488.jpg","index":0,"item":"7c168719-2950-46cf-a951-62faf34cf7c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Folytatodik-Nagy-Marton-kaderkeringoje-az-elso-no-az-Exim-bank-elen","timestamp":"2025. március. 20. 11:13","title":"Folytatódik Nagy Márton káderkeringője: először kerül nő az Eximbank élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410da100-ee6b-4cc5-ba6c-0263fb4370fb","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A WorldCom alig több mint tíz év alatt az USA egyik, ha nem a legnagyobb távközlési vállalatává nőtt, az ezredfordulón pedig a dotcom buborék túlkapásait szimbolizálta. Vezetője, Bernie Ebbers, akire öltözéke miatt a „távközlési cowboy” becenevet aggatták, a számvitelről és a technológiáról nem sokat tudott, de biztosan tudta, hogyan kell üzletet kötni. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"A WorldCom alig több mint tíz év alatt az USA egyik, ha nem a legnagyobb távközlési vállalatává nőtt, az ezredfordulón...","id":"20250318_Bernie-Ebbers-WorldCom-nagy-csalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/410da100-ee6b-4cc5-ba6c-0263fb4370fb.jpg","index":0,"item":"10b74fc7-82cb-4a20-98c5-29bc8b0919c5","keywords":null,"link":"/360/20250318_Bernie-Ebbers-WorldCom-nagy-csalasok","timestamp":"2025. március. 18. 19:30","title":"A tornatanár, aki emailezni sem volt hajlandó, így is a világ egyik legnagyobb csalását hozta össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]