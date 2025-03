Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból, Donald Trumpnak azonban ez nem tetszik.","shortLead":"Vlagyimir Putyin nemrég javaslatot tett arra, hogy hogyan kellene kiszorítani Ukrajnában Zelenszkijt a hatalomból...","id":"20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"a8ff77ad-ad80-4d65-ad90-b75a7762dc1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_donald-trump-vlagyimir-putyin-zelenszkij-orosz-olaj-masodlagos-vam","timestamp":"2025. március. 30. 20:06","title":"Trump „nagyon dühös” Putyinra, 25 százalékos másodlagos vámot szabhat ki az orosz olajra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz azért, hogy mindenki „helyesen” szavazzon.","shortLead":"Április közepén indul az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító szavazás. A kormány mindent megtesz...","id":"20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670e4dbd-8563-4ccb-9cf3-200094e06b26.jpg","index":0,"item":"b8ed961a-d94d-47d5-8bff-5682efa1cbf0","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_ukrajna-eu-tagsag-szavazas","timestamp":"2025. március. 29. 14:53","title":"A kormány ukránellenes propagandát is mellékel az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazólaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19bba4f-9fac-4426-9da7-03dbef2ad31d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hogyan vált egy egyedülálló anya, Jenny konteóhívővé egy ártatlan iskolai incidens után? – többek között ezt meséli el Dan Ariely, a pszichológia és a viselkedési közgazdaságtan világhírű professzora Tévhit című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"Hogyan vált egy egyedülálló anya, Jenny konteóhívővé egy ártatlan iskolai incidens után? – többek között ezt...","id":"20250329_Igy-lett-egy-szereto-anya-a-konteok-aldozata-Dan_Ariely-tevhit-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b19bba4f-9fac-4426-9da7-03dbef2ad31d.jpg","index":0,"item":"58b689e5-9256-4f81-adc2-469734132cc6","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250329_Igy-lett-egy-szereto-anya-a-konteok-aldozata-Dan_Ariely-tevhit-konyv","timestamp":"2025. március. 29. 19:15","title":"Így lett egy szerető anya a konteók áldozata – Egy iskolai incidens mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Aránytalannak és indokolatlannak tartják a drágulásokat.","shortLead":"Aránytalannak és indokolatlannak tartják a drágulásokat.","id":"20250329_banki-telefon-internet-dijak-szabalyozasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2d944fb-c098-4bc1-a7a0-ac65c776efb4.jpg","index":0,"item":"483009df-3635-4c51-9984-1fe13f6b8864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250329_banki-telefon-internet-dijak-szabalyozasat","timestamp":"2025. március. 29. 11:07","title":"Az árrésstop után a banki, a telefon- és az internetdíjakat is szabályozná a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a40944-65ca-415a-af01-a2b95be49cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belső botrány miatt nemrég lemondott az édesanyja emlékére létrehozott szervezetben betöltött posztjáról, a szervezet elnöke azzal vádolja, hogy rászabadította a sussexi média- és pr gépezetet, ezzel zaklatva őt és az alapítvány több száz dolgozóját.","shortLead":"Belső botrány miatt nemrég lemondott az édesanyja emlékére létrehozott szervezetben betöltött posztjáról, a szervezet...","id":"20250330_Harry-herceg-Sentebale-zaklatas-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46a40944-65ca-415a-af01-a2b95be49cfb.jpg","index":0,"item":"83780161-6304-40fa-94eb-ddf37758ddfc","keywords":null,"link":"/elet/20250330_Harry-herceg-Sentebale-zaklatas-botrany","timestamp":"2025. március. 30. 14:55","title":"Zaklatással vádolják Harry herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták felhívni az amerikai elnök figyelmét arra, hogy a vámok felhajthatják az árakat, ám őt ez nem érdekli, sőt szerinte még jó is lesz, mert majd amerikai autókat fognak vásárolni az emberek.","shortLead":"Megpróbálták felhívni az amerikai elnök figyelmét arra, hogy a vámok felhajthatják az árakat, ám őt ez nem érdekli, sőt...","id":"20250330_Donald-Trump-vam-25-szazalek-autipar-aremeles-autogyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"c2608950-41a1-4869-9906-b2d3855f6e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250330_Donald-Trump-vam-25-szazalek-autipar-aremeles-autogyartok","timestamp":"2025. március. 30. 13:33","title":"Trumpot nem is érdekelhetné kevésbé, ha a vámok miatt drágulnak az autók Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Életének 82. évében elhunyt Bujdosó Ágota olimpiai és a világbajnoki bronzérmes kézilabdázó.","shortLead":"Életének 82. évében elhunyt Bujdosó Ágota olimpiai és a világbajnoki bronzérmes kézilabdázó.","id":"20250330_meghalt-bujdoso-agnes-kezilabdazo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b93fd74-ddbc-4565-9d2b-7e3ce9630e79.jpg","index":0,"item":"50d1e8a9-dd1d-4064-af80-4c9e1fb194de","keywords":null,"link":"/sport/20250330_meghalt-bujdoso-agnes-kezilabdazo","timestamp":"2025. március. 30. 16:55","title":"Elhunyt Bujdosó Ágota olimpiai bronzérmes kézilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","shortLead":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","id":"20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"c9110754-250f-4237-8766-6adccc61b44b","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","timestamp":"2025. március. 30. 10:06","title":"Katonai konfliktus és az egészségügy felszerelés hiánya is nehezíti a helyzetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]