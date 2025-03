Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól nem a tavalyelőtti, hanem az annál jóval kisebb tavalyi infláció az állampapírok kamatbázisa.","shortLead":"Mostantól nem a tavalyelőtti, hanem az annál jóval kisebb tavalyi infláció az állampapírok kamatbázisa.","id":"20250325_PMAP-hozamok-kamatok-bankbetetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"8fee8bbd-4127-4500-92af-a8f2fe0e1e3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_PMAP-hozamok-kamatok-bankbetetek","timestamp":"2025. március. 25. 08:56","title":"Összeesett a prémium állampapír hozama, bankbetétekkel most szinte kétszer annyit lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az sem akasztotta meg az érvelésben, hogy épp most tiltották be.","shortLead":"Az sem akasztotta meg az érvelésben, hogy épp most tiltották be.","id":"20250324_Fonagy-Janos-Budapest-Pride-betiltas-kotelezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"d3e0b0e4-a310-4e35-91ab-d3d773eacdfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Fonagy-Janos-Budapest-Pride-betiltas-kotelezo","timestamp":"2025. március. 24. 13:01","title":"Fónagy János attól tart, hogy kötelező lesz a Pride","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniós tagállamok azon törik a fejüket, miként előzhetnék meg, hogy a magyar miniszterelnök megvétózza a Moszkva-ellenes megtorló intézkedések meghosszabbítását, így mindenekelőtt azt, hogy a közösség felhasználjon 200 milliárd eurónyi orosz állami követelést – számol be a szándékokról a francia lap brüsszeli tudósítója.","shortLead":"Az uniós tagállamok azon törik a fejüket, miként előzhetnék meg, hogy a magyar miniszterelnök megvétózza...","id":"20250325_Le-Monde-EU-oroszorszag-szankciok-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"b633a0fb-3a1c-4a25-bf9b-2afcd0533bc2","keywords":null,"link":"/360/20250325_Le-Monde-EU-oroszorszag-szankciok-Orban","timestamp":"2025. március. 25. 16:12","title":"Le Monde-elemzés: Keresi a fogást Orbánon az EU, hogy fenntarthassa az Oroszország elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","shortLead":"A Money Motion zsűrijében Balogh Petya is részt vesz.","id":"20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"0daf2326-e0dd-4944-9bd2-73ea9f65f5dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Magyar-startup-is-verseng-a-zagrabi-megmerettetesen","timestamp":"2025. március. 24. 07:16","title":"Magyar startup is verseng a zágrábi megmérettetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd58cc69-046d-4754-965e-86d2ec8cfd5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két sportvezető végig tagadta a vádakat. ","shortLead":"A két sportvezető végig tagadta a vádakat. ","id":"20250325_felmentes-masodfok-michel-platini-sepp-blatter-fifa-uefa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd58cc69-046d-4754-965e-86d2ec8cfd5e.jpg","index":0,"item":"94620120-bd20-4f63-80fb-deeadff949f1","keywords":null,"link":"/sport/20250325_felmentes-masodfok-michel-platini-sepp-blatter-fifa-uefa","timestamp":"2025. március. 25. 11:51","title":"Megerősítették a FIFA megkárosításával vádolt Blatter és Platini felmentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fe22f-0baa-4e70-8b16-11c090909cbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főúr köszöni szépen, remekül van, csak kicsit magányos.","shortLead":"Főúr köszöni szépen, remekül van, csak kicsit magányos.","id":"20250324_Lazar-Janos-projekt-kanca-tenyesztes-Erdogan-lo-Four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/193fe22f-0baa-4e70-8b16-11c090909cbc.jpg","index":0,"item":"2681f103-66c1-4183-861e-fb0237dc5855","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Lazar-Janos-projekt-kanca-tenyesztes-Erdogan-lo-Four","timestamp":"2025. március. 24. 07:44","title":"Lázár következő nagy projektje: kancát keres Erdogan lovának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Mint a legtöbbször, most is a brüsszeli szankciókra hivatkoznak, bár az nem világos, hogy mi köze az Unió Oroszországra kivetett büntetőintézkedéseinek az ATM-ekhez.","shortLead":"Mint a legtöbbször, most is a brüsszeli szankciókra hivatkoznak, bár az nem világos, hogy mi köze az Unió Oroszországra...","id":"20250325_bankautomatak-megszuntetese-kormanyzati-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc.jpg","index":0,"item":"688407f0-597a-4200-8776-6bb0fff52037","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_bankautomatak-megszuntetese-kormanyzati-tiltas","timestamp":"2025. március. 25. 06:43","title":"Keddtől tilos bankautomatát megszüntetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d794ef8b-8f47-4667-bc68-96c5445702fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lucy Thomson alig egy évvel a koronázása után csinált botrányt még 2023 nyarán, az ügyében most született ítélet.","shortLead":"Lucy Thomson alig egy évvel a koronázása után csinált botrányt még 2023 nyarán, az ügyében most született ítélet.","id":"20250324_miss-skocia-cim-elvesztes-harapas-biztonsagi-orok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d794ef8b-8f47-4667-bc68-96c5445702fc.jpg","index":0,"item":"687e086a-9d25-4c71-91c2-6fefc32100fb","keywords":null,"link":"/elet/20250324_miss-skocia-cim-elvesztes-harapas-biztonsagi-orok","timestamp":"2025. március. 24. 19:50","title":"Miss Skóciától elvették a címét, miután részegen megharapott két biztonsági őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]