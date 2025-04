Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"606b29b3-fbb5-4f7a-be3a-de547dbf99c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Négy emberrel a fedélzetén elindult, és poláris pályára állt egy SpaceX Dragon űrhajó egy privát űrmisszió keretein belül.","shortLead":"Négy emberrel a fedélzetén elindult, és poláris pályára állt egy SpaceX Dragon űrhajó egy privát űrmisszió keretein...","id":"20250401_spacex-fram2-fold-polusai-feletti-urmisszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606b29b3-fbb5-4f7a-be3a-de547dbf99c3.jpg","index":0,"item":"872a1afa-f755-4863-8732-7c2109e19f77","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_spacex-fram2-fold-polusai-feletti-urmisszio","timestamp":"2025. április. 01. 16:03","title":"Elindult az első űrhajó, ami a Föld pólusai felett halad – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újonnan megszállt területeket a már izraeli irányítás alatt álló biztonsági zónákhoz csatolhatnák.","shortLead":"Az újonnan megszállt területeket a már izraeli irányítás alatt álló biztonsági zónákhoz csatolhatnák.","id":"20250402_izrael-hadsereg-gaza-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"88a8c6ac-4c88-4526-843b-8a899f474673","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_izrael-hadsereg-gaza-megszallas","timestamp":"2025. április. 02. 09:32","title":"Izrael a Gázai övezet újabb részeit szállja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen akár 2,8 milliárd felhasználó adatai is kiszivároghattak az X nevű közösségi oldalról – de 201 millió szakemberek szerint már igazolást nyert.","shortLead":"Összesen akár 2,8 milliárd felhasználó adatai is kiszivároghattak az X nevű közösségi oldalról – de 201 millió...","id":"20250402_elon-musk-x-adatszivargas-email-cimek-hackerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"b6ca690a-2e74-410e-9388-f2a09219a3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_elon-musk-x-adatszivargas-email-cimek-hackerek","timestamp":"2025. április. 02. 12:03","title":"201 millió felhasználó adatai szivároghattak ki az Elon Musk-féle X-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai hadiipar felpörgetésére, valamint az USA-tól függés csökkentésére.","shortLead":"Nagy nehezen meghirdette átfogó védelmi stratégiáját az EU, ám kérdés, az elég lesz-e a katonai kiadások és az európai...","id":"20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48d7a2ea-f311-4ecb-9ead-756e03d83da1.jpg","index":0,"item":"d5bbffdd-ba66-4dbd-b90e-4cbe96375479","keywords":null,"link":"/360/20250401_europa-fegyverkezik-vedelmi-osszefogas-hadiipar-feher-konyv-strategia-kiadasok","timestamp":"2025. április. 01. 17:30","title":"„450 millió EU-snak nem kellene 340 millió amerikaitól függenie 140 millió orosz ellen, aki 38 millió ukránnal sem bír”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","shortLead":"Nem tudtak kompromisszumra jutni a GE Vernova veresegyházi fizetéseiről.","id":"20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d702e8d-56d1-46d3-bb75-6b58a94e31d4.jpg","index":0,"item":"831b47b1-8449-4231-bb97-b9943e83c2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_Nincs-egyezseg-berek-figyelmezteto-sztrajk-GE-veresegyhazi-telephely","timestamp":"2025. április. 01. 12:20","title":"Nincs egyezség a bérekről, figyelmeztető sztrájkot tartottak a GE veresegyházi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és egy katonai helikopter összeütközött Washington fölött. Úgy akart szerepelni a világbajnokságon, hogy az méltó legyen az áldozatok emlékéhez.","shortLead":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és...","id":"20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0.jpg","index":0,"item":"b4615e43-0e9d-4183-aac2-a9d3e8566fd8","keywords":null,"link":"/sport/20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","timestamp":"2025. április. 01. 21:16","title":"A kvadraisten csodálatos versenyzéssel védte meg a címét, de előbb túl kellett tennie magát egy hatalmas tragédián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a1346-0b53-489d-822c-a0c8b44623dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 40 éves férfi beismerte tettét.","shortLead":"A 40 éves férfi beismerte tettét.","id":"20250401_rendorseg-anyagyilkossag-csobad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/128a1346-0b53-489d-822c-a0c8b44623dc.jpg","index":0,"item":"404d9497-d3d8-459a-b120-04667c9c688d","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_rendorseg-anyagyilkossag-csobad","timestamp":"2025. április. 01. 17:05","title":"Megölte az anyját, majd felgyújtotta a lakást egy férfi Csobádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7550720-9db1-4917-bd24-a94191665611","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elvárások betartását az állami egészségbiztosító ellenőrzi.","shortLead":"Az elvárások betartását az állami egészségbiztosító ellenőrzi.","id":"20250401_korhazi-varolista-protezismutet-neak-protokoll","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7550720-9db1-4917-bd24-a94191665611.jpg","index":0,"item":"4a6b6b35-2402-4e46-83e2-a14310d297d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_korhazi-varolista-protezismutet-neak-protokoll","timestamp":"2025. április. 01. 16:06","title":"Olyan hosszúak a kórházi várólisták, hogy új protokollt vezettek be a protézisműtétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]