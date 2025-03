Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","shortLead":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","id":"20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4.jpg","index":0,"item":"f9f7fc80-f5d3-40c1-a046-1b57add7522c","keywords":null,"link":"/sport/20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","timestamp":"2025. március. 20. 10:15","title":"Meghalt Eddie Jordan korábbi Forma–1-es csapattulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfd442c0-374e-481d-9f90-dd19cea86284","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és a Neumann János Egyetemért Alapítvány működésével kapcsolatban is súlyos hiányosságokra bukkant.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány és a Neumann János Egyetemért Alapítvány működésével...","id":"20250319_asz-mnb-alapitvany-matolcsy-gyorgy-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfd442c0-374e-481d-9f90-dd19cea86284.jpg","index":0,"item":"bcc58c64-8100-4074-a834-4bb24475d138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_asz-mnb-alapitvany-matolcsy-gyorgy-feljelentes","timestamp":"2025. március. 19. 18:42","title":"Feljelentést tett az ÁSZ az MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"A napi adok-kapokban részt vevő politikusok ismertségében nagy különbségek vannak, és ez a népszerűségükre is hatással van – derül ki a Medián felméréséből.","shortLead":"A napi adok-kapokban részt vevő politikusok ismertségében nagy különbségek vannak, és ez a népszerűségükre is hatással...","id":"20250320_hvg-futnak-meg-median-felmeres-nepszeruseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7.jpg","index":0,"item":"0dd96641-db75-439e-9433-7631cae84042","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-futnak-meg-median-felmeres-nepszeruseg","timestamp":"2025. március. 20. 06:40","title":"Van, ami pártszimpátiától független: Gyurcsány Ferencet a nagy többség nem látná szívesen politikai vezetőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni szeretnék a magyarságot és kultúránk jövőjét.","shortLead":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni...","id":"20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3.jpg","index":0,"item":"4ad6310c-3d9d-440e-8522-889eb1e91255","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 19. 11:02","title":"A Szépírók Társasága tiltakozik Döbrentei Kornél és Takaró Mihály állami kitüntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d111ca-0be6-4429-9d57-1dc2f7933c47","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kabinet 5 milliárd forintot szánt szolgálati lakások építésének támogatására, a keretből csak 3 milliárd forint ment el. Navracsics Tibor szerint újabb kör nem lesz, amelyik önkormányzat eddig nem szállt be, az „nem veszi komolyan” a szolgálatilakás-építést.","shortLead":"A kabinet 5 milliárd forintot szánt szolgálati lakások építésének támogatására, a keretből csak 3 milliárd forint ment...","id":"20250320_Kudarc-a-kormany-balatoni-szolgalatilakas-projektje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d111ca-0be6-4429-9d57-1dc2f7933c47.jpg","index":0,"item":"aa3f7790-7dd3-4b8d-a8ef-d4eb73180c31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Kudarc-a-kormany-balatoni-szolgalatilakas-projektje","timestamp":"2025. március. 20. 15:18","title":"Kudarcnak tűnik a kormány balatoni szolgálatilakás-projektje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Thomas Friedman háromszoros Pulitzer-díjas szemleíró szerint az orosz államfő számára elfogadhatatlan a tűzszünet olyan feltételekkel, mint amelyekben az USA és Kijev megállapodott. Dani Rodrik harvardi professzor a tudományos és üzleti világ fellépését sürgeti, miután Trump rohamot indított a tudomány és az oktatás szabadsága ellen. Kellenek-e Európának az amerikai F 35-ös harci repülőgépek, vagy váljon le az amerikai hadiiparról? Izraelnek lator vezetője van, ez a probléma, írja a Bloomberg elemzője, Marc Champion. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Thomas Friedman háromszoros Pulitzer-díjas szemleíró szerint az orosz államfő számára elfogadhatatlan a tűzszünet olyan...","id":"20250319_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f93c4984-2c8c-44b3-91d1-9254d5c4642e","keywords":null,"link":"/360/20250319_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 19. 10:30","title":"New York Times-vélemény: Ukrajna ügyében egy szót sem hiszek Trumpnak és Putyinnak, beleértve a kötőszavakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a78bc3d-b774-4679-98ea-037e9a367563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokozott ellenőrzések indultak márciustól, az eredmény eddig háromszáz kilogramm kábítószer lefoglalása, de a kormánybiztos szerint a dílerek is visszavettek.","shortLead":"Fokozott ellenőrzések indultak márciustól, az eredmény eddig háromszáz kilogramm kábítószer lefoglalása, de...","id":"20250319_rendorseg-drog-300-kg-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a78bc3d-b774-4679-98ea-037e9a367563.jpg","index":0,"item":"6bc935f3-2516-4757-a32d-50155716f22f","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_rendorseg-drog-300-kg-lefoglalas","timestamp":"2025. március. 19. 13:30","title":"300 kiló drogot foglalt le a rendőrség két hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe350a4b-7f8a-499f-9cb1-6229274c5c3a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Gareth Southgate úgy véli, ezek a rossz szokások elszigeteltséghez vezetnek.","shortLead":"Gareth Southgate úgy véli, ezek a rossz szokások elszigeteltséghez vezetnek.","id":"20250319_gareth-southgate-fiatal-ferfiak-videojatek-szerencsejatek-porno-elszigeteltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe350a4b-7f8a-499f-9cb1-6229274c5c3a.jpg","index":0,"item":"adee504c-4866-4ac4-bccc-da30295611de","keywords":null,"link":"/elet/20250319_gareth-southgate-fiatal-ferfiak-videojatek-szerencsejatek-porno-elszigeteltseg","timestamp":"2025. március. 19. 14:10","title":"A volt angol focikapitány szerint a mai fiatal férfiak túl sok időt töltenek videójátékozással és pornónézéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]