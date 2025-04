Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b9337a9c-37a5-4c40-8fc5-67444bd8faf9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A múlt héten elszenvedett veszteségek ledolgozására persze nem volt elég.","shortLead":"A múlt héten elszenvedett veszteségek ledolgozására persze nem volt elég.","id":"20250409_Elkepeszto-szarnyalast-hozott-az-amerikai-reszvenypiacon-Trump-legujabb-bejelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9337a9c-37a5-4c40-8fc5-67444bd8faf9.jpg","index":0,"item":"c6dfac6f-2bfa-42e3-8c5f-22335e6612f4","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Elkepeszto-szarnyalast-hozott-az-amerikai-reszvenypiacon-Trump-legujabb-bejelentese","timestamp":"2025. április. 09. 22:52","title":"Elképesztő szárnyalást hozott az amerikai részvénypiacon Trump legújabb bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mi lehetne a magyar kereskedelemből, ha a kormány nem terhelné agyon különadókkal és árszabályozással?","shortLead":"Mi lehetne a magyar kereskedelemből, ha a kormány nem terhelné agyon különadókkal és árszabályozással?","id":"20250408_termelekenyseg-munka-kereskedelem-boltok-gki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c67c96d3-31f7-4cda-aa70-1af99016cad5.jpg","index":0,"item":"98bdca11-d386-4885-babd-d10e083004c6","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_termelekenyseg-munka-kereskedelem-boltok-gki","timestamp":"2025. április. 08. 14:51","title":"Van egy ágazat, amelynek hatszor akkorát nőtt a termelékenysége, mint a gyáraké, a kormány mégis bünteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója, a Kolumbiából elszármazott Andrés Orozco-Estrada vezényli négy koncerten a Budapesti Fesztiválzenekart.","shortLead":"A bécsi zeneakadémia karmesterprofesszora, a milanói Scala ünnepelt dirigense, a kölni operaház főigazgatója...","id":"20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46087c1a-38f4-41fd-8371-6c5f87548084.jpg","index":0,"item":"04824647-b44a-418a-8c9c-4116accbe73b","keywords":null,"link":"/360/20250408_Andres-Orozco-Estrada-Budapesti-Fesztivalzenekar-Mario-Castelnuovo-Tedesco-Mupa","timestamp":"2025. április. 08. 14:43","title":"Világsztár spanyol hegedűművésztől hallhatunk különleges virtuozitást igénylő művet a Müpában és Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor a huszadik házassági évfordulójukat ünnepelik. ","shortLead":"Az olaszországi látogatáson tartózkodó brit uralkodónak és a feleségének is sűrű programja van azon a napon, amikor...","id":"20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08aa36f8-4f28-487b-9b24-4e68fa53b43c.jpg","index":0,"item":"d641e33d-95f2-455c-97d1-05f14f0ab762","keywords":null,"link":"/elet/20250409_karoly-kiraly-giorgia-meloni-olaszorszag","timestamp":"2025. április. 09. 13:37","title":"Károly király Giorgia Melonival töltötte a házassági évfordulója reggelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2c452-92ac-4277-b3c5-d2c1eb5b187e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ők nem elmaradó inflációs díjkorrekcióról írnak, hanem olyan kedvezményt nyújtanak, aminek értéke megegyezik a korrekció mértékével.","shortLead":"Ők nem elmaradó inflációs díjkorrekcióról írnak, hanem olyan kedvezményt nyújtanak, aminek értéke megegyezik...","id":"20250409_telekommunikacio-arstop-yettel-kedvezmeny-gazdasag-kkv-inflacio-letorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d2c452-92ac-4277-b3c5-d2c1eb5b187e.jpg","index":0,"item":"9de8b02a-90e9-46fb-949a-1d1940cc2e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_telekommunikacio-arstop-yettel-kedvezmeny-gazdasag-kkv-inflacio-letorese","timestamp":"2025. április. 09. 12:07","title":"Utolsóként jelentette be a Yettel a saját árstopját, másként is csinálja, mint a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alessandro Coatti szombat éjjel tűnt el.","shortLead":"Alessandro Coatti szombat éjjel tűnt el.","id":"20250408_kolumbia-olasz-kutato-borond-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"49ee6916-ddb3-4423-b8a0-64f8d20c25ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_kolumbia-olasz-kutato-borond-holttest","timestamp":"2025. április. 08. 19:03","title":"Bőröndben találták meg egy olasz kutató feldarabolt holttestét Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"A 2,4 tonnás Smart #5 Brabus körülbelül akkora, mint egy Mercedes GLC és bőven kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja...","id":"20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/feb4e0af-802a-4c6e-ad64-27dfba2c49d4.jpg","index":0,"item":"8c255f2e-b263-412f-b891-f3abb321a54e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_646-loerovel-debutalt-az-eddigi-legdurvabb-smart-5-brabus","timestamp":"2025. április. 09. 07:21","title":"646 lóerővel debütált az eddigi legdurvább Smart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]