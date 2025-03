Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cbb1f592-6837-4aa9-bceb-061ff158621a","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"A miniszterelnök rohamosan durvuló retorikája mellett több elemében is inkább hangos, mint veszélyes kardcsörtetésnek tűnhetett az Alaptörvény tizenötödik módosítása. A gyülekezési jog rapid korlátozása azonban egyértelművé tette, hogy a kormány ténylegesen élni készül új jogi fegyvereivel. Pap András Lászlóval, az MTA doktorával értelmeztük a tervezett változásokat.","shortLead":"A miniszterelnök rohamosan durvuló retorikája mellett több elemében is inkább hangos, mint veszélyes kardcsörtetésnek...","id":"20250320_hvg-gyulekezesi-torveny-atiras-alkotmany-drog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb1f592-6837-4aa9-bceb-061ff158621a.jpg","index":0,"item":"dc838559-3569-468f-b3cb-42e6e17dafaf","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-gyulekezesi-torveny-atiras-alkotmany-drog","timestamp":"2025. március. 20. 13:31","title":"Példátlan megoldásokkal, az alapvető emberi jogok megsértésével élesíti új fegyverét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban pedig együtt népszerűsítették az „új doki” kötetét, amely a HVG Könyveknél jelent meg. Azt is megtudtuk, hogy Orbánék és Deutsch Tamásék hogyan futottak össze a sürgősségin, és ki miért rohant oda a gyerekével.","shortLead":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban...","id":"20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"ab9b7ca3-9f43-4fcf-b7bc-e07a3163da64","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","timestamp":"2025. március. 19. 10:20","title":"A HVG Könyveknél megjelent kötetét dedikálta Orbán Viktornak az új miniszterelnöki biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Kiengedhetik ugyan a börtönből, de bűnügyi felügyelet alá helyeznék Z. Zsoltot, aki letartóztatása előtt a fővárosi parkfenntartási biznisz fontos háttéremberének számított – értesült a HVG. Az ügyészség fellebbezett a döntés ellen. ","shortLead":"Kiengedhetik ugyan a börtönből, de bűnügyi felügyelet alá helyeznék Z. Zsoltot, aki letartóztatása előtt a fővárosi...","id":"20250319_Kiengedtek-a-bortonbol-parkfenntartasi-biznisz-korabbi-kozponti-figurajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68897894-abec-4789-9019-2bc4b1d3bf14.jpg","index":0,"item":"4de65eab-afc2-4a4f-aac9-378c9ea68339","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Kiengedtek-a-bortonbol-parkfenntartasi-biznisz-korabbi-kozponti-figurajat","timestamp":"2025. március. 19. 06:15","title":"Kiengedhetik a börtönből a parkfenntartási biznisz korábbi fontos figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Visszatérünk a XIX. századba, egyre inkább olyan emberek irányítják a világot, akik azt gondolják, a politika és a gazdaság egy zéróösszegű játék, ahol nyerni csak más kárára lehet. Nagyobbat nem is tévedhetnének – és ezt a zéróösszegű játékok kutatói is így gondolják.","shortLead":"Visszatérünk a XIX. századba, egyre inkább olyan emberek irányítják a világot, akik azt gondolják, a politika és...","id":"20250319_egy-masik-kozgazdasag-zero-osszeg-jatekelmelet-tevedes-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2951c6fb-4e33-461d-b0cb-48a22395cfbf","keywords":null,"link":"/360/20250319_egy-masik-kozgazdasag-zero-osszeg-jatekelmelet-tevedes-trump","timestamp":"2025. március. 19. 12:00","title":"Talán Trump sem hinné, hogy csak másokon átgázolva lehet nyerni, ha elolvasott volna néhány közgazdasági alapművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e878882d-b0c0-40ba-8e76-1010dac9304b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Business Insider olyan világvárosokat gyűjtött össze, ahol a legmagasabb életminőséget lehet kihozni a legalacsonyabb megélhetési költségekből. ","shortLead":"A Business Insider olyan világvárosokat gyűjtött össze, ahol a legmagasabb életminőséget lehet kihozni a legalacsonyabb...","id":"20250319_olcso-elheto-varosok-budapest-arak-koltsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e878882d-b0c0-40ba-8e76-1010dac9304b.jpg","index":0,"item":"ef294ae2-132a-421b-ba6d-aab6489c2838","keywords":null,"link":"/elet/20250319_olcso-elheto-varosok-budapest-arak-koltsegek","timestamp":"2025. március. 19. 06:01","title":"Nyolc élhető és megfizethető város – Budapest is felkerült a listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kézbesítőt Ráckevén ütötték el, azóta kórházban küzdöttek az életéért. Mindössze 39 éves volt.","shortLead":"A kézbesítőt Ráckevén ütötték el, azóta kórházban küzdöttek az életéért. Mindössze 39 éves volt.","id":"20250320_meghalt-rackeve-elgazolt-postas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6.jpg","index":0,"item":"88664b04-ffc3-4134-9d3a-b7399dd960f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_meghalt-rackeve-elgazolt-postas","timestamp":"2025. március. 20. 14:17","title":"Meghalt a február végén elgázolt postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkavállalók 81%-a közepesen nagyobb stresszt él meg a mindennapokban, sokan hétvégén sem tudnak kikapcsolódni.","shortLead":"A munkavállalók 81%-a közepesen nagyobb stresszt él meg a mindennapokban, sokan hétvégén sem tudnak kikapcsolódni.","id":"20250320_A-magyarok-tobbsege-az-idohiany-es-a-tul-sok-feladat-miatt-stresszel-a-legjobban-a-munkahelyeken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685.jpg","index":0,"item":"1e814d2d-ff2b-47cf-9995-97ca9ef9d547","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_A-magyarok-tobbsege-az-idohiany-es-a-tul-sok-feladat-miatt-stresszel-a-legjobban-a-munkahelyeken","timestamp":"2025. március. 20. 11:25","title":"A magyarok többsége az időhiány és a túl sok feladat miatt stresszel a legjobban a munkahelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a3eaca-b6a8-41ae-8a53-f63c9862da65","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem adják olcsón az valószínű. ","shortLead":"Nem adják olcsón az valószínű. ","id":"20250319_elado-hat-kulonleges-Porsche-treler","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22a3eaca-b6a8-41ae-8a53-f63c9862da65.jpg","index":0,"item":"a2951bff-3eb8-443a-8e3d-82273d3b9ceb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_elado-hat-kulonleges-Porsche-treler","timestamp":"2025. március. 19. 20:20","title":"Csak csomagban eladó ez hat különleges Porsche, de trélert is adnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]